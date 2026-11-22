In Zawtar al-Gharbiyah sind zurückgekehrte Familien auf die Wasserversorgung angewiesen. In Frun wurde die Filtration repariert, ohne den Tank wieder in Betrieb zu nehmen. In Yater wurden temporäre Tanks installiert. Diese Situationen beleuchten die Kosten der Rückgabe, ohne dass die Quellen genau eine Rechnung pro Haushalt quantifizieren können.

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In Zawtar al-Gharbiyé kehrten Familien in Häuser zurück, die noch bewohnbar waren, aber das Wasser kam mit dem LKW an. In Frun ermöglichte eine Zwischenlösung, die Filtration wieder in Betrieb zu nehmen, ohne das Sammelreservoir wiederherzustellen. Diese beiden Situationen zeigen, wie viel es kostet, ohne fließendes Wasser zurückzukehren, über die Reparatur von Wohnungen hinaus: Wasser liefern, lagern und pumpen, bis der öffentliche Dienst normal funktioniert.

In Zawtar al-Gharbiyé, die Rückkehr ohne fließendes Wasser

In einem Bericht vom 9. Oktober 2026 berichteten die Vereinten Nationen im Libanon, dass etwa 90 der rund 500 Familien von Zawtar al-Gharbiye zurückgekehrt waren, um im Dorf zu leben. Einige lebten in teilweise beschädigten Häusern. Der Strom stammte weder aus dem öffentlichen Netz noch aus Generatoren, und die Wasserversorgung basierte auf LKW-Lieferungen mit Unterstützung der libanesischen Armee und des Zivilschutzes. Diese Umfrage beschreibt eine Situation im Herbst; es wurde kein neuerer Status von Betriebsverbindungen gefunden.

Derselbe Bericht besagt, dass eine Wasserversorgungsmission nach Zawtar al-Gharbiye eine der Interventionen war, die keinen Zugang hatten. Eine Notfalllieferung kann den unmittelbaren Bedarf decken, ohne das Netzwerk zu reparieren. Solange diese Situation andauert, ist es notwendig, Transport und Lagerung zu finanzieren und dann die Lieferung wieder aufzunehmen. Das Dokument spezifiziert nicht die Häufigkeit der Rotationen oder die von Familien gezahlten Beträge. Es erlaubt auch nicht, diese Hilfsfahrzeuge als kommerzielle Lieferungen zu behandeln.

In Frun und Yater, zwei Möglichkeiten, den Verlust eines Reservoirs zu kompensieren

Am 10. September beschrieb Ärzte ohne Grenzen eine andere Situation in Frun. Das lokale Reservoir war außer Betrieb, aber die Organisation konnte die Filtrationseinheit reparieren und direkt an die Wasserquelle anschließen, um den beschädigten Tank zu umgehen. Diese Intervention stellte eine bestimmte Funktion wieder her. Es zeigt keine kontinuierliche Ventilverteilung oder die Sanierung aller Verbindungen.

In Yater, wo Ärzte ohne Grenzen den kollektiven Panzer irreparabel fand, stellten ihre Teams Zwischenpanzer zur Verfügung. Die temporäre Lagerung erfüllt ein anderes Bedürfnis als die Reparatur der Filtration bei Frun: Ein Tank hält Wasser, muss aber noch gefüllt werden. Diese Beispiele zeigen nicht, wie viel jedes Dorf für Wasser ausgibt; Sie zeigen, warum Arbeiten unterschiedlicher Art und Kosten hinter der gleichen Service-Restaurationsanzeige verborgen sind.

Die Gemeinden müssen auch für den Betrieb des Dienstes bezahlen

Während der Konsultationen zwischen dem 27. Juli und dem 4. September mit mehr als 40 Bürgermeistern und fünf kommunalen Gewerkschaften haben die Vereinten Nationen Zeugenaussagen über Schwierigkeiten bei der Bezahlung von Teams, der Wartung von Fahrzeugen und der Betriebsausrüstung gesammelt. Ein Vertreter von Chaqra wies unter anderem darauf hin, dass die Gemeinde diese Lasten nicht alleine tragen könne. MSF gibt an, dass es vier Tanks und einen Generator an diese Gemeinde geliefert hat. Diese Spende dokumentiert die Kosten der von einem Partner unterstützten Ausrüstung; Es sagt nicht, wer dann Kraftstoff oder Wartung finanziert oder wie oft Service erbracht wird.

Der Betrieb der Anlagen bleibt auf der Tagesordnung. Am 16. November veröffentlichte die South Lebanon Water Establishment eine Mitteilung über einen möglichen Kauf von Strom für ihre Anlagen. Diese Mitteilung findet in keiner dieser Gemeinden einen Auftrag oder eine Wiederinbetriebnahme. Es erinnert daran, dass reparierte Geräte kein Wasser verteilen, wenn das Pumpen nicht regelmäßig durchgeführt werden kann.

Was die verfügbaren Zahlen messen

In ihrer Post-Konflikt-Schadens- und Bedarfsanalyse von 2023-24 im Libanon schätzte die Weltbank einen Anstieg der Betriebskosten von Wasseranlagen aufgrund von Schäden um 24 Millionen US-Dollar. Es schätzte auch ihre Einnahmenverluste im Zusammenhang mit verlorenen Wohnverbindungen auf 7 Millionen Dollar. Diese sektoralen Schätzungen entsprechen weder den Ausgaben der genannten Gemeinden noch den Rechnungen, die von ihren Bewohnern im Jahr 2026 bezahlt wurden. In der gleichen Studie hatte die zunehmende Nutzung von privaten Lastwagen viel höhere Kosten als pro Netzwerkdienst für Haushalte. Dieser historische Vergleich gibt keine aktuelle Schätzung im Süden.

Um die Kosten für die Rückkehr in jedes Dorf zu quantifizieren, müssten die tatsächlich verteilten Mengen, der durch öffentliche oder humanitäre Hilfe finanzierte Anteil und für Haushalte, die Wasser kaufen, der Preis und die Häufigkeit ihrer Lieferungen bekannt sein. Die veröffentlichten Umfragen erheben diese Daten nicht. Sie ermöglichen es jedoch, zu unterscheiden, was repariert wurde von dem, was noch zu finanzieren ist, damit Wasser die Bewohner regelmäßig erreichen kann.

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