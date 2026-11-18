Am 17. November verabschiedeten die Abgeordneten einen RN-Änderungsantrag, der den Zeitplan für ein Mietverbot auf der Grundlage der DPE-Klassen in Frage stellte. Die offizielle Abstimmung bestätigte 108 Stimmen dafür und 102 dagegen. Aber der Gesetzentwurf setzt seine Überlegungen fort: Diese Abstimmung ändert noch nicht das geltende Recht. Der Wortlaut behält auch ein Mindestenergieverbrauchskriterium bei. Eigentümer und Mieter unterliegen daher weiterhin den geltenden Regeln, bis die Weiterreise des Parlaments fortgesetzt wird.

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Am Dienstag, den 17. November, verabschiedete die Nationalversammlung eine Änderung der Nationalversammlung, die den Mietausschlussplan auf der Grundlage der Klassen der Energieleistungsdiagnose abschaffte. Diese Abstimmung über thermische Kolander ändert noch nicht die für Eigentümer und Mieter geltenden Regeln.

Änderung Nr. 85 umgeschrieben Artikel 6 des Gesetzes über die Revitalisierung und Dezentralisierung des Wohnungswesens. Die öffentliche Abstimmung Nr. 9919 bestätigte ihre Annahme mit 108 zu 102 Stimmen bei sieben Enthaltungen. Dies ist eine Abstimmung in erster Lesung über eine Bestimmung des Textes, nicht über einen abschließenden Akt.

Thermische Durchgänge: Was die Änderung ändern würde

Der Entschließungsantrag entfernt aus dem Gesetz vom 6. Juli 1989 die Absätze, in denen die zulässigen Energieklassen und deren Zeitplan festgelegt sind. Es hebt auch zwei Bestimmungen von Artikel 160 des Climate and Resilience Act von 2021 auf. Der von den Autoren geltend gemachte Zweck besteht darin, die Leasingausschlüsse im Zusammenhang mit den Etiketten des benannten Eingangsortes zu beenden.

Der Änderungsantrag hebt jedoch keinen Energiebedarf auf. Sie führt den Verweis auf ein Mindestkriterium wieder ein, das durch eine Endenergieverbrauchsobergrenze pro Quadratmeter und Jahr definiert wird. Das angenommene System legt nicht selbst den Wert dieses Schwellenwerts fest. Es als allgemeine Genehmigung zur Vermietung von Wohnungen darzustellen, wäre daher falsch.

Eine größere Auswahl als staatliche Ausnahmen

Die Regierung verteidigte Flexibilitäten, die an die Durchführung von Arbeiten geknüpft waren. Der RN-Änderungsantrag ersetzt diese Logik, indem er den Zeitplan selbst in Frage stellt. Laut dem Medienbericht des Austauschs ist Vincent Jeanbrun, Minister für Stadt und Wohnungswesen, dagegen. Es unterstützte mehr Flexibilität, ohne das Wohnleistungsziel aufzugeben.

Die linke Opposition prangerte hingegen das Risiko an, die Kosten für die Aufrechterhaltung energieeffizienter Wohnungen auf die Mieter zu übertragen. Anaïs Belouassa-Cherifi, MP LFI, hob das Problem der öffentlichen Gesundheit hervor. Im Gegenteil, die RN macht geltend, dass die auf dem DPE beruhenden Zwänge die Schwierigkeiten des Mietmarktes verschärfen. Diese politischen Argumente sind kein demonstriertes Maß für die zukünftigen Auswirkungen der Abstimmung.

Der aktuelle Fahrplan bleibt gültig

Im Großraum Frankreich erfüllen Wohnungen der G-Klasse seit dem 1. Januar 2025 nicht mehr das Kriterium der Anständigkeit. Diese Regel gilt für Verträge, die seit diesem Datum unterzeichnet, verlängert oder stillschweigend verlängert wurden. Der aktuelle Zeitplan sieht dann den Ausschluss von Gehäuseeinheiten F in 2028 vor, gefolgt von Gehäuseeinheiten E in 2034. In den betreffenden ultramarinen Gebieten gelten gesonderte Fristen.

Mit der Abstimmung am 17. November wird keine dieser Verpflichtungen ausgesetzt. Es entfernt auch nicht die CPE oder andere Gehäusesicherheitsanforderungen. Die Pachtverhältnisse werden nach wie vor durch die bestehenden Texte und nicht durch die im Parlament diskutierte vorläufige Formulierung geregelt.

Der Gesetzentwurf wurde am 8. Juli vom Senat verabschiedet. Ihre Behandlung in der Versammlung wird in einem beschleunigten Verfahren fortgesetzt. Die Bestimmung kann sich im weiteren Verlauf des Parlaments noch weiterentwickeln. Eine mögliche Änderung des Gesetzes erfordert die endgültige Annahme, dann die Verkündung und das Inkrafttreten gemäß den Bedingungen des endgültig angenommenen Textes.

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