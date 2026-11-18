Der irakische Premierminister Ali Faleh al-Zaïdi wird am Mittwoch, dem 18. November, nicht wie angekündigt nach Beirut reisen. Der Besuch wird nach Aussagen des irakischen Botschafters und einer kurzen Erklärung des Büros des Regierungschefs, die von mehreren Medien wiedergegeben wurde, bis auf weiteres verschoben. Es wird kein neues Datum oder offizieller Grund angegeben. Sicherheitserklärungen aