Elektronische Signatur und Cloud: Regeln im Aufbau

WHOAR hat am 3. und 4. November Konsultationen zur elektronischen Signatur und zum Hosting öffentlicher Daten durchgeführt. Die mit Macmillan Keck durchgeführte Arbeit bezieht sich auf Anwendungstexte, Cloud-Government-Politik und die Fähigkeiten von COLIBAC. Sie sind Teil der Vorbereitung des von der Weltbank unterstützten Projekts zur digitalen Beschleunigung. Die 10 Minuten November starten keine neuen Dienste. Es beschreibt die rechtlichen und institutionellen Grundlagen, die vor dem Einsatz in den Verwaltungen aufgebaut werden müssen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die elektronische Signatur und das Hosting öffentlicher Daten waren Gegenstand von Workshops am 3. und 4. November 2026. WHOAR präsentierte seine Arbeit am 10. November. Organisiert mit Macmillan Keck konzentrieren sich diese Treffen auf die notwendigen Regeln, Verantwortlichkeiten und Verwaltungskapazitäten. Sie kündigen nicht die Eröffnung eines neuen digitalen Dienstes für die Bürger an.

Elektronische Signatur im Libanon erfordert geltende Regeln

Das Büro des Staatsministers für Verwaltungsreform brachte die betroffenen Akteure zu den Bedingungen für eine zuverlässige elektronische Signatur zusammen. Am Runden Tisch wurde unter anderem ein neues Dekret und die Vorbereitung der erforderlichen Rechtsvorschriften für seine Umsetzung erörtert. Die Veröffentlichung gibt nicht die Nummer der überprüften Bestellung an.

In einer weiteren Sitzung wurden die Vorstandsmitglieder von COLIBAC, der libanesischen Akkreditierungsstelle, geschult. Es befasste sich mit seiner Rolle in der elektronischen Signatur gemäß Gesetz Nr. 81. Der Austausch beinhaltet somit die Prüfung von Texten bei der Vorbereitung der für ihre Umsetzung zuständigen Institution.

Die elektronische Signatur ist nicht auf das Bild einer handschriftlichen Unterschrift beschränkt, die einem Dokument hinzugefügt wird. Vertrauensgeräte können Zertifikate und kryptographische Mechanismen verwenden. Sie dienen insbesondere dazu, den Ursprung einer Signatur und die Integrität des Dokuments zu überprüfen. Ihre Verwendung erfordert Kontrollregeln und eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten.

Eine Weltbanknotiz vom Dezember 2024 beschreibt den libanesischen Rahmen nach dem Gesetz 81 von 2018. Er erinnert an die rechtliche Anerkennung elektronischer Signaturen und die Rolle von COLIBAC bei der Regulierung von Vereinbarungen mit hohem Vertrauen. Diese Rechtsgrundlage befreit nicht von der Organisation der Akkreditierung, der Kontrollen und der praktischen Nutzung.

Für die Cloud ist eine Regierungspolitik zu definieren

Das zweite Projekt betrifft die Speicherung und Verarbeitung von Daten im öffentlichen Sektor durch Cloud-Technologien. Die Konsultation konzentrierte sich auf vorläufige Ergebnisse und Annahmen. Die Teilnehmer diskutierten Prioritäten, Chancen und Lücken bei der Ausarbeitung von Empfehlungen.

Das angekündigte Ziel ist es, eine klare Regierungspolitik für die Annahme dieser Dienste aufzubauen. Die Pressemitteilung bezeichnet keinen ausgewählten Host. Es wird kein neu eröffnetes Rechenzentrum oder ein Migrationsplan für Verwaltungen angekündigt. Sie legt auch nicht die Kategorien von Daten fest, die übertragen würden.

Das Wort « öffentlich » bezieht sich hier auf die betroffenen Verwaltungen. Es bedeutet nicht, dass ihre Dateien für alle zugänglich werden würden. Die Unterbringungs-, Zugangs- und Schutzbedingungen sind Teil der festzulegenden Governance-Arbeit.

Geförderte Vorbereitung, getrennt vom Einsatz

Laut WHOAR fallen diese Aktivitäten unter einen von der Weltbank finanzierten vorbereitenden Zuschuss für das Lebanon Digital Acceleration Project oder LDAP. Sie müssen dazu beitragen, eine sicherere und besser vernetzte Basis öffentlicher Dienste zu schaffen.

Das OMSAR-Vertragsregister bestätigt einen Auftrag, der Macmillan Keck auf der Grundlage der elektronischen Signatur übertragen wurde. Ihr Anwendungsbereich umfasst einen Überblick, einen Fahrplan, die Ausarbeitung von Rechtsinstrumenten und den Aufbau von Kapazitäten. Der veröffentlichte Betrag beträgt $ 311,312 für einen Zeitraum von 22 Wochen. Dieser Beratungsvertrag ist keine Ankündigung der Inbetriebnahme.

Das größere digitale Projekt hat 150 Millionen Dollar an Finanzierung, die von der Weltbank im Januar 2026 genehmigt wurden. Die Institution erklärt, dass sie das sichere Hosting öffentlicher Daten und die Cybersicherheit unterstützen muss. Außerdem soll die rechtliche, institutionelle und menschliche Basis digitaler Dienste gestärkt werden. Dieser Gesamtumschlag ist daher nicht die einzigen Kosten der November-Workshops.

Drei Schritte müssen für den Benutzer lesbar bleiben. Die Texte definieren die rechtlichen Bedingungen. Governance legt fest, wer autorisiert, kontrolliert und Verantwortung übernimmt. Der Einsatz macht dann Funktionen nutzbar in identifizierten Jurisdiktionen. Die Workshops dokumentieren die ersten beiden Komponenten. Ihr Bericht enthält noch keine Liste neu realisierbarer Online-Ansätze oder ein Datum für die Öffnung für die Öffentlichkeit.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews