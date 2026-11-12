Gaza: Elf Tote gemeldet, Israel bestätigt Streik

Der Zivilschutz meldete am 12. November 11 Todesfälle, darunter sechs im Nasser Hospital. Israel bestätigt den Streik; das Schicksal des Hamas-Chefs bleibt unbekannt.

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Der Zivilschutz von Gaza erhöhte die Zahl der bei israelischen Streiks und Feuer getöteten Menschen am Donnerstag, den 12. November 2026 auf elf. Sechs dieser Todesfälle wurden im Nasser Hospital Complex in Khan Yunes registriert. Die Ergebnisse des Tages stellen daher keine Revision auf elf der einzigen Bombardierung des Krankenhauses dar.

Seit den ersten Berichten der Nacht hat die israelische Armee bestätigt, dass sie Nasser getroffen hat. Sie behauptet, Mohamed Abu Ismail, der als Kommandant der Hamas-Brigade in Khan Yunes vorgestellt wurde, sowie andere Mitglieder der Bewegung ins Visier genommen zu haben. Sein Tod wird nicht bestätigt.

In Nasser ist die Operationsabteilung betroffen

In einer Erklärung vom 12. November platzierte das Gesundheitsministerium von Gaza den Angriff nach Mitternacht und bezeichnete das chirurgische Gebäude des medizinischen Komplexes. Er berichtete von sechs Todesfällen bei Betreuern, Patienten und ihren Begleitern, darunter Dr. Rizk Abu Shuaira. Das Ministerium verurteilt einen Angriff auf eine Einrichtung, in der Patienten behandelt werden und medizinische Teams am Arbeitsplatz sind.

Am Morgen berichtete der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Bassal, dass mindestens sechs Menschen getötet und zwanzig verletzt worden seien. Er beschrieb erhebliche Schäden in der chirurgischen Abteilung. Die Bilder, die im Inneren aufgenommen wurden, zeigten Trümmer und Möbel, die in den Hallen verstreut waren, Draht, der an beschädigten Decken hing, und die Evakuierung verletzter Menschen auf Tragen in verstopften Gängen.

Sechs Todesfälle wurden auch vom Krankenhaus bestätigt. Die Anzahl der in den ersten Stunden gemeldeten Verletzungen sollte nicht addiert werden: Sie betreffen den gleichen Angriff, der zu verschiedenen Zeiten beobachtet wird.

Todesfälle auch im Zentrum und in Gaza-Stadt

Nach Angaben des Zivilschutzes sind die anderen fünf Todesfälle am Donnerstag eine Person, die von einem Brand in der Nähe von al-Bureij betroffen ist, eine in einem Fahrzeug, das in der Nähe von Deir al-Balah getroffen wurde, und drei in Gaza-Stadt, darunter eine Frau. Diese Zählung wird der palästinensischen Hilfe zugeschrieben und ist keine unabhängige Bilanz.

Palästinensische Berichte, die am Nachmittag des 12. November veröffentlicht wurden, beinhalteten den Tod des 26-jährigen Nachaat Fouad Aouad bei einem Drohnenangriff auf ein Fahrzeug in der Al-Baraka-Straße südlich von Deir al-Balah. Sie berichteten auch von einem Streik in der Nähe des Eingangs zum al-Shifa-Krankenhaus und einem weiteren in der Nähe des Friedhofs von Jabalia al-Nazla. Die israelische Armee bestätigt, dass sie eine Person in Gaza-Stadt ins Visier genommen hat, bestritt jedoch, in der Nähe von al-Shifa getroffen zu haben. Diese lokalisierten Berichte werden nicht in die Gesamtbilanz aufgenommen.

Gegenseitige Versionen zur Krankenhausnutzung

Die israelische Armee wirft der Hamas vor, Nasser als Kommandozentrale zu benutzen. Die Bewegung leugnet jegliche militärische Nutzung des Komplexes. Die angebliche Existenz dieses Zentrums konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Das Gesundheitsministerium warnt davor, dass Angriffe auf Krankenhäuser die noch in der Enklave verfügbaren Gesundheitsversorgungskapazitäten weiter reduzieren. Sie fordert den Schutz von Patienten, Personal und medizinischen Einrichtungen.

Diese Ereignisse geschehen, als Israel und die Hamas beschuldigen, den Waffenstillstand vom Oktober 2025 zu verletzen. Die Gesundheitsbehörden von Gaza hatten bereits berichtet, dass seit diesem Abkommen mehr als 1.600 Palästinenser getötet wurden, vor den letzten Elementen am Donnerstag. Diese Kumulierung sollte nicht mit den elf Todesfällen verwechselt werden, die allein an diesem Tag gemeldet wurden.

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