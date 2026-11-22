Am Samstag, den 21. November, meldete der Hafen von Seattle eine ECI-Intervention am Flughafen Seattle-Tacoma, während er einen Flug von Alaska Airlines nach Los Angeles bestieg. Zwei Passagiere sind nach Angaben des Managers betroffen, der keine Rechenschaft über die Festnahmen abgibt. Das Unternehmen macht geltend, es habe keine Mitteilung erhalten. Der Hafen tauscht sich mit dem Heimatschutzministerium aus, um festzustellen, ob Bundesbeamte lokal festgelegte Protokolle eingehalten haben, ohne einen Verstoß zu finden.

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In Seattle am Samstagmorgen, den 21. November, während des Boardings eines Inlandsflugs von Alaska Airlines nach Los Angeles. Der Hafen von Seattle meldete zwei Passagiere beteiligt. Das Unternehmen sagte, es habe keine Mitteilung erhalten. Der Flughafenmanager führte Gespräche mit dem Heimatschutzministerium, um festzustellen, ob Bundesbeamte die lokal vereinbarten Protokolle eingehalten haben.

ECI-Intervention in Seattle: zwei Passagiere beteiligt

Der Hafen von Seattle befindet sich am internationalen Flughafen Seattle-Tacoma, wenn Sie Flug AS 1306 einsteigen. In seiner Pressemitteilung identifiziert der Manager den föderalen Einwanderungsdienst IEC und erwähnt zwei Passagiere. Es wird nicht angegeben, ob die beiden verhaftet wurden. Die Zahl der Festgenommenen ist in dieser Pressemitteilung nicht enthalten.

Der Flughafenmanager berichtete über den Vorfall und wies auf seine Auswirkungen auf die betroffene Familie und andere Reisende hin. Alaska Airlines äußerte sich in einer langjährigen Erklärung um 15:30 Uhr an der Westküste der Vereinigten Staaten ebenfalls besorgt über seine Passagiere und sein Personal. Beide Pressemitteilungen platzieren die Intervention am Morgen, ohne die genaue Zeit anzugeben.

Alaska Airlines behauptet, keine Mitteilung erhalten zu haben

Das Unternehmen macht geltend, die Behörden hätten ihn nicht über diese Maßnahme unterrichtet. Es erinnert daran, dass es die geltenden Gesetze im Austausch mit den Strafverfolgungsbehörden einhalten muss. Es stellt jedoch fest, dass es keine föderalen einwanderungskontrolloperationen leitet oder koordiniert. Sie beabsichtigt, die Umstände mit dem Hafen und den Behörden zu prüfen, insbesondere ob die geplanten Verfahren eingehalten wurden.

Die fehlende vorherige Benachrichtigung des Unternehmens und die Einhaltung der Protokolle mit dem Hafen sind zwei verschiedene Probleme. Die Pressemitteilung von Alaska Airlines legt ihre Position auf der ersten fest. Es wird nicht angegeben, ob ein anwendbares Protokoll eine Warnung erfordert, wer sollte oder ob der Flughafenmanager eine separate Benachrichtigung erhalten sollte. Keine der beiden Mitteilungen kommt zu dem Schluss, dass ein verifizierter Verstoß vorliegt.

Was der Hafen mit dem Bundesministerium überprüfen möchte

Der Hafen von Seattle besitzt und betreibt den Flughafen. Er gibt an, dass er keine Autorität über die Operationen der föderalen Einwanderungsbehörden hat und dass seine eigene Polizei nicht teilnimmt. In seiner öffentlichen Dokumentation erklärt er, dass er historisch nicht vor diesen Eingriffen benachrichtigt wird, auch wenn sie in seinen Einrichtungen stattfinden. Der Hafen bezieht sich auf das Department of Homeland Security, das DHS, Bestätigung von Einzelfällen.

Im Februar hat die Hafenkommission jedoch Vorschriften erlassen, die in ihre eigene Zuständigkeit fallen. Eine besteht darin, ihre Beamten identifizierbar zu machen, um Verwechslungen mit Bundesbeamten zu vermeiden. Ein weiterer Rahmen für die Nutzung seiner nicht-öffentlichen Räume für Verwaltungshaft oder Unterstützung von Einwanderungskontrollen, vorbehaltlich gesetzlicher Verpflichtungen. Diese lokalen Regeln allein bestimmen nicht die Bedingungen für die Intervention vom 21. November.

Im Falle des Fluges nach Los Angeles berief sich der Hafen auch auf Protokolle, denen die lokalen Bundesbeamten bereits zugestimmt hatten. Diese Koordinierungsverpflichtungen werden nun mit dem DHS diskutiert. Die Kommission hat in ihrem Kommuniqué nicht detailliert dargelegt, welche Bestimmungen für das Einsteigen hätten gelten können, oder einen Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse ihres Austauschs festgelegt.

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