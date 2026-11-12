Investition: Das Publikum steigt, das Private sinkt

Öffentliche und private Investitionen folgten 2024 zwei entgegengesetzten Richtungen im Libanon. Der revidierte Jahresabschluss des Statistischen Zentralamts (CAS) zeigt einen Anstieg des Volumens des öffentlichen Anlagevermögens um 35,4 Prozent gegenüber einem Rückgang des Privatsektors um 10,2 Prozent. Der öffentliche Aufschwung konnte den privaten Rückgang nicht ausgleichen: Die Bruttoanlageinvestitionen gingen um 4,1% zurück. Diese Sätze werden auf der Grundlage der Beträge in Tabelle CAS neu berechnet, die sie in gerundeter Form darstellt. Sie betreffen das Jahr 2024. Sie beschreiben nicht die 2026 angekündigten Investitionen oder den aktuellen Stand der Bauprojekte. Die Unterscheidung ist in einem Land wichtig, in dem eine Zusage zur Finanzierung, eine Haushaltsverpflichtung und eine tatsächlich erfasste Ausgabe zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen können.

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Öffentliche und private Investitionen folgten 2024 zwei entgegengesetzten Richtungen im Libanon. Der revidierte Jahresabschluss des Statistischen Zentralamts (CAS) zeigt einen Anstieg des Volumens des öffentlichen Anlagevermögens um 35,4 Prozent gegenüber einem Rückgang des Privatsektors um 10,2 Prozent. Der öffentliche Aufschwung konnte den privaten Rückgang nicht ausgleichen: Die Bruttoanlageinvestitionen gingen um 4,1% zurück.

Diese Sätze werden auf der Grundlage der Beträge in Tabelle CAS neu berechnet, die sie in gerundeter Form darstellt. Sie betreffen das Jahr 2024. Sie beschreiben nicht die 2026 angekündigten Investitionen oder den aktuellen Stand der Bauprojekte. Die Unterscheidung ist in einem Land wichtig, in dem eine Zusage zur Finanzierung, eine Haushaltsverpflichtung und eine tatsächlich erfasste Ausgabe zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen können.

Öffentliche und private Investitionen: Gewichtung der Beträge

Zu aktuellen Preisen erreichte die private Anlage im Jahr 2024 346.989 Milliarden Pfund, verglichen mit 365.179 Milliarden Pfund im Jahr 2023. Sie sinkt daher um 5,0% im Wert. Im gleichen Zeitraum stieg die Öffentlichkeit von 56.146 Milliarden Pfund auf 80.450 Milliarden Pfund, was einem Anstieg von 43,3% entspricht. Insgesamt gibt es eine leichte Wertsteigerung von 421 325 auf 427 439 Milliarden Pfund.

Preiskorrektur ändert Lesung. Bei Preisen von 2023 beträgt der private Betrag von 2024 mehr als 327.879 Milliarden Pfund. Die Öffentlichkeit erreichte 76.019 Milliarden. Ihre Gesamtsumme betrug 403.898 Milliarden, niedriger als im Vorjahr. Der nominale Anstieg von 1,5 % der Gesamtsumme koexistiert daher mit einer realen Kontraktion von 4,1 %.

Anlageinvestitionen 2023 Mrd. LL 2024 Mrd. LL Volumenänderung Privat 365 179 346 989 -10,2 % Öffentlich 56 146 80 450 +35,4 % Insgesamt 421 325 427 439 -4,1 %

Der Privatsektor bleibt weitgehend die Mehrheit. Es macht 81,2% der fixen Kapitalbildung zu aktuellen Preisen im Jahr 2024 aus, verglichen mit 86,7% im Jahr 2023. Der öffentliche Anteil stieg von 13,3% auf 18,8%. Ein schneller Verlauf der kleinsten Menge reicht daher nicht unbedingt aus, um einen moderateren Rückgang der größten auszugleichen.

Die Öffentlichkeit dämpft den Niedergang, ohne ihn zu beseitigen

Die Tabelle der Beiträge zum BIP misst diesen Effekt. Der Rückgang der privaten Anlageinvestitionen nimmt dem Wachstum von 2024 rund 1,7 Prozentpunkte. Die öffentliche Erhöhung bringt 0,9 Punkte. Der Saldo der fixen Kapitalbildung stellt somit einen negativen Beitrag von rund 0,8 Punkten dar.

