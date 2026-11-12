Pressebericht vom 12. November: Waffen und Reformen

Die Debatte über die Waffen der Hisbollah dominiert die libanesischen Nachrichten, während das Parlament mehrere sensible Themen untersucht. Elektrizität, öffentliche Haushalte und soziale Ansätze stehen weiterhin im Mittelpunkt der Besorgnis. Regionale Diskussionen unterscheiden diplomatische Ankündigungen und konkrete Verpflichtungen. Iran, Ukraine und die Zusammenarbeit in der Sahelzone vervollständigen dieses Panorama. Das libanesische Kulturleben setzt seine Initiativen zwischen Touren, Ausstellungen und Erinnerung fort. In Europa schreitet der digitale Schutz in der Vorschlagsphase voran, ohne dass bereits neue Regeln gelten.

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Auf der Titelseite: Waffen, Staat und Sicherheit im Mittelpunkt des Tages

Naïm Kassems Rede vom 11. November dominiert die libanesischen Ausgaben vom 12. November 2026. Al Bina, Al Akhbar und Ad Diyar heben die Weigerung der Hisbollah hervor, unter den gegenwärtigen Bedingungen Waffen abzugeben. Seine Intervention beinhaltet auch eine bedingte Öffnung zur Diskussion. Er unterwirft es dem israelischen Rückzug und dem Ende dessen, was er ausländische Vormundschaft nennt. Es werden keine Abrüstungsdaten, Übergabeverfahren und Überwachungsmechanismen angekündigt.

Diese Unterscheidung ermöglicht es, zwei oft getrennte Formulierungen zusammen zu lesen: Weigerung, unter Besatzung zu entwaffnen, und die Bereitschaft, später zu diskutieren. Das eine hebt das andere nicht auf. Kassem verteidigt die Wartung von Waffen und lässt eine zukünftige Verhandlung offen, unter Bedingungen, die er selbst festlegt. Die Berichte vom 12. November beschreiben somit eine Meinungsverschiedenheit über die Reihenfolge der Verpflichtungen, nicht eine neue Entscheidung, das Arsenal an die Armee zu übertragen.

Israelischer Rückzug und staatliche Autorität: Zwei zu unterscheidende Verpflichtungen

In seiner Ausgabe vom 12. November stellt Ad Diyar diese Position in eine Perspektive mit Joseph Aouns Bekräftigung der staatlichen Souveränität. Der Präsident der Republik verteidigt die Autorität der Institutionen und die Suche nach einem Abkommen zum Schutz des Landes. Es geht also nicht nur um die Grenzsicherheit. Er betrifft auch die Institution, die befugt ist, über Krieg, Frieden und den Einsatz von Waffen auf libanesischem Territorium zu entscheiden.

Kassem beruft sich auf die Resolution 1701, den Waffenstillstand und die Vereinbarung vom 27. November 2024. Diese Texte beschränken sich jedoch nicht auf den israelischen Rückzug. Die Einstellung der Feindseligkeiten verbindet diesen Rückzug mit dem Einsatz der libanesischen Armee und der Behandlung nicht autorisierter Waffen. Auf den Rückzug zu warten, um zu diskutieren, ist die von der Hisbollah verteidigte Sequenz. Es fasst nicht an sich alle in den Dokumenten genannten Verpflichtungen zusammen.

Al Akhbar und Al Bina legen vom 12. November großen Wert auf die Ablehnung des Rahmenabkommens und die Verteidigung indirekter Verhandlungen. Diese Position ist Teil des Kräftegleichgewichts. Es beweist nicht die Aufgabe des diplomatischen Rahmens oder die Zustimmung der anderen Parteien zu einem anderen Verfahren. In ähnlicher Weise ist Kassems Einschätzung der politischen Schwierigkeiten von Donald Trump und Benjamin Netanyahu Teil seiner Argumentation. Es ist keine amerikanische oder israelische Entscheidung.

Verwechseln Sie im Süden nicht politisches Narrativ mit operativer Überprüfung

Die Ausgaben vom 12. November legen diese Reden in die Fortsetzung der Spannungen im Südlibanon. Schüsse und Schüsse wurden am Mittwochabend gemeldet. Eine konsolidierte Humanbilanz ist nicht möglich. Die Orte, die Einsatzzeiten und die Hilfsmaßnahmen müssen von den politischen Erklärungen, die sie begleiten, getrennt bleiben. Ein mangel an veröffentlichten aufzeichnungen bedeutet nicht, dass kein opfer existiert.

Post-FINUL-Szenarien besetzen auch Zeitungen. Am 12. November bezog sich Al Bina auf eine Formel, die auf Waffenstillstandsbeobachtern basiert. Ad Diyar berichtet über Gespräche über militärische Unterstützung und internationale Zusammenarbeit. Diese Annahmen können nicht zu einem Gerät zusammengeführt werden, das bereits eingestellt wurde. Aus den geprüften Elementen für diese Überprüfung ergibt sich kein Ersatzformat, keine endgültige Stärke oder kein gemeinsamer Betriebsplan.

Lokalpolitik: die Parlamentssitzung angesichts noch separater Texte

Die Ausgabe vom 12. November kündigt eine legislative Sitzung um 11 Uhr Beiruter Zeit an. Mehrere Fälle kombinieren internationale Abkommen, öffentliche Dienste und berufliche Regeln. Ihre Aufnahme in die Tagesordnung gilt nicht für eine Annahme. Von den Ausschüssen übermittelte Texte können in der Sitzung weiterhin erörtert, geändert, vertagt oder abgelehnt werden. Diese Überprüfung unterscheidet daher die geprüften Vorschläge von den tatsächlich verabschiedeten Gesetzen.

Ein Nahar, in seiner nationalen Ausgabe vom 12. November, untersucht das Problem der unregelmäßigen Konstruktionen. In der Diskussion geht es um eine Änderung des Gesetzes 2019. Der Zeitraum, für den die ursprüngliche Regelung gilt, und der Anwendungsbereich der Änderung sind zu unterscheiden. Der vorliegende Text ermöglicht es nicht, eine allgemeine Amnestie für alle Neubauten anzukündigen. Sie verwandelt auch nicht die Zahlung einer Summe in ein Gebäudesicherheitszertifikat.

Dokumentarische und technische Verpflichtungen bleiben zentral. Die administrative Regularisierung löst nicht unbedingt Eigentumsstreitigkeiten. Es werden auch keine Rechte Dritter aufgehoben. Das Besetzungsverfahren und die Stabilitätskontrollen haben ihren eigenen Zweck. Der genaue Umfang des Änderungsantrags wird von dem von den Abgeordneten gewählten Text und den für sein Inkrafttreten erforderlichen Schritten abhängen.

Zitate und Reden: politische Bedingungen, nicht Ergebnisse

In den 12. November-Ausgaben von Al Akhbar und d’Al Bina sind die Worte von Naïm Kassem um eine Bedingung herum aufgebaut: Waffen nach dem Rückzug und dem Ende der Vormundschaft zu diskutieren. Das Wort « Diskussion » ist wesentlich. Es bedeutet nicht die sofortige Aufgabe oder den akzeptierten Zeitplan. Der Diskurs behält die Fähigkeit zur Konfrontation bei, ohne allein ein Datum oder eine operative Ordnung für einen neuen Krieg zu verkünden.

Der Platz, der der Armee gegeben wird, ist genauso präzise. Kassem begrüßt seine Rolle und seinen Beitrag zum zivilen Frieden. Aber diese Anerkennung geht nicht mit der sofortigen Akzeptanz ihres Waffenmonopols einher. Die Unterstützung der militärischen Institution und die Ablehnung der Abrüstungspolitik koexistieren in ihrer Argumentation. Die Spannung zwischen diesen beiden Positionen bleibt ein internes Problem, nicht nur eine Frage des ausländischen Drucks.

Nida Al Watan berichtete am 12. November über die Kommentare von Energieminister Joe Saddi zur Finanzierung der Stromerzeugung. Der Minister besteht auf der Unmöglichkeit für den Staat, allein zu investieren. Zu den geplanten Lösungen gehörten Gespräche mit Katar. Eine fortgeschrittene Verhandlung ist jedoch weder ein unterzeichneter Vertrag noch ein geliefertes Kraftwerk noch eine garantierte Einspeisefrist für Haushalte.

Al Sharq vom 12. November berichtet schließlich über die Ankündigungen des Arbeitsministers Mohammad Haidar und des Generaldirektors der CNSS Mohammad Karaki. Die Zahlung von Beiträgen durch Transfergesellschaften wurde in der Praxis eingeführt. Andererseits müssen die Erweiterungen auf andere Kategorien und die Reformen in Bezug auf Zulagen oder Medikamente von dieser ersten Stufe unterschieden werden. Die Erklärungen zu künftigen Maßnahmen schaffen nicht automatisch neue Pflichten, die heute gelten.

Diplomatie: Regionale Zusammenarbeit wartet auf konkrete Übersetzung

Damaskus und Amman, von Unterschriften bis zu Projekten

Al Akhbar vom 12. November 2026 erinnert an die elf Kooperationsdokumente zwischen Syrien und Jordanien. Das Treffen fand am 8. und 9. November in Damaskus statt. Es führte Delegationen unter der Leitung der Außenminister Asaad al-Shaibani und Ayman Safadi zusammen. Die Annäherung betrifft Verkehr, Wasser, Landwirtschaft und Handel. Sie beschränkt sich daher nicht auf eine politische Erklärung. Es ist jedoch immer noch notwendig, zwischen unterzeichneten und tatsächlichen Investitionen zu unterscheiden.

Die offiziellen Aufzeichnungen der beiden Länder legen die Zusammensetzung dieses Pakets fest: acht Memoranden, zwei Exekutivprogramme und ein Protokoll. Bildungs- und akademische Zusammenarbeit umfasst Programme für 2027-29. Die Eisenbahnkomponente betrifft eine Verbindung zwischen den beiden Ländern. Die regionalen Gespräche sehen auch eine Verbindung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei vor. Technische Studien, Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten müssen weiterentwickelt werden. So etwas wie einen bereits offenen Dienst gibt es nicht.

Der Libanon ist direkt in die Energiediskussionen eingebunden. Der syrisch-jordanische Koordinierungsrat prüfte den Transit von Gas auf libanesisches Territorium. Er erwähnte auch eine andere Möglichkeit: Strom in syrischen Kraftwerken mit Gas aus Jordanien zu erzeugen und dann in den Libanon zu exportieren. Das Kommuniqué fordert den Abschluss technischer, kaufmännischer und vertraglicher Vereinbarungen. Diese Präzision verbietet es, eine Option, die mit garantierten Lieferungen besprochen wird, zu verwechseln.

Ad Diyar vom 12. November 2026 befasst sich mit dem gleichen Problem durch den Handel zwischen Beirut, Doha und Damaskus. Die täglichen Berichte über Transitkosten, Garantien und Betriebsbedingungen. Nicht alle rechtlichen und finanziellen Vereinbarungen sind abgeschlossen. Die Schwierigkeiten können daher nicht auf eine einzige syrische politische Entscheidung reduziert werden. Für Beirut bleibt die Herausforderung, die diplomatische Unterstützung in durchsetzbare Verträge und dann in reale Lieferungen umzuwandeln.

Zypern, Passagen zur Wiederbelebung des Vertrauens

Asharq Al Awsat vom 12. November 2026 folgt den zypriotischen Diskussionen um zwei neue Grenzübergänge. Die genannten Stätten sind Mia Milia, auch Haspolat genannt, und Louroujina oder Akincilar. Die Akte bezieht sich auf das Treffen in Nikosia am 9. November zwischen Nikos Christodoulides, Tufan Erhürman und der UN-Sondergesandten María Ángela Holguín. Das Treffen wird in den öffentlichen Mitteilungen der Vereinten Nationen bestätigt.

Die Tageszeitung präsentiert diese Passagen als Mittel zur Unterstützung des Dialogs. Eine politische Einigung über ihren Grundsatz sollte jedoch nicht in eine sofortige Ankündigung von Offenheit umgewandelt werden. Verkehrsvereinbarungen und Inbetriebnahme bleiben getrennte Schritte. Die diplomatische Bedeutung liegt genau in dieser Artikulation: Praktische Maßnahmen können Vertrauen schaffen, ohne an sich Meinungsverschiedenheiten über die Lösung der Zypernfrage zu lösen.

Internationale Politik: Begrenztes Handeln angesichts großer Meinungsverschiedenheiten

Iran unterhält Linie auf angereicherte Materialien

Al Arabi Al Jadid vom 12. November 2026 stellt in einem die iranische Weigerung, ausländisches angereichertes Nuklearmaterial zu transferieren. Die Tageszeitung berichtet über die Erklärungen von Mohsen Rezaei vom 11. November. Er behauptet, dass diese Materialien im Land bleiben werden und dass Moskau darüber informiert wurde. Sie beruft sich insbesondere auf Gebäude mit Atomkraft. Dies ist die Rechtfertigung des iranischen Beamten, nicht eine Demonstration der bereits operativen Marinefähigkeiten.

