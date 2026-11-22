Paolo Bulgari, Enkel des griechischen Goldschmieds, der 1884 das Bulgari-Haus in Rom gründete, starb im Alter von 89 Jahren. Ausgebildet neben seinem Vater und Experten für Edelsteine, trat er 1960 in das Familienunternehmen ein und trat 1984 sein Amt an. Er blieb Leiter des Verwaltungsrats, als das Haus 2011 in die französische LVMH-Gruppe eintrat. Seine Familie kündigte am Montag, den 23. November, Beerdigungen in der Basilika St. Croix de Jerusalem in Rom an.

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Paolo Bulgari, der 1984 das römische Schmuckhaus leitete, starb mit 89 Jahren. Sein Verschwinden wurde am Samstag, dem 21. November angekündigt. Als Enkel eines griechischen Goldschmieds mit Sitz in Italien lernte er zuerst den Handel mit seinem Vater, bevor er Bulgaris internationale Expansion und dann seine Annäherung an LVMH im Jahr 2011 begleitete.

Paolo Bulgari, Juwelier der dritten Generation

Als er 1960 in das Unternehmen eintrat, arbeitete Paolo Bulgari neben seinem Vater Giorgio und spezialisierte sich auf Edelsteine. Das Haus lässt nichts zurück. 1884 von ihrem Großvater Sotirio in Rom gegründet, wechselte sie von Silber zu Platin und Diamantschmuck, dann zu Gelbgold und farbigen Steinen. Die Via Condotti Boutique, die während der Dolce Vita Ära von Schauspielern und Schauspielerinnen besucht wurde, hat dem Haus bereits eine internationale Kundschaft gegeben.

Farbe wird zu einem seiner unverwechselbaren Zeichen. Die Werkstatt kombiniert Steine, die der Schmuck der Zeit weniger bereitwillig zusammenbringt, und sortiert bestimmte Cabochon-Edelsteine mit einer gekrümmten Oberfläche anstelle einer Abfolge von Facetten. Eine 1969 in den Archiven des Hauses aufbewahrte Halskette vereint einen Smaragd aus 44,60 Karat, Rubinen und Diamanten. Sein achteckiger Anhänger löst sich, um in einer Brosche zu tragen. Dieses Stück illustriert die Arbeit der Workshops dieser Generation; Es kann nicht Paolo Bulgari allein zugeschrieben werden.

Das Haus eröffnete Geschäfte anderswo in Europa und den Vereinigten Staaten in den frühen 1970er Jahren. Paolo übernahm 1984 den Stuhl. Zusammen mit seinem Bruder Nicola und seinem Neffen Francesco Trapani war er an der Entwicklung eines Unternehmens beteiligt, das nicht mehr nur Schmuck verkaufte. Als LVMH 2011 die Annäherung startete, ist Bulgari bereits in der Uhrmacherei, in Parfums und in Accessoires präsent. Der Platz der Uhren im Unternehmen verdankt sich insbesondere Modellen, bei denen das Design des Armbands oder des Gehäuses genauso zählt wie das Zifferblatt.

Im Jahr 2011 gab die Familie die Kontrolle, blieb aber in der Präsidentschaft

Die Annäherung an LVMH erfolgt in zwei Stufen. Die Familie bringt der französischen Gruppe ihre kontrollierende Beteiligung an dem italienischen Unternehmen, das dann in Mailand notiert ist. Sie erhält im Gegenzug LVMH-Aktien. Die Gruppe lanciert dann ein Angebot für 12,25 Euro pro Aktie zum Erwerb der noch von den Minderheiten gehaltenen Wertpapiere. Beim Abschluss des Angebots im September 2011 kündigte LVMH an, nach Abschluss der Akquisitionen 98,09 Prozent des Kapitals zu halten.

Der Aktionärswechsel führt nicht zum sofortigen Ausscheiden von Familienführern. Die Vereinbarung sieht vor, dass Paolo Bulgari Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bulgari und Nicola stellvertretender Vorsitzender bleibt. Francesco Trapani ist Leiter der Uhren- und Schmuckaktivitäten von LVMH. Diese Verteilung ermöglicht es zu unterscheiden, was die Familie im Jahr 2011, die Kontrolle des Kapitals und die Funktionen, die sie weiterhin im Haus erfüllt, überträgt.

In Ost-Rom, Unterstützung für Schulen

In einem Text, der seiner Stiftung gewidmet ist, ging Paolo Bulgari auf ein Detail zurück, das der italianisierte Name des Hauses vergessen machen kann. Sein Großvater hatte ein Dorf in Epirus verlassen, in dem er Geld arbeitete. Er hatte sich zuerst in Neapel niedergelassen, bevor er in Rom einen Laden der Via Sistina eröffnete. Der Juwelier erinnerte an diese Familiengeschichte sein Interesse am Zugang junger Menschen zu Bildung.

Die Stiftung wurde 2019 gegründet und hat mit Schulen und Verbänden in Tor Bella Monaca, östlich von Rom, zusammengearbeitet. Sie unterstützte die Sanierung öffentlicher Räume und Projekte gegen Schulabbruch. Unter ihnen brachte das Tornasole-Programm 14 Schulen in drei Bezirken der Hauptstadt zusammen. Die Familie hat die Beerdigung am Montag, den 23. November, um 11 Uhr in der Basilika St. Croix de Jerusalem in Rom festgelegt.

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