Ein Punktbeitrag wird nicht mit der Wachstumsrate eines Posts verwechselt. Allein der Anstieg der öffentlichen Ausgaben um 35,4 % beschreibt die Entwicklung dieser Investition. Die 0,9 Punkte geben ihren buchhalterischen Effekt auf die Veränderung des Gesamt-BIP unter Berücksichtigung ihres Gewichts an. Addieren Sie direkt -10,2% und +35,4% erzeugt nicht die Wachstumsrate der Gesamtinvestition.

Diese Beiträge weisen auch keinen bestimmten Multiplikatoreffekt auf Unternehmen oder Beschäftigung auf. Sie beschreiben eine buchhalterische Aufgliederung. Die Bewertung der Vorteile eines öffentlichen Programms erfordert die Kenntnis seiner Begünstigten, lokale oder importierte Einkäufe, Zeitplan und Aktivitäten, die es ermöglicht.

Der Benchmark 2019 zeigt sehr unterschiedliche Trajektorien

Die Volumenindizes, die 2019 auf 100 festgelegt wurden, relativieren die jährlichen Schwankungen. Im Jahr 2024 erreichte der Index für private Anlagen 72, verglichen mit 81 im Jahr 2023. Die öffentliche Figur ist 141, verglichen mit 104. Die Summe ist 80. Diese veröffentlichten Indizes sind gerundet und sollten nicht zur Neuberechnung der genauen Jahreskurse verwendet werden.

Die öffentliche Entwicklung ist besonders betroffen. Der Index stieg von 96 im Jahr 2020 auf 7 im Jahr 2021, dann stieg er auf 57 im Jahr 2022 und 104 im Jahr 2023. Das Niveau von 2024 übersteigt das von 2019, aber dieser Vergleich bedeutet nicht, dass die gesamte Infrastruktur ihre anfängliche Kapazität wiedererlangt hat. Ein jährlicher Investitionsfluss misst nicht den Wert oder Zustand aller vorhandenen Geräte.

Der Privatmann geht einen anderen Weg. Sein Index sank auf 30 im Jahr 2020, von 67 im Jahr 2021 auf 99 im Jahr 2022. Dann zog er sich für zwei Jahre zurück. Das Ergebnis 2024 liegt damit deutlich unter dem Referenzniveau, trotz des nach dem anfänglichen Schock beobachteten Aufholeffekts.

Welches Anlagekapital umfasst

Bruttoanlageinvestitionen entsprechen dem Erwerb minus Veräußerungen von nachhaltig produzierten und in der Produktion genutzten Vermögenswerten. Es kann Gebäude, Maschinen und Ausrüstung umfassen. Der Begriff « Brutto » bedeutet, dass der Konsum von fixem Kapital, also der wirtschaftliche Verschleiß von Vermögenswerten, nicht reduziert wird.

Es misst keine Aktien- oder Anleihekäufe. Es wird auch nicht auf den Bau reduziert. Eine Investition in Ausrüstung kann ohne sichtbare Baustelle steigen. Umgekehrt stellt eine Wertsteigerung bestehender Grundstücke oder Gebäude nicht automatisch eine Neuproduktion dar.

Das CAS unterscheidet diese Maßnahme von der Bruttokapitalbildung im weiteren Sinne. In den 2024-Tabellen enthält letztere auch den Nettoerwerb von Wertsachen. Es erreichte £ 603,777 Milliarden, verglichen mit £ 427,439 Milliarden für das feste Kapital allein. Die Konsolidierung der beiden würde den als feste produktive Investition dargestellten Betrag künstlich aufblähen.

Eine Lesung, die keine Baustelle bezeichnet

Der Anteil des fixen Kapitals am nominalen BIP erreichte 2024 etwa 15,7% gegenüber 18,7% im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist auf die vergleichsweise Entwicklung der Investitionen und des BIP zu jeweiligen Preisen zurückzuführen. Es ersetzt nicht die Volumenanalyse, die direkt den Rückgang der investierten Mengen zeigt.

Die Tabellen beschreiben nicht die öffentlichen Projekte, die den Fortschritt erklären. Sie erlauben es daher nicht, die Erhöhung auf eine bestimmte Straße, ein bestimmtes Werk oder einen bestimmten Wiederaufbaubetrieb zurückzuführen. Um von der nationalen Bewertung zur Leistungsbewertung überzugehen, sind noch Projektdurchführungsdaten und Umsetzungsdaten erforderlich.

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