Wussten Sie das? Im Libanon hatte eine fossile Schlange noch Beine
Wussten Sie das? Im Libanon hatte eine fossile Schlange noch Beine.
Entdeckt in Al-Nammura, lebte Eupodophis descouensi vor etwa 95 Millionen Jahren. Im Jahr 2011 enthüllte Röntgenstrahlen sein zweites kleines Bein, das im Felsen verborgen war. Eine Kontrolle der Gliedmaßenreduktion in Schlangen.
Echte Fotos des Fossils: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Libnanews redaktionelle Bearbeitung mit verschwommenen Titeln, Untertiteln und fotografischen Erweiterungen; Anpassung unter CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fotoquellen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype hind leg.jpg
Wissenschaftliche Quelle: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg
https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/
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