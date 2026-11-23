TotalEnergys hat eine neue Vereinbarung mit Continental Resources für US-Erdgas unterzeichnet. Die Gruppe erwartet eine Nettoproduktionszulage von 150 Millionen Standardkubikfuß pro Tag bis 2032. Es wird nicht der Preis der Transaktion oder der Anteil an den Vermögenswerten erworben angegeben.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

TotalEnergy kündigte am Montag, den 23. November, eine neue Vereinbarung mit Continental Resources an, Anteile an US-Erdgasproduktionsanlagen zu übernehmen. Die französische Gruppe schätzt, dass die Operation bis 2032 etwa 150 Millionen Standardkubikfuß pro Tag zu ihrer Nettoproduktion in den Vereinigten Staaten hinzufügen würde. Diese Zahl ist eine Projektion, kein heute geliefertes Volumen.

Eine neue Vereinbarung getrennt von 2025

Continental Resources ist laut TotalEnergys US-Partner und Betreiber der Region. In dem neuen Kommuniqué werden weder der Preis der Transaktion noch der Prozentsatz der Beteiligungen oder der betreffenden Vermögenswerte im Einzelnen angegeben. Sie stellt die Vereinbarung nicht als Übertragung der Durchführung von Operationen auf TotalEnergys dar.

Die Gruppen hatten bereits im September 2025 eine Vereinbarung über einen Anteil von 49% an Vermögenswerten im Anadarko-Becken, Oklahoma, angekündigt, das von Continental betrieben wird. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf den Vertrag 2025. Nichts in der Ankündigung vom Montag macht es möglich, es auf die neue Transaktion anzuwenden. Die französische Gruppe betreibt auch Vermögenswerte in Barnett, die sie in ihre Projektion für die Vereinigten Staaten einbezieht.

Nettoproduktion und LNG-Exporte messen zwei verschiedene Dinge

TotalEnergy strebt ab 2032 etwa 850 Millionen Standardkubikfuß Nettogasproduktion in den Vereinigten Staaten an. Die von der Vereinbarung erwarteten 150 Millionen sind Teil dieser Gesamtprojektion; Sie fügen es nicht ein zweites Mal hinzu. Die Nettoproduktion bezieht sich hier auf den Anteil der Gruppe an ihren Vermögenswerten und nicht auf die Bruttoproduktion aller betroffenen Standorte.

Die Gruppe nahm diese Vereinbarung in eine Strategie auf, die die Gasförderung mit dem Verkauf von Flüssigerdgas verbindet. Die US-Energieverwaltung unterscheidet diese Schritte: Bevor Gas in flüssiger Form exportiert werden kann, muss es durch Verflüssigungsanlagen geleitet werden. Die Ankündigung schafft keine Verflüssigungskapazität und weist kein zukünftiges Volumen dieses Vertrags einem Ziel zu. Es ist daher nicht möglich, zusätzliche Lieferungen nach Europa oder einen Rückgang der Gaspreise für Haushalte anzukündigen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews