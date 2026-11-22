In Beirut verleihen die städtischen Bibliotheken von Geitawi, Monnot und Bachoura kostenlose Bücher und bieten auch Computer und WLAN an. Hier sind die üblichen Zeitpläne, Registrierungsbedingungen und Kreditregeln. Vom 24. bis 26. November widmet sich ein eigenes Fachsymposium dem Thema Digital in libanesischen Bibliotheken.

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Stadtbibliotheken in Beirut verleihen Bücher ohne Abonnement. In Geitawi, Monnot und Bachoura bietet Assabil auch Zugang zu Computern und dem Internet. Hier erfahren Sie, wie Sie sich registrieren und was jede Adresse bietet, nur wenige Tage von einem professionellen Symposium über die Zukunft von Bibliotheken entfernt.

Beirut Stadtbibliotheken: wie zu leihen

Assabil verwaltet die drei Bibliotheken im Auftrag der Gemeinde. Der Verband kündigt einen Fonds von rund 50.000 £ für das gesamte Netzwerk an. Die Sammlungen umfassen Romane, Comic-Bücher und Kinderalben. Die letzten im Oktober vorgestellten Akquisitionen kombinieren Titel in Arabisch, Französisch und Englisch.

Um eine kostenlose Karte zu erhalten, müssen Sie ein Mitgliedsformular ausfüllen und eine Kopie eines Ausweises vorlegen. Ein Erwachsener kann bis zu vier Pfund, ein junger Mensch bis zu sieben für einen Zeitraum von vier Wochen leihen. Die Vorschriften verlangen, dass Eltern Kinder unter 10 Jahren begleiten. Die Wörterbücher und Enzyklopädien, unter anderem Nachschlagewerke, werden vor Ort konsultiert.

Der Katalog ermöglicht es Ihnen, einen Titel vor dem Umzug zu finden. Einmal registriert, kann der Leser die Liste seiner Darlehen einsehen und eine Verlängerung beantragen. Jedes Buch kann zweimal für 15 Tage erneuert werden, sofern ein anderer Leser es nicht angefordert hat. Im Falle eines Verlustes oder einer Verschlechterung sehen die Vorschriften den Ersatz der Struktur vor.

Drei Stadtteile, drei Bibliotheken

Geitawi.Die Bibliothek befindet sich im Jesuitengarten in Rmeil-Geitawi. Es wurde 2004 eröffnet und verfügt über einen Kinderbereich und bietet Zugang zu einem geschlossenen Garten, der für Aktivitäten genutzt wird. Sein regulärer Zeitplan ist Montag bis Samstag, 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Monnot.Die Bibliothek befindet sich auf der Straße des USJ, neben dem Theater Monnot. Es verfügt über Lese- und Arbeitsräume für Erwachsene und Kinder, mit einem Fonds, der der Kunst besondere Aufmerksamkeit schenkt. Der französische Leseclub ist eine seiner regelmäßigen Aktivitäten. Es öffnet Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Bachoura.Die Elias Khoury Library befindet sich im dritten Stock des Issaf Municipal Building. Die größte der drei hat eine Jugendecke, einen Zeitungsraum und eine Computerstation. Es beherbergt auch Klassen in benachbarten öffentlichen Schulen. Regelmäßige Öffnungszeiten sind von 9.00 bis 18.00 Uhr Montag bis Freitag und von 9.00 bis 17.00 Uhr Samstag.

Lesen Sie vor Ort, verbinden Sie sich, treten Sie einem Club bei

Leihen ist nur ein Teil des Dienstes. Besucher können die tägliche Presse konsultieren und Computer oder WLAN kostenlos auf ihrem eigenen Gerät nutzen. Verbindungs-IDs fragen Bibliothekare. Das Netzwerk bietet Lesegruppen in allen drei Sprachen sowie Storytelling-Sessions oder Workshops je nach Ort und Termin.

Die angegebenen Fahrpläne sind regelmäßige Fahrpläne, keine außergewöhnliche Eröffnungsbekanntmachung an Sonntagen oder Feiertagen. Für eine bestimmte Sitzung können Sie im Assabil-Kalender überprüfen, in welcher Nachbarschaft und wann sie gehalten wird.

Bei ESCWA, ein separates Symposium vom Gemeindedienst

Vom 24. bis 26. November bringt die Libanesische Bibliotheksvereinigung Fachleute am Sitz der Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Westasien (ESCWA) auf dem Riad-el-Solh-Platz zusammen. Zu den Themen gehörten der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Anreicherung eines akademischen Katalogs und die Archivierung von Ressourcen auf Arabisch.

Das Treffen ist unabhängig vom kommunalen Netzwerk. Es handelt sich weder um die Ankündigung neuer Geräte in Geitawi, Monnot oder Bachoura noch um eine Änderung der Kreditvergabevorschriften. Die Registrierung kostet $ 35 für Mitglieder der Libanesischen Bibliotheksvereinigung und $ 40 für Nichtmitglieder. Die Mitgliedschaft in den drei Nachbarschaftsbibliotheken bleibt frei.

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