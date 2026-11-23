Das Rundschreiben vom 23. November umfasst 100 Prozent der in der Öffentlichkeit für Libanesen ohne Versicherer genehmigten Rechtsakte. Der Privatvertrag geht auf das Vorkriegsverfahren zurück.

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Das libanesische Gesundheitsministerium deckt die in öffentlichen Krankenhäusern für libanesische Patienten ohne Versicherer genehmigten Handlungen zu 100 Prozent ab. In dem am Montag, dem 23. November, von Minister Rakan Nassereddine unterzeichneten Rundschreiben wird die neonatale und pädiatrische Intensivpflege sowie die Geburt genannt. In vertraglich vereinbarten Privatkrankenhäusern führte sie das Vorkriegsverfahren wieder ein, ohne Behandlungsraten festzulegen.

Im öffentlichen Krankenhaus bleiben keine Gebühren für genehmigte Handlungen

In dem Rundschreiben heißt es, dass das Ministerium weiterhin die medizinischen, chirurgischen und Krankenhausverfahren, die es im öffentlichen Sektor für libanesische Patienten genehmigt, die nicht von einer Versicherungsagentur kontrolliert werden, vollständig finanziert. Das Institut darf ihnen keinen Teil der Kosten dieser Handlungen in Rechnung stellen.

Der Text erwähnt ausdrücklich die Wiederbelebungsdienste von Neugeborenen und Kindern sowie die Vorteile im Zusammenhang mit der Geburt. Die Regel gilt für vom Ministerium genehmigte Handlungen: Sie macht nicht alle Pflegeleistungen, Nebenleistungen oder bleibt frei.

Im Privatvertrag zum vorherigen Verfahren zurückkehren

Für private Krankenhäuser unter Vertrag mit dem Ministerium stellt das Rundschreiben das Vorkriegsaufnahme- und Deckungsverfahren wieder her. Es richtet sich an libanesische Patienten ohne Versicherer und erwähnt auch Patienten in der Notfallversorgung. Es gibt keinen Prozentsatz für den privaten Sektor: Der angegebene Prozentsatz von 100% für in der Öffentlichkeit genehmigte Rechtsakte kann nicht durch Abzug auf ihn angewendet werden.

Die Unterscheidung zählt, weil das Ministerium im Juli ein Kriegssystem bestätigt hatte, das auch 100 Prozent bestimmter Pflege in privaten Krankenhäusern abdeckte, die eine von ihren Diensten festgelegte Obergrenze akzeptiert hatten. Das neue Rundschreiben enthält diesen Satz für diese Institutionen nicht. Sie tritt unmittelbar nach ihrer Erteilung in Kraft und hebt die gegenteiligen Bestimmungen des vorherigen Rundschreibens auf.

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