Vierundzwanzig Leichen wurden nach dem Untergang eines Bootes gefunden, das Passagiere zu einer Beerdigung im Süden Nigerias brachte. Weitere 24 Menschen wurden nach Angaben der Nigerian Emergency Management Agency gerettet.

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Vierundzwanzig Leichen wurden nach dem Untergang eines Bootes gefunden, das Passagiere zu einer Beerdigung im Süden Nigerias brachte. Weitere 24 Menschen wurden nach Angaben der Nigerian Emergency Management Agency gerettet.

Das Boot kenterte am Freitag, den 20. November im Bundesstaat Bayelsa, Niger Delta. Nach Angaben der National Emergency Management Agency (NEMA) verband das Boot Ayama mit Ukubie, dem Bezirk Southern Ijaw. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Ströme zwischen den Ortschaften Oweikorogha und Otuan.

Suche am Samstag fortgesetzt

Am Samstag, den 21. November, meldete NEMA 24 Leichen gefunden. Sie gab auch bekannt, dass 24 Überlebende behandelt wurden: 19 wurden in die Ayama-Klinik und fünf in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Yenagoa gebracht. Diese Zahlen geben nicht die Gesamtzahl der Passagiere an Bord an, die die Behörden nicht öffentlich festgestellt haben.

Die Agentur schickte ein Team, um die Forschung mit den Bayelsa-Hilfsdiensten, dem Roten Kreuz, der Polizei und lokalen Tauchern zu koordinieren. Die Geschäfte waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bilanz noch im Gange. Die Ursache des Kenterns wurde nicht bestätigt.

Präsidentschaft fordert Notfallkoordinierung

Präsident Bola Tinubu hat Bundes-Katastrophenbehörden gebeten, ihre Such- und Rettungsaktionen zu koordinieren. Der Gouverneur von Bayelsa, Douye Diri, besuchte die Gegend und sprach den Familien sein Beileid aus.

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