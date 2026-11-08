Habitat Bank: 1.300 Kredite, nach Antoine Habib

Antoine Habib präsentiert eine Bilanz von rund 1.300 von der Habitat Bank gewährten Krediten für fast 90 Millionen Dollar Anfang Oktober 2026. Sie befürwortet eine umfassendere Politik, einschließlich einer Steuer auf leer stehende Wohnungen und einer verbesserten öffentlichen Koordinierung. Die für die arabische Finanzierung genannten Beträge von 165, 114 und 25 Millionen entsprechen unterschiedlichen Beträgen, ohne dass sie addiert werden können. Das Datum des Eingangs der letzten Tranche erfordert weiterhin eine genaue Bestätigung der Feststellung.

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Die Habitat Bank gewährte Anfang Oktober 2026 rund 1.300 Kredite für fast 90 Millionen Dollar, so ihr Präsident Antoine Habib. Diese Überprüfung, die in einem am 7. November veröffentlichten Presseinterview vorgestellt wurde, begleitet einen Aufruf zur Ausweitung der Finanzierung und zum Aufbau einer nationalen Wohnungspolitik. Es beschreibt die Kreditaktivität der Institution, ohne ein Maß für den gesamten Wohnbedarf des Landes zu bilden.

Habib befürwortet auch eine Steuer auf freie Wohnungen, von denen einige Wohnraum unterstützen könnten. Dieser Vorschlag erfordert einen legislativen Beschluss und einen Finanzierungsmechanismus. Sie entspricht nicht einer bereits eingeführten neuen Abgabe.

Habitat Bank: zwei Bewertungen zu unterschiedlichen Terminen

Die Bilanz Anfang Oktober folgte der vom 2. Juli 2026. Zu diesem Zeitpunkt meldete die Institution 1.059 Kredite für 74 Millionen Dollar. Diese erste Serie umfasste 980 Akquisitionsdarlehen, 49 für den Bau und 30 für die Renovierung.

Beide Umfragen decken unterschiedliche Momente ab. Sie dürfen nicht zu einer Gesamtaktivität addiert werden. Die neuere Bilanz platziert jetzt Kredite um 1.300, enthält aber nicht die gleiche Aufschlüsselung nach Verwendung.

Der Beamte erwähnt auch etwa 45.000 Besuche auf der elektronischen Plattform der Institution. Diese Zahl beschreibt die Anwesenheit. Es repräsentiert nicht 45.000 Kreditnehmer oder so viele akzeptierte Anträge.

Die angekündigten Decken sind $ 100.000 für den Kauf oder Bau und $ 50.000 für die Renovierung.

In einer Erklärung vom 7. November kündigte die Habitat Bank am Montag, den 9. November 2026, die Einführung eines Produkts zur Finanzierung von Fertighäusern an. Das Organ legt fest, dass es die Förderbedingungen und die Verfahren für die Einreichung von Anträgen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen wird. Die Obergrenzen der anderen Programme dürfen nicht den Bedingungen dieses neuen Produkts gleichgestellt werden.

Arabische Finanzierung strukturiert das Programm

Der Arabische Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung stellt insgesamt 50 Millionen kuwaitische Dinar zur Verfügung, die als etwa 165 Millionen Dollar präsentiert werden. Dieser Finanzrahmen stellt den von Habib genannten allgemeinen Finanzrahmen dar.

Innerhalb dieser Summe zitiert der Führer $ 114 Millionen in Transfers und eine sechste Tranche von $ 25 Millionen. Die Formulierungen des Interviews erlauben es nicht, das Datum des Eingangs dieser Tranche mit Sicherheit zu bestimmen: Der Betrag von 114 Millionen erscheint sowohl als Gesamtüberweisung als auch als derjenige, zu dem die Operation führen würde.

Die 25 Millionen dürfen also nicht zu den 114 Millionen und dann zu den 165 Millionen hinzugerechnet werden. Dies sind unterschiedliche Finanzierungsniveaus. Der zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich gutgeschriebene Betrag muss vom Institut bestätigt werden.

Habib wies darauf hin, dass es weiterhin nach zusätzlichen Ressourcen suchen werde. Sein Besuch in Kuwait konzentrierte sich auf bestehende Kooperations- und Wohnungsbaufinanzierungsprogramme. Sie möchte diese Mittel für die Fortsetzung der Darlehen unter Einhaltung der Förderkriterien der Bank bereitstellen.

Rückzahlungsfähige Kredite

Die Institution präsentiert ihre Programme als zugänglich für Libanesen aus verschiedenen Regionen sowie förderfähige Expatriates. Habib nennt Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen und Menschen mit Behinderungen unter den Zielgruppen.

Diese Orientierung bedeutet keine automatische Attribution. Die Bank hält an ihren Kriterien fest und verknüpft die Entwicklung von Programmen mit den verfügbaren Mitteln. Sein Präsident betonte die Notwendigkeit, eine Finanzierung vorzuschlagen, die mit dem Einkommen und den tatsächlichen Wohnkosten vereinbar ist.

Das Problem übersteigt somit die einzige Obergrenze eines Kredits. Ein höherer Betrag kann die Wahl einer Immobilie erweitern, erhöht aber auch den zu erstattenden Betrag. Habib erfordert stabile und langfristige Ressourcen sowie eine Anpassung der Raten, Laufzeiten und Produkte an die Situation der Haushalte.

Mobilisierung freier Wohnungen

Der Präsident der Habitatbank unterstützt eine Steuer, die nach Kriterien gestaltet wurde, die er klar und fair gestalten möchte. Sie setzt zwei Ziele: die Förderung der Nutzung von unbesetztem Eigentum und die Bereitstellung einer Ressource für Wohnungsprogramme.

In einer anderen Rede zum Recht auf Wohnen erwähnte er 7.000 leere Wohnungen in Beirut. Diese Zahl bleibt eine Schätzung, die sie macht, ohne ein Inventar in den konsultierten Punkten veröffentlicht. Sie ermöglicht es nicht, die Einnahmen aus einer Abgabe selbst zu berechnen.

Habib schlägt vor, einen Teil der Mittel zur Unterstützung der Mittel bereitzustellen. Sie könnten die Finanzierungskosten senken oder einigen Haushalten helfen, einen Beitrag zu leisten. Er fordert einen Rahmen zur Gewährleistung der Transparenz bei der Sammlung und Verwendung der Mittel.

Es befürwortet auch die Schaffung eines Ministeriums für Wohnungswesen, um öffentliche Maßnahmen zu koordinieren. Dieser institutionelle Vorschlag ergänzt die Diskussionen über Leasing- und Finanzierungsprogramme. Die Umsetzung erfordert noch Entscheidungen, während die Bank den Erhalt der Mittel für ihre laufenden Kredite angeben muss.

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