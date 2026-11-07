Am Samstag, den 7. November, schoss israelische Artillerie auf die inneren Gebiete von Zawtar al-Sharqiyah und das Gebiet zwischen Mayfadoun und Kfar Tebnit. Eine Nachrichtenagentur, die um 1439 Stunden in Beirut ausgestrahlt wurde, berichtete von den Bombenanschlägen. Es wird nicht die Anzahl der Busse oder deren Dauer angegeben. Es gibt keine menschliche oder detaillierte Aufzeichnung von Sachschäden in dieser Warnung, die nicht zu dem Schluss führen, dass es keine Opfer oder Schäden.

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Am Samstag, den 7. November 2026, feuerte israelische Artillerie auf die Innenräume von Zawtar al-Sharqiyah im Südlibanon. Das Gebiet zwischen Mayfadoun und Kfar Tebnit war ebenfalls betroffen, wie eine Agentur aus Nabatiyeh berichtete.

Artilleriebrand in Zawtar al-Sharqiyah

Der Alarm, der um 14:39 Uhr Beiruter Zeit ausgestrahlt wird, unterscheidet diese beiden Sektoren. Es erwähnt die Zawtar al-Sharqiyah Nachbarschaften und den Raum zwischen den beiden anderen Orten. Es gibt nicht die Anzahl der Granaten oder die Dauer der Bombardierung an.

Keine Ergebnisse in der Ausschreibung gemeldet

Der Versand liefert keine menschlichen Ergebnisse und beschreibt nicht den materiellen Schaden. Dieser Mangel an Informationen macht es unmöglich zu schließen, dass es keine Opfer oder Schäden gibt.

Ebensowenig enthält der Text Informationen über Notmaßnahmen oder betroffene Gebäude. Die Folgen dieser Schießereien müssen noch genau beschrieben werden.

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