Die gleiche Intervention enthielt Drohungen gegen US-Einrichtungen, die an neuen Streiks beteiligt waren. Die Unterscheidung zwischen bedingter Bedrohung und Angriff bleibt zentral. Das Wort erweitert die Orte, von denen Teheran sagt, dass es sie anvisieren kann. Es beweist nicht, dass eine Operation gegen diese Basen gestartet wurde. Ebenso wenig ist die Weigerung, die Lagerbestände allein zu bewegen, der Text eines Abkommens oder die Ankündigung der offiziellen Aufteilung von Verhandlungen.

Al Bina und Al Akhbar vom 12. November 2026 verbinden diese Konfrontation mit maritimen Vorfällen um Ormuz. Die Erzählungen stimmen nicht vollständig über die betroffenen Schiffe, die Art der Vorfälle und ihre Umstände überein. Iranische Aussagen zu nicht genehmigten Minen oder Straßen müssen weiterhin zugeschrieben werden. Sie reichen nicht aus, um alle Verantwortlichkeiten festzulegen. Die auf den verschiedenen Seiten veröffentlichten Verkehrszahlen decken auch schlecht harmonisierte Perimeter ab. Sie erlauben nicht den gleichzeitigen Abschluss der vollständigen Schließung und fast normale Bewegung der Straße.

Ukraine: Austausch ohne Friedenslösung angekündigt

Al Arabi Al Jadid vom 12. November 2026 beschreibt ein Ergebnis, das auf die zwei Tage der Gespräche von Abu Dhabi beschränkt ist. Die humanitäre Seite schreitet voran, mit einer Vereinbarung über einen wichtigen Gefangenenaustausch. Territoriale Fragen, Sicherheitsgarantien und die Bedingungen für einen Waffenstillstand sind nach wie vor umstritten. Der Bericht unterscheidet daher ein konkretes Ergebnis, das umgesetzt werden muss, von einer politischen Lösung, die unerreichbar bleibt.

Der russische Unterhändler Wladimir Medinski bezieht sich auf teilweise Konvergenzen. Der amerikanische Emissär Jared Kushner seinerseits stellt die Gespräche als Grundlage für weitere Kontakte vor. Beide Einschätzungen stimmen nicht in allen Fragen überein. Die in den Gesprächen erwähnten verschlüsselten Austauschformate sollten nicht als bereits erreichte Releases präsentiert werden. Die Bestätigung einer effektiven Rückkehr der Gefangenen ist ein separater Schritt.

Ad Diyar und Al Akhbar vom 12. November 2026 heben auch den Streit um den Platz der Europäer hervor. Kiew möchte sich an den Beratungen über Garantien beteiligen. Moskau stellt die Bedingungen in Frage, unter denen diese Präsenz organisiert werden könnte. Die Auswahl der Teilnehmer berührt somit den Inhalt der Verhandlungen: Wer würde die Garantien anbieten, wer würde sie akzeptieren und wie würden sie angewendet? Humanitärer Fortschritt löst diese Meinungsverschiedenheiten nicht.

In Mali nimmt Washington den Kontakt ohne neue Allianz wieder auf

Asharq Al Awsat vom 12. November 2026 erwähnt den Besuch des amerikanischen Kommandanten für Afrika in Bamako. Die malische Regierung bestätigt, dass Assimi Goïta am Dienstag, dem 10. November, General Dagvin Anderson empfangen hat. Er führte die US-Delegation zur Bamako Defence and Security Fair. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Lage in der Sahelzone und der Kampf gegen den Terrorismus.

Der Bericht Malis spiegelt die amerikanische Bereitschaft wider, den Dialog über regionale Sicherheit fortzusetzen. Er erwähnt keinen neuen Militärvertrag oder die Ersetzung der derzeitigen Partner Malis. Das Interesse des Besuchs liegt daher in der Wiederaufnahme hochrangiger Kontakte. Ein geplantes Publikum und Kooperation reichen nicht aus, um einen Allianzwechsel herbeizuführen.

Wirtschaft: Staatseinnahmen und Investitionen für die Umsetzung getestet

Elektrizität zwischen Verhandlungen und Rückgewinnung

Nida Al Watan vom 12. November 2026 stellt die elektrische Akte in den Vordergrund. Es bleibt in zwei Notfälle unterteilt: Finanzierung der Einrichtungen und Rechnungen sammeln. Das Energieministerium bestätigt die Eröffnung einer fünften Runde technischer Gespräche mit Katar am 9. November in Beirut. Diese Mitteilung enthält keinen unterzeichneten Vertrag, garantierte Leistung oder Datum der Inbetriebnahme. Investitionsvorschläge sollten daher nicht als bereits erworbenes zusätzliches Futter dargestellt werden.

Im Verfahren von Nida Al Watan und d’Al Liwa vom 12. November 2026 verteidigte Joe Saddi auch das Interesse, in die Produktion auf staatlichem Land zu investieren. Ihre Interventionen stellen auch das Netzwerk und die Erholung in den Mittelpunkt der Reform. Die erwartete Rolle der Regulierungsbehörde betrifft die Organisation des Sektors und seine Regeln. Sie verwechselt sich nicht mit der eines Geldgebers. Finanzierungsschwierigkeiten, technische Verluste und unbezahlte Rechnungen bleiben getrennte Probleme, auch wenn sie den Cashflow zusammen beeinflussen.

In einer Pressemitteilung vom 12. November von Electricity of Lebanon werden die Bedingungen für die Wiederherstellung des Stroms für die öffentlichen Schuldner festgelegt. Das Institut verlangt eine erste Zahlung, eine schriftliche Verpflichtung zur Abrechnung der fälligen Beträge und die regelmäßige Zahlung neuer Rechnungen. Er behauptet, dass er außerhalb dieser Bedingungen keine Wiederverbindung gewährt habe. Er warnt auch, dass ein Ausfall zu einer neuen Kürzung führen wird. Auf der anderen Seite werden die informellen Listen der Schuldner und der in Umlauf befindlichen Beträge gelöscht. Diesem Text wird keine Kostenbilanz beigefügt.

Qlayaat: drei Termine, keine einzige Eröffnung

Al Sharq vom 12. November 2026 kehrt in den Kalender des Flughafens Qlayaat zurück. Es unterscheidet jetzt kommerzielle Werbung, Test und Linienflüge. In einer Pressemitteilung, die am 10. November nach einem Treffen am Vortag veröffentlicht wurde, kündigte Nawaf Salam am 15. November die Präsentation von Zielen und Fahrplänen an. Reservierungen müssen am selben Tag geöffnet sein. Testflüge werden für den 22. November und Linienflüge für den 14. Dezember 2026 angekündigt.

Diese Sequenz unterscheidet sich von früheren Ankündigungen eines ersten Starts in Kairo am 15. November. Es erlaubt jedoch nicht, Vorbehalte als bereits offen anzusehen. Das Regierungskommuniqué beschreibt eine technische und operative Vorbereitung, die noch im Gange ist. Für Reisende aus dem Norden bleiben die tatsächlich angebotenen Routen, ihre Häufigkeit und die Verkaufsbedingungen die entscheidenden Elemente. Der politische Zeitplan ersetzt diese praktischen Informationen nicht.

Kontrollausgaben und Einnahmenerhaltung

Ad Diyar vom 12. November 2026 berichtet über die Arbeit des Finanzausschusses. Die Überprüfung des Haushalts 2027 hebt auch die Mittel der Aufsichtsgremien hervor. Im Ausschuss fordert Ibrahim Kanaan schriftliche Vorschläge zur Stärkung ihrer Funktionsweise. Zu den Gesprächen gehören die Zentralinspektion, der Rechnungshof und die für die Korruptionsbekämpfung und das öffentliche Auftragswesen zuständigen Behörden. Die Genehmigung der Mittel in dieser Phase stellt keine Annahme des Haushaltsplans durch die Versammlung dar.

Die Analysen von Nida Al Watan und d’Al Akhbar vom 12. November 2026 befassen sich mit der Bankendebatte. Es umfasst die Definition von Verlusten sowie deren Finanzierung. Die Darstellung der Krise nur als Bankwesen oder als Krise des gesamten Systems beinhaltet unterschiedliche Interpretationen der Rolle des Staates, der Zentralbank und der privaten Institutionen. Aber ein Qualifier setzt seine rechtliche Verantwortung nicht allein. Rückzahlungsannahmen und Szenarien für öffentliche Vermögenswerte bleiben von den tatsächlichen Rückstellungen zu unterscheiden. Allein aus den Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds kann keine endgültige Einigung abgeleitet werden.

Justiz: sensible Untersuchungen und professionelle Garantien in der Debatte

Sicherheitsdateien sind keine Urteile

Ein Nahar und Nida Al Watan vom 12. November 2026 geben den Untersuchungen von Bcharré und Batrun einen großen Platz. Die verfügbaren Konten beziehen sich auf Festnahmen, Dokumente und Überprüfungen angeblicher Aktivitäten. Sie stellen nicht die Schuld der betroffenen Personen fest. Politische Zugehörigkeiten, Absichten gegenüber Verdächtigen und vermeintliche Verbindungen zu Organisationen müssen weiterhin zugeschrieben werden, ohne dass sie in gerichtliche Schlussfolgerungen umgewandelt werden.

Nawaf Salam fordert, dass die Untersuchung ohne politischen Schutz durchgeführt wird. Ahmad Hajjar besteht auf weiteren Untersuchungen. Diese institutionellen Positionen bestätigen nicht jedes Detail in der Datei. Die widersprüchlichen Fassungen von beschlagnahmten Gegenständen erfordern, dass Material, das von den zuständigen Behörden veröffentlicht wird, Vorrang hat.

Al Bina, Ad Diyar, Al Quds Al Arabi und Asharq Al Awsat vom 12. November 2026 verfolgen ebenfalls die Ermittlungen zum Tod von Ahmad al-Alwani. Die Zusammenarbeit zwischen den libanesischen und irakischen Behörden ist ein fester Bestandteil des Falls. Andererseits unterscheiden sich die Konten in Bezug auf die Anzahl der befragten Personen und die übernommenen Verantwortlichkeiten. Die politischen Positionen des ehemaligen irakischen Abgeordneten reichen nicht aus, um ein Motiv zu etablieren. Die Ermittlung von Tätern und Umständen ist eine Frage der Untersuchung, nicht der konkurrierenden Anklagen.

Schutz der Ärzte vor den Rechten der Patienten

Al Akhbar vom 12. November 2026 untersucht die im Parlament diskutierten Versionen über Ärzte. Die vorgeschlagene Reform von Artikel 44, der die Anordnung von Ärzten regelt, wirft eine andere Frage auf: Welche Garantien sollten vor einem Verfahren mit einem Praktiker gegeben werden? Die parlamentarische Arbeit zeigt mehrere Formulierungen. Vorabgenehmigung und wissenschaftliche Beratung werden bevorzugt. Ein anderer soll den unverbindlichen Charakter dieser Stellungnahme für den Richter wahren und gleichzeitig die Untersuchungshaft regeln. Diese Fassungen sollten nicht zu einem vermeintlichen endgültigen Text zusammengefasst werden.

In der Debatte geht es weniger um Schutz als um mangelnden Schutz als um unterschiedliche Kompetenzverteilungen zwischen Justiz und Berufsverbänden. Medizinische Expertise kann eine Untersuchung informieren, ohne die gerichtliche Entscheidung zu ersetzen. Die Reaktionszeiten und Folgen des Ordnungsstillstands sind daher unerlässlich. Bis zur Abstimmung und der gewählten Fassung wäre es verfrüht, eine neue Immunität zu verkünden.

Unternehmen: Vereinfachte Ansätze, aber immer noch Teilvereinbarungen

CNSS verlängert Zahlungsmittel

Ein Nahar und Al Sharq vom 12. November 2026 berichten über die Einführung eines neuen Dienstes des Nationalen Sozialversicherungsfonds. Am 11. November leitete die Kommission die Zahlung bestimmter Beiträge aus vier Transfernetzen ein: OMT, Bob Finance, Whish Money und Cash Plus. Die erste Phase betrifft Rentner, Mukhtars, Ärzte und freiwillige Versicherte. Der Fonds schätzt die Zielgruppe auf etwa 65.000 Menschen. Es ist ein Beitragszahlungssystem, kein neues Leistungszahlungssystem.

Mohammad Karaki meldete zum Zeitpunkt der Zeremonie 115 erfolgreiche Transaktionen. Diese Zahl stellt nicht die Gesamtzahl der eingetragenen Versicherten oder eine Jahresbilanz dar. Die Erweiterung um Studenten, Fahrer und Unternehmen bleibt für eine spätere Phase angekündigt. Alle Kosten und Vorkehrungen, die für jede Situation spezifisch sind, müssen überprüft werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Die Existenz neuer Zahlungspunkte bedeutet nicht, dass alle Transaktionen bereits in jeder Agentur verfügbar sind.

Berlin und Digitalisierung der Ansätze

Ein Nahar vom 12. November 2026 übermittelt eine konsularische Ankündigung der Allgemeinen Sicherheit. Die libanesische Botschaft in Berlin erhält seit dem 11. November Anfragen zur biometrischen Erfassung. Persönliches Erscheinen und Termine sind weiterhin erforderlich. Die Sammlung von Fingerabdrücken in Deutschland überträgt die Herstellung des Passes nicht an die Botschaft: Die Ausstellung liegt weiterhin in der Verantwortung der zuständigen Behörden im Libanon. Daher garantiert die mögliche Nutzung des Expressverkehrs allein keine beschleunigte administrative Behandlung.

Al Sharq und Asharq Al Awsat vom 12. November 2026 berichten über den Empfang des Leaders Club in Baabda. Joseph Aoun verwies auf das Ziel eines elektronischen Personalausweises vor Ende 2026. Diese Ambition ist Teil der Digitalisierung von Verwaltungs- und Bankprozessen. Es lohnt sich nicht, einen heute zugänglichen Service zu eröffnen. Die Bedingungen des Antrags, der genaue Zeitplan und die Datenschutzbestimmungen müssen noch dokumentiert werden, bevor den Nutzern ein Leitfaden vorgeschlagen wird.

Sozialschutz und Nutzerrechte

Al Bina, Al Sharq und Al Liwa vom 12. November 2026 berichteten über ein Treffen zum Schutz von Journalisten. Professionelle Organisationen erwägen auch ein gegenseitiges Deckungsprojekt. Zu den Gesprächen gehören Joseph Kossaifi und Ghassan Daou. Die geplante Regelung geht zunächst durch den Beitritt zu einer bestehenden Struktur, vor der möglichen Einrichtung eines eigenen Fonds. Die grundsätzliche Vereinbarung bedeutet nicht, dass eine neue Gegenseitigkeit bereits funktioniert. Die von ihren Förderern genannten Vorteile ersetzen weder einen veröffentlichten Vertrag noch die durchsetzbaren Beitrittsbedingungen.

Al Sharq und Al Liwa vom 12. November 2026 diskutieren die Vorbereitung einer Bürgercharta. Eine andere Logik besteht darin, Rechte und Pflichten in den Beziehungen zur Verwaltung zu klären. Fadi Makki präsentiert diese Arbeit als einen Ansatz zur Konsultation. Eine Charta, die zu Kommentaren eingereicht wird, sollte nicht mit einem bereits geltenden Gesetz verwechselt werden. Ihre praktische Relevanz wird auch von den Berufungsverfahren, den Fristen und den tatsächlichen Zuständigkeiten abhängen.

Al Liwa vom 12. November 2026 folgt Hanine Sayed im Akkar. Hanine Sayeds Tour konzentriert sich auf die Rolle der Sozialzentren und die Wiedereröffnung des Tekrit-Zentrums nach der Arbeit. Der Minister verteidigt den Wechsel von der Hilfe zu einem Ansatz der sozialen Entwicklung. Diese Anleitung macht es nicht möglich, einen neuen universellen Nutzen anzukündigen. Die verfügbaren Dienste, ihre Zeitpläne und Zugangsbedingungen müssen von den umfassenderen Zielen, die während des Besuchs festgelegt wurden, unterschieden werden.

Kultur: zirkulierende Werke und Wiederlesen libanesischer Erinnerungen

In seiner Ausgabe vom 12. November 2026 kehrt Asharq Al Awsat nach Monnot außerhalb der Mauern zurück. Das Theater sucht ein neues Publikum jenseits seiner gewohnten Räume. Die Initiative basiert auf Partnerschaften mit Kulturstätten und auf Performances, deren Verbreitung ohne schwere Mechanismen möglich bleibt. Josiane Boulos beschreibt eher einen Verbreitungsansatz in den Regionen als eine einfache einmalige Verschiebung. Die am 16. November angekündigte Vertretung von « Aman Tarallali » in Saida steht im Einklang mit dieser Logik. Die Orte und Zeiten der folgenden Ernennungen müssen jedoch bestätigt werden, bevor eine praktische Agenda erstellt wird.

Diese Organisation stellt die konkreten Bedingungen der Tour in den Vordergrund. Eine Produktion muss in der Lage sein, eine Rezeption zu finden, ihre Elemente zu transportieren und ihre Installation anzupassen. Die Wahl der Lichtwerke erfüllt diese Einschränkungen. Kontakte mit anderen Städten und Institutionen sind nicht die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Ebenso ist die von den Behörden beantragte Unterstützung kein Zuschuss.

Die Kulturagenda kann durch die Indikationen der Galerie Kalim Bechara ergänzt werden. In Beirut präsentiert Mireille Goguikian « Ein Spaziergang im Nahen Osten », dessen Eröffnung am 12. November angekündigt wird. Die Ausstellung versammelt zwanzig Gemälde, die zwischen 2023 und 2026 entstanden sind. Die Stadt bietet ihre gemeinsame Sache. Beirut und der Saïfi-Distrikt sind auch die Heimat anderer Stadtlandschaften in der Region. Die unterstützt alternative Canvas und Jute. Dies sind Bildkompositionen, keine fotografischen Erhebungen, um den aktuellen Zustand der dargestellten Stätten zu dokumentieren.

Der Katalog kündigt eine Ausstellung bis zum 24. November im Gebäude Noor Gardens 1, Omar Daouk Street an. Die angegebenen Stunden sind von Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr. Sonntags ist die Galerie geschlossen. Diese Informationen sind Teil des Programms des Veranstalters, nicht ein Besuch des Herausgebers.

Asharq Al Awsat und Al Joumhouria vom 12. November 2026 geben ebenfalls einen Platz für die Berichte der Vergangenheit. Literatur und Dokumentation setzen die Arbeit zum libanesischen Gedächtnis fort. Die Memoiren von Boutros Harb sprechen Jahrzehnte der Macht an. Ihr Interesse liegt in der Sicht eines Schauspielers, der an den Ereignissen beteiligt ist, die er erzählt. Seine Interpretationen und Vorwürfe werden daher nicht mit gerichtlichen Feststellungen oder unabhängig festgestellten Tatsachen verwechselt. Die Geschichten rund um Taef nennen die gleiche Unterscheidung zwischen Archiven, Erinnerungen an die Protagonisten und Rekonstruktion.

Al Joumhouria vom 12. November präsentiert das neue Werk von Nabil Mouqaddam, das auch zu dieser Erforschung der Gesichter des Krieges gehört. Seine Veröffentlichung ist vom Oktober, nicht vom 12. November. Es sollten nicht automatisch die Eigenschaften des vorherigen Volumens 2016 zugewiesen werden. Al Quds Al Arabi vom 12. November geht auf Khaled Ziyadas Buch über die 1960er Jahre zurück. Es wurde bereits im August veröffentlicht. Seine Rückkehr in die kulturelle Debatte bietet die Möglichkeit, Tripolis und die Veränderungen eines Jahrzehnts neu zu lesen, ohne diese Lektüre in eine alltägliche Ankündigung zu verwandeln.

Technologie: Digitale Schnittstellen werden zum Schutzthema

Ein Nahar und Al Quds Al Arabi vom 12. November 2026 befassen sich mit dem europäischen Vorschlag für digitale Gerechtigkeit. Es bewegt den Blick darauf, wie Dienstleistungen gestaltet werden. Das am 11. November von der Europäischen Kommission vorgestellte Projekt zielt insbesondere auf täuschende Schnittstellen, wiederholte Aufforderungen und schwer zu silierende Abonnements ab. Es ist noch kein anwendbares Gesetz. Ihre Prüfung durch das Europäische Parlament und den Rat muss die endgültigen Verpflichtungen und ihren Zeitplan festlegen.

Der Übergang von einer kostenlosen Testversion zu einer bezahlten Formel ist eine der abgedeckten Situationen. Der Entwurf sieht eine vorherige Information und eine ausdrückliche Zustimmung vor. Es befasst sich auch mit Erneuerungserinnerungen und dem Zugriff auf eine Terminierungsfunktion. Es sollte nicht mit dem Widerrufsrecht verwechselt werden, das andere Bedingungen erfüllt. Ziel ist es, die Lücke zwischen einfach zu abonnieren und schwierig, einen Dienst zu verlassen.

Es geht auch um Mechanismen, die eine übermäßige Nutzung fördern: automatisches Lesen, Forderungen, die nichts mit den Benutzeraktionen zu tun haben, oder Belohnungen, die eine ständige Anwesenheit fördern. Der Text versucht, ihre Deaktivierung zugänglich zu machen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen zu Minderjährigen und virtuellen Einkäufen betreffen spezifische Situationen. Sie stellen kein allgemeines Verbot von Online-Glücksspielen oder Benachrichtigungen dar.

Schließlich sieht der Entwurf klarere Informationen über die Entwicklung der Banknotenpreise und über die kommerziellen Absichten der Einflusskommunikation vor. Die im selben Paket genannte Sanktionsobergrenze von 6 % des Weltumsatzes ist Teil einer gesonderten Reform der Zusammenarbeit zwischen den Verbraucherschutzbehörden. Dies ist weder eine bereits verhängte Geldbuße noch ein Satz, der automatisch für jeden digitalen Dienst gilt.

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