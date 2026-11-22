Die Gemeinde Rom veröffentlichte am 30. September eine Bilanz des Geldes aus den in den Trevi-Brunnen geworfenen Münzen. Über 1,24 Millionen Euro wurden bereitgestellt, darunter Nahrungsmittelhilfe und der Kampf gegen die Isolation. Die Zwei-Euro-Note, die von nicht ansässigen Besuchern angefordert wird, die sich dem Becken nähern möchten, finanziert eine separate Einrichtung. Die verfügbaren Konten stellen nicht fest, ob dieses Zugangsrecht den Spendenbetrag reduziert hat.

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In Rom gehen die in den Trevi-Brunnen geworfenen Münzen und die verkauften Tickets, um sich dem Becken zu nähern, nicht an den gleichen Ort. Am 20. November veröffentlichte die Stadt eine Bilanz in Höhe von 1,24 Mio. EUR, die am 30. September für die Münzsammlung verteilt wurde. Dieses Geld wird hauptsächlich zur Finanzierung der sozialen Interventionen der Caritas in Rom verwendet. Die Zwei-Euro-Note ist Teil des kommunalen Mechanismus zur Verwaltung des Denkmals.

Trevi Fountain: Wohin geht das Poolgeld?

Der Bericht der Stadt, die am 30. September verhaftet wurde, zeigt an, wie die Mittel verteilt wurden. Die Nahrungsmittelhilfe ist der erste Punkt: fast 428 000 Euro, etwas mehr als ein Drittel des Gesamtbetrags. Es unterstützt Kantinen und Lebensmittelgeschäfte. Von den anderen Posten fließen rund 292 000 Euro in den Kampf gegen die Isolation und 272 000 Euro in die Begleitung von Menschen in gesundheitlichen Situationen. Ein Teil der Einnahmen deckt die Kosten der Sammlung selbst.

Der Mechanismus basiert auf einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Vikariat. Am 11. November kündigte die Stadt ihre Erneuerung für drei Jahre an. Die Caritas diocesan setzt die Projekte um. Für einige Kantinen ergänzt das Geld aus dem Brunnen die bereits von Rom im Rahmen anderer Übereinkommen bereitgestellten Mittel; Er finanziert daher nicht alle Mahlzeiten, die er selbst verteilt.

Die Zwei-Euro-Note ersetzt nicht die Münze

Seit dem 2. Februar fordert Rom nicht ansässige Besucher auf, zwei Euro zu zahlen, um den unteren Teil so nah wie möglich am Wasser zu erreichen. Dies ist kein Ticket, um den Platz zu betreten oder den Brunnen von außerhalb dieses Bereichs zu sehen. Die Einwohner Roms und seiner Metropole, Kinder unter sechs Jahren, Menschen mit Behinderung und eine Begleitperson sind unter den Bürgern von der Zahlung befreit.

Die Stadt führte dieses System nach einem Jahr des Experimentierens ein, um die Öffentlichkeit um das Becken herum besser zu verteilen und die Erhaltung des Denkmals zu unterstützen. Das Recht auf Zugang wird nicht als in Wasser gesammelter Teil gezählt. Ein Besucher kann bezahlen, um unterzugehen, ohne irgendeine Währung wegzuwerfen, und ein befreiter Besucher kann den Umzug machen, ohne ein Ticket zu kaufen. Ticketverkauf und -abholung messen daher nicht dasselbe oder denselben Umsatz.

Zwei Bilanzen, aus denen nicht geschlossen werden kann, dass

Die Jahresbilanz 2025 zeigt 1 860 086 Euro gesammelt. Das im November 2026 veröffentlichte Dokument befasst sich mit den Ende September verteilten Beträgen, nicht für ein ganzes Jahr. Die Subtraktion des zweiten Betrags von dem ersten würde eine Differenz zwischen zwei Zahlen unterschiedlicher Art und Dauer ergeben, nicht ein Maß für die Wirkung der Note.

Die Sammlung hat auch eigene Kosten, die nicht mit denen des Ticketschalters verwechselt werden: Der Jahresbericht erwähnt die Sammlung, den Transport, die Reinigung, die Sortierung und die Provisionen für die Behandlung von Fremdwährungen. Um festzustellen, ob der bezahlte Zugang den Spendenbetrag verändert hat, müssten zunächst die Einnahmen der Sammlung über zwei identische Zeiträume und mit der gleichen Zählmethode verglichen werden.

Archiv: Trevi Brunnen in Rom, 9. Februar 2024. Wilfredor / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Ganzes Foto in Größe und gekleidet von Libnanews.

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