Am 21. November erhielt der Bitcoin auf Kraken 24.250 C$, während sein US-Dollar-Rating auf derselben Plattform bei knapp 58.000 $ blieb. Laut Kraken werden die Transaktionen, die während dieses Stalls getätigt wurden, nicht storniert. Daten von der Plattform zeigen, dass die Lücke andere Märkte in kanadischen Dollar, einschließlich des US-Dollars, beeinflusst hat. Transaktionsaufzeichnungen werden verwendet, um den Tiefpunkt zu datieren und ihn von einem Referenzpreis zu unterscheiden.

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Der Kraken Bitcoin fiel am Samstag, den 21. November, auf 24.250 C$ im BTC/CAD-Markt. Gleichzeitig handelte es rund 58.000 US-Dollar in einem anderen Markt auf derselben Plattform. Kraken führte diesen Stillstand auf den starken Marktdruck in seinen kanadischen Dollarmärkten zurück und sagte, dass es die ausgeführten Transaktionen nicht stornieren würde.

Bitcoin auf Kraken: Der Stand wurde während der Nacht gegraben

Krakens Handelsdaten zeigen die ersten Verkäufe zu deutlich niedrigeren Preisen ab Freitagabend 20. November. In der Viertelstunde ab 20 Uhr UTC liegen die Transaktionen nahe bei C $ 75.000, während der Eröffnungspreis für den Zeitraum über 83.600 $ beträgt. Der Markt steigt manchmal, aber die Lücke steigt über die Nacht.

Samstag, zwischen 8 und 8.15 Uhr UTC (3 und 3.15 Uhr in Montreal), verzeichnete die Plattform 976 Transaktionen für insgesamt 22.38 Bitcoins. Das Register befindet sich um 8:00 Uhr min 43 s Handel am niedrigsten von 24.250 kanadischen Dollar. Dieser Preis ist kein einfaches Angebot, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es entspricht jedoch nicht dem Gesamthandelspreis dieser Viertelstunde, die bei C $ 32.000 endet. Der folgende Zeitraum sah Austausch bei 24.251,40 $.

15-Minuten-Zeitraum, 21. November (UTC) Bitcoin in kanadischen Dollar: Niedrigster Preis Bitcoin in US-Dollar: Niedrigster Preis 6 uhr CA $ 50.000 55 US$ 514,60 7 uhr CA$33,750 US$ 57.643.20 8.00 uhr CA$24,250 US$ 57.593 10 uhr CA$68,431.30 US$ 57.841,50 13.00 uhr CA$81.781.20 US$58.708.10

Diese Minima betreffen zwei separate Auftragsbücher über Kraken. Sie werden in den gleichen Intervallen aufgezeichnet, aber nicht unbedingt in der gleichen Sekunde. Die Daten zeigen eine Erholung von der Viertelstunde ab 0945 UTC. Die 10 Uhr enden bei $ 79.650 Kanadier. Um 13 Uhr bleiben die Transaktionen für den Zeitraum über C $ 81.700.

Der kanadische Dollar ist der rote Faden der betroffenen Märkte

Bitcoin war nicht der einzige betroffene Vermögenswert. Zwischen 0800 und 0815 UTC erhielt der Äther auf Kraken 796,27 C$. Innerhalb derselben Viertelstunde wurde ein US-Dollar zu einem so niedrigen Preis gehandelt wie der kanadische Dollar 0,30001 auf dem Devisenmarkt der Plattform. Dieser Preis bedeutet nicht, dass der kanadische Dollar in den Devisenmarkt geflogen ist. Für Freitag, den 20. November, bietet die Bank of Canada einen Durchschnittspreis von 1,4325 kanadischen Dollar für einen US-Dollar. Dieses Wahrzeichen des Vortages ist kein gleichzeitiger Samstagskurs.

In einem Orderbuchmarkt trifft ein Verkäufer, der eine sofortige Ausführung wünscht, zuerst das höchste Kaufangebot. Wenn die zu diesem Preis verfügbare Menge nicht ausreicht, kann der Rest der Bestellung zu niedrigeren Preisen ausgeführt werden. Ab 20 Uhr am Freitag um 10 Uhr am Samstag beläuft sich die von Kraken veröffentlichte Serie auf insgesamt etwa 592 Bitcoins, die auf seinem Markt in kanadischen Dollar gehandelt werden. Dieses Volumen deckt den gesamten Zeitraum ab, nicht nur die Transaktionen zum niedrigsten Preis. Es allein identifiziert nicht die Verkäufer oder erklärt, warum ihre Bestellungen ausgestellt wurden.

Kraken unterhält ausgeführte Transaktionen

Der Support-Service von Kraken besagt, dass der Verkaufsdruck am Freitag gegen 20 Uhr UTC begann und die Bestellungen ordnungsgemäß bearbeitet wurden. Die Plattform sagt auch, dass sein Sicherheitsteam keine Anzeichen von Eingriffen oder kompromittierten Konten gefunden hat. Es behält die bereits abgeschlossenen Transaktionen bei. Diese Entscheidung betrifft sowohl Käufe als auch Verkäufe: Die Rückkehr des Preises auf ein höheres Niveau ändert nicht den Preis, zu dem jeder Umtausch stattfand.

Kraken hat in dieser Mitteilung nicht angegeben, was Verkäufe ausgelöst hat, oder Details zu Verlusten seiner Kunden veröffentlicht. Die Zitate und das Register werden verwendet, um den Stand und seine Dauer festzulegen. Sie erlauben es nicht, den Ursprung über die Erklärung der Plattform hinaus festzustellen.

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