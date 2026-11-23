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Montag, 23. November 2026, 12 Uhr in Beirut. Ein weiteres Feuer wurde im Südlibanon gemeldet und ein Mann wurde bei einem separaten Vorfall in der Nähe von Nabatiyah verletzt. Eine Delegation der französischen Nationalversammlung wird am Dienstag im libanesischen Parlament erwartet. In Libyen behauptet Kiew die Angriffe auf zwei russische Schiffe, während in Frankreich der Gipfel von Choose France 14,9 Milliarden Euro an neuen Projekten von insgesamt 42,5 Milliarden von Bercy hervorhebt.

Südlibanon: Brandmeldungen und einer Verletzte bei einem separaten Vorfall

Intermittierendes Feuer wurde am Montagmorgen im Gebiet Nabatiyah al-Faukah gemeldet, laut Informationen, die vor Ort von der libanesischen Staatsagentur gesammelt wurden. In einem Punkt, der bei 1025 Stunden Beirut-Zeit veröffentlicht wurde, berichtete er auch, dass er in der Nähe von Baraashit und in anderen Teilen des Südens während der Nacht feuerte. Diese Sendungen geben keine menschliche Zählung für die Schüsse. Die Zeit des Punktes entspricht der Veröffentlichung des Versands, nicht zu Beginn aller Vorfälle, die er meldet.

Früher am Morgen wurde ein Mann durch die Explosion eines verdächtigen Objekts in der Region Nabatiyah verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und sein Zustand wurde zum Zeitpunkt des ersten Berichts als stabil beschrieben. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dieser Explosion und dem Feuer.

Die libanesische offizielle Agentur berichtete auch über Artilleriebeschuss in Khiam, den sie Israel zuschrieb. In ihrer 1149-stündigen Entsendung aus Beirut berichtet sie, dass israelische Streitkräfte mehrere Häuser verbrannten, ohne den Zeitpunkt des Vorfalls anzugeben oder einen menschlichen Bericht zu geben.

Libanesisches Parlament erwartet am Dienstag eine französische Delegation

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Migranten soll am Dienstag, dem 24. November, um 11 Uhr eine Delegation des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der französischen Nationalversammlung in Beirut empfangen. Die libanesische Agenda sieht Gespräche über die jüngsten politischen und diplomatischen Entwicklungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten vor. Dies ist eine Konsultation, keine Vereinbarung.

Derselbe Ausschuss hat auch die Tagesordnung seiner Sitzung am Mittwoch 25 geändert. Der Text über den Beitritt Libanons zur Organisation für digitale Zusammenarbeit wird beibehalten. Das Projekt zur Genehmigung eines Weltbankdarlehens für die digitale Transformation, das in der früheren Version enthalten war, steht nicht mehr auf der Tagesordnung der Kommission. Dies ist weder die Ablehnung des Darlehens noch die Entscheidung einer anderen Kommission.

Vor Libyen behauptet Kiew die Angriffe; UN fordert Untersuchung

Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, die Ukraine habe zwei russische Schiffe in der Nähe der libyschen Küste ins Visier genommen. Er behauptet, dass ein Gebäude sank und das andere getroffen wurde. Dies ist die Version von Kiew: Diese Behauptung reicht nicht aus, um einen menschlichen oder endgültigen Zustand beider Schiffe herzustellen.

Die UN-Mission in Libyen forderte am Sonntag eine sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung der gemeldeten Angriffe in Bengasi und außerhalb der Stadt. Seine Aussage schreibt die Fakten nicht zu. Die Mission bringt ihre Bereitschaft zum Ausdruck, den libyschen Behörden zu helfen, und fordert die Achtung der Souveränität des Landes.

In Paris, 81 neue Projekte in der französischen Ausgabe von Choose France

Das französische Wirtschaftsministerium hat 273 Projekte für 42,5 Milliarden Euro. Davon waren 81 noch nicht bekannt gegeben worden und beliefen sich auf 14,9 Milliarden Dollar. Der Rest betrifft bereits eingereichte Projekte. Die Summe stellt also keine Ausgaben dar, die am Montag getätigt wurden. Das Programm sieht eine Plenarsitzung um 14.00 Uhr in Paris und um 15.00 Uhr in Beirut vor.

Guadeloupe: Aufgeschobene Pflege, anhaltende Notfälle

Die CHU aktivierte den weißen Plan am Sonntag nach einem Cyberangriff am Vortag. Das Management kündigt die Verschiebung einiger Interventionen, Konsultationen und Imaging-Untersuchungen bis Freitag, den 27. November an. Das Krankenhaus unterhält dringende und vorrangige Pflege. Mit diesem Datum wird das Ende des gemeldeten Übertragszeitraums festgelegt, nicht das der Rückkehr zur Normalität.

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