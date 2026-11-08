Trump nach Midterms: Unberechenbarer im Ausland?

Die Midterms begrenzen Trumps Fähigkeit, seine Außenpolitik nachhaltig durchzusetzen, ohne seine Initiative zurückzuziehen. Haushalt, Krieg, Sanktionen und Zölle: Analyse der Hebel, die im Weißen Haus bleiben und diejenigen, die der neue Kongress dem Präsidenten entgegenstellen könnte.

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Die Midterms verringern Donald Trumps Fähigkeit, seine Außenpolitik nachhaltig durchzusetzen, aber sie berauben ihn nicht der Mittel, schnell zu handeln. Ab Januar wird der Demokratische Kongress in der Lage sein, seine Kredite anzufechten, seine Entscheidungen zu kontrollieren und Ernennungen zu blockieren. Zwischen einer Ankündigung des Präsidenten und seiner langfristigen Finanzierung könnte sich die Lücke daher vergrößern. Hier liegt die neue amerikanische Unberechenbarkeit.

Eine Wahlniederlage führt einen Präsidenten nicht automatisch in den Krieg. Es bringt ihn nicht aus Notwendigkeit zu Verhandlungen zurück. Nach den Wahlen am 3. November besteht die nützliche Antwort darin, die verbleibenden Befugnisse von Trump, diejenigen, denen der Kongress widersprechen kann, und den Zeitpunkt ihrer Konfrontation zu untersuchen. Der Präsident behält die diplomatische Initiative und das militärische Kommando. Sie verliert die Aussicht auf eine parlamentarische Mehrheit, die bereit ist, ihre Entscheidungen zu begleiten.

Politischer Wandel ist unmittelbar, die Übertragung der parlamentarischen Macht nicht. Das Mandat des neuen Kongresses beginnt am 3. Januar 2027 in Übereinstimmung mit der zwanzigsten Änderung. Die scheidenden gewählten Vertreter stimmen daher während der Übergangszeit weiter ab. Ausländische Gesprächspartner müssen nun zwei Horizonte verfolgen: was das Weiße Haus vor Januar entscheiden kann und was die neue Mehrheit dann finanzieren oder konsolidieren wird.

Die Initiative bleibt im Weißen Haus

Der Präsident führt diplomatische Beziehungen und bleibt Oberbefehlshaber. Die Verfassung teilt die Außenpolitik jedoch zwischen mehreren Institutionen: Der Kongress entscheidet über Gesetze und Kredite, während der Senat insbesondere in die Ernennung und Genehmigung von Verträgen eingreift. Der Verlust einer Mehrheit verändert also nicht das Weiße Haus, indem eine Außenpolitik umgesetzt wird, die ausschließlich von Parlamentariern definiert wird.

Trump kann sich weiterhin mit Führern treffen, Verhandlungspositionen festlegen und seine Verwaltung innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens anweisen. Ein Verhandlungsangebot oder eine öffentliche Drohung erfordern nicht die vorherige Abstimmung eines neuen Gesetzes. Diese Fähigkeit, ein diplomatisches Ereignis zu schaffen, bleibt bestehen, auch wenn seine Popularität abnimmt.

Die Schwierigkeit entsteht, wenn eine Ankündigung neue Ausgaben, Gesetzesänderungen oder dauerhaftes institutionelles Engagement beinhaltet. Ein Partner kann ein Präsidentenversprechen erhalten, ohne die Garantie zu erhalten, dass der Kongress die notwendigen Mittel wählt. Umgekehrt kann eine von Parlamentariern unterstützte Initiative auf ein Veto des Präsidenten stoßen. Die amerikanische Politik wird dann eher das Produkt einer Konfrontation als einer ausgerichteten Kette von Entscheidungen.

Finanzierung begrenzt die Dauer der Verpflichtungen

Die Haushaltsbefugnis gibt den gewählten Vertretern einen konkreten Hebel. Eine feindliche Mehrheit kann bestimmte Umschläge ablehnen, Bedingungen für ihre Verwendung festlegen oder eine detaillierte Berichterstattung erfordern. Für eine externe Operation sind die wichtigsten Themen Kosten, Dauer, Ziele und Ausstiegsbedingungen.

Eine Haushaltsbeschränkung beinhaltet nicht unbedingt die Kürzung aller militärischen Mittel. Der Kongress kann zwischen dem Schutz bereits eingesetzter Streitkräfte, der Bereitstellung eines Verbündeten und der Ausweitung einer Kampagne unterscheiden. Das ist politisch wichtig: Ein Parlamentarier kann eine Operation anfechten, ohne zu versuchen, US-Soldaten einem zusätzlichen Risiko auszusetzen.

Allerdings behielt das Weiße Haus das Veto. Um es zu überwinden, müssen zwei Drittel in jedem Raum gesammelt werden. Ein demokratischer Sieg, selbst ein breiter, bedeutet nicht, dass alle Entscheidungen des Präsidenten annulliert werden können. Republikanische gewählte Beamte, die bereit sind, eine Einschränkung zu unterstützen, werden entscheidend. Trumps Nachfolge und der Wunsch, ihre eigene Zukunft zu schützen, können ihre Autonomie stärken, ohne ihre Stimme zu jedem Thema zu garantieren.

Krieg bleibt umstrittenen Regeln in ihrer Anwendung unterworfen

Die Verfassung gibt dem Kongress die Macht, Krieg zu erklären. Die 1973 War Powers Resolution fügt einen Mechanismus hinzu, um zu verhindern, dass eine von der Exekutive beschlossene Intervention ohne parlamentarische Genehmigung auf unbestimmte Zeit verlängert wird. Sein Artikel, der in Abschnitt 1544 des Titels 50 kodifiziert ist, sieht im Prinzip die Einstellung des Einsatzes von Streitkräften nach 60 Tagen ab dem erforderlichen Bericht vor, es sei denn, es ist eine autorisierte, rechtmäßige Verlängerung oder Unmöglichkeit für den Kongress, nach einem Angriff auf die Vereinigten Staaten zusammenzutreten. Eine maximale Verlängerung von 30 Tagen kann militärische Anforderungen für einen sicheren Rückzug abdecken.

Dieses Gerät bietet keine mechanische Garantie gegen eine Eskalation. Meinungsverschiedenheiten können sich auf die Einleitung von Berichtspflichten, die Einstufung von Operationen und den Umfang der Befugnisse des Präsidenten beziehen. Um eine Krise einzuschätzen, müssen wir daher die begangenen Handlungen und die geltend gemachten Rechtsgrundlagen betrachten, anstatt davon auszugehen, dass ein Wahlergebnis ausreicht, um eine Kampagne zu stoppen.

Die neue Mehrheit kann vor allem die politischen Kosten für jede Phase erhöhen: Anhörungen, Dokumentenanträge, Ausgabenüberprüfung, Genehmigungsabstimmungen. Militärische und diplomatische Beamte werden ihre Strategie den Kommissionen erklären müssen, die nicht mehr unbedingt versuchen werden, den Präsidenten zu schützen. Diese Belichtung verändert den Ablauf einer Operation, auch wenn sie nicht sofort unterbrochen wird.

Zölle zeigen, dass die Exekutive keine weiße Karte hat

Die Handelspolitik bietet bereits ein dokumentiertes Beispiel für eine gesetzliche Grenze. Am 20. Februar 2026 entschied der Oberste Gerichtshof in Learning Resources v. Trump und Associated V.O.S. Selections, dass der International Emergency Economic Powers Act den Präsidenten nicht ermächtigte, Zölle zu erheben. Sie unterschied die im Gesetz vorgesehenen wirtschaftlichen Beschränkungen von der Besteuerungsbefugnis.

Diese Entscheidung beseitigt nicht alle Zölle oder andere Handelsdelegationen, die vom Kongress gewählt wurden. Es verbietet die Behandlung einer Notstandsverkündung als unbeschränkte Genehmigung. Für ausländische Unternehmen und Regierungen ist die Rechtsgrundlage für eine Maßnahme daher ebenso wichtig wie die Ankündigung, die ihr vorausgeht.

Dasselbe gilt für Verhandlungen. Eine spektakuläre Bedrohung kann ein kurzfristiges Machtgleichgewicht schaffen; eine umstrittene Maßnahme kann dann ausgesetzt oder ungültig gemacht werden. Die Partner müssen zwischen politischem Druck, geltendem Regulierungsakt und rechtlich unterstützter Verpflichtung unterscheiden. Midterms verstärken diese Notwendigkeit, amerikanische Entscheidungen auf mehreren Ebenen zu lesen.

Niederlage erhöht das Bedürfnis nach Ergebnissen, nicht die Handlungsfreiheit

Der Präsident kann internationalen Erfolg schneller anstreben als eine nationale Reform, die mit der Opposition ausgehandelt wird. Eine Vereinbarung, die Freilassung inhaftierter Personen oder die Beendigung eines Konflikts können als persönliche Ergebnisse bezeichnet werden. Dieser Anreiz begünstigt sowohl Verhandlungen als auch eine Demonstration der Stärke, um sie zu erreichen. Es erlaubt nicht, im Voraus abzuziehen, welche gewählt werden.

Auch wirtschaftliche Zwänge zählen. Eine Eskalation, die die Energiekosten erhöhen könnte, kann die Machtunzufriedenheit verschärfen. Ausländische Führer wissen daher, dass Washington zwischen strategischem Druck und dem inländischen Preis dieses Drucks vermitteln muss. Dies mag einige ermutigen, zu verhandeln, andere, auf einen Machtwechsel zu warten.

Für amerikanische Verbündete besteht das Hauptrisiko darin, Trumps Zusicherung mit einem dauerhaften Konsens in Washington zu verwechseln. Für seine Gegner wäre der gegenteilige Fehler zu glauben, dass eine Niederlage jede Initiativesfähigkeit wegnimmt. In beiden Fällen müssen der Präsident, die Parlamentarier und die Gerichte sowie die bereits verfügbaren Mittel in die Berechnung einbezogen werden.

Trump wird somit langfristig stärker eingeschränkt, ohne in seinen unmittelbaren Ankündigungen oder Entscheidungen notwendigerweise berechenbarer zu werden. Die Gefahr ist nicht nur ein Präsident, der ohne Grenzen handelt: Er lebt auch in einem Versprechen, das die Institutionen nicht zusammenhalten können, einer Bedrohung, deren Ausführung auf ein Hindernis stößt oder eine Vereinbarung, die bei der Finanzierung in Frage gestellt wird. Nach der Halbzeit wird die Stabilität eines amerikanischen Engagements mehr von seiner rechtlichen und haushaltspolitischen Übersetzung als von der Rede des Präsidenten allein abhängen.

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