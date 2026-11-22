Der peruanische Zivilschutz hat nach dem Erdbeben der Stärke 6,7 am Freitag, den 20. November, in der Nähe von Junín einen Todesfall und 16 Verletzungen. Die Umfrage am Samstagabend berichtete von 152 unbewohnbaren Wohnungen und 157 anderen beschädigten. Auch die Gesundheitseinrichtungen erlitten Schäden, blieben aber nach Angaben der Behörden in Betrieb. Die Bilanz bezieht sich auf das Hauptbeben, nicht das Erdbeben der Stärke 5,0, das das Geophysikalische Institut einige Stunden später in demselben Gebiet registrierte.

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Das Junín Erdbeben der Stärke 6,7 verursachte einen Todesfall und 16 Verletzungen in Peru, nach dem Zivilschutz. Der am Samstag, den 21. November um 18 Uhr Ortszeit verabschiedete Bericht listet 152 unbewohnbare Wohnungen auf. Er überprüfte die erste Einschätzung, die sich nur auf eine verletzte Person bezog.

Das National Centre for Emergency Operations (COEN) meldet den Tod in der Region Huánuco. Der Mann starb nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Regionalkrankenhaus Hermilio Valdizán. Die detaillierte Zivilverteidigungstabelle umfasst auch 16 Verwundete in sieben Institutionen. Sechs hatten bereits ihre Pflegeeinrichtung verlassen, als dieses Gemälde gestoppt wurde. Der Bericht nennt die Umstände des Todes in seiner detaillierten Bewertung nicht.

Junín Erdbeben machte 152 Wohnungen unbewohnbar

Der Bericht unterscheidet unbewohnbare Wohnungen von denen, die Schäden erlitten haben, ohne als unbewohnbar eingestuft zu werden. Es gibt 152 bzw. 157. Das Departement Pasco hat mit 80 Fällen die größte Anzahl von Wohnungen, die für unbewohnbar erklärt wurden. Huánuco zählt 49 und Junín 22. Allein im Bezirk Panao, Huánuco, identifizierten die Behörden 21 unbewohnbare Wohnungen und 10 weitere beschädigte Wohnungen.

Die nationale Umfrage deckt auch Schäden in Lima und der Provinz Callao ab. Einige Bewohner von Pasco verbringen die Nacht immer noch in den intakten Teilen ihrer Wohnungen, so das regionale Notfall-Einsatzzentrum. Die Volkszählung war noch in mehreren Bezirken im Gange. Die Anzahl der aufgezeichneten Wohnungen gibt also nicht allein die Anzahl der Personen an, die ihre Häuser verlassen mussten.

Gesundheitszentren beschädigt, aber noch in Betrieb

Der Gesundheitssektor identifizierte 22 betroffene Einrichtungen, darunter 13 in Junín und fünf in Huánuco. Alle blieben laut dem von COEN erstellten Bericht funktionsfähig. Der Bericht berichtet auch über Schäden in fünf Bildungseinrichtungen. In einer Schule in Huánuco beschreiben die Behörden Risse, teilweise eingestürzte Mauern und den Fall von falschen Decken in Klassenzimmern.

Rockfalls gestört Verkehr, vor allem in der Nähe von Tomaykichwa, in der Provinz Ambo. Das Verkehrsministerium meldete eine Wiederaufnahme des Verkehrs auf den Gleisen von Huánuco, Junín und Lima nach den Räumarbeiten. Im Energiesektor waren fast 93.000 Kunden von Kürzungen in den Departements Junín, Pasco und Huánuco betroffen. Diese Zahl misst das Ausmaß der gemeldeten Unterbrechungen, nicht die Anzahl der Abonnenten, die am Samstagabend noch privat sind.

Zwei separate Shakes im gleichen Bereich

Das Geophysikalische Institut von Peru stellt das erste Beben am Freitag, 20. November um 709 Uhr Ortszeit, 30 Kilometer nordwestlich von Junín und 129 Kilometer tief. Das zweite Erdbeben der Stärke 5,0 ereignete sich am Samstag um 0012 Stunden, 127 Kilometer tief, in derselben Gegend. Die beiden Shakes wurden separat vermessen. Die Ergebnisse von einem Tod und 16 Verletzungen sind im Bericht über die Größe 6,7 enthalten.

COEN sammelt weiterhin kommunale Bewertungen. Schäden in den frühen Morgenstunden können immer noch neu klassifiziert werden, da Teams die Gebäude inspizieren und die Bedürfnisse der Bewohner identifizieren.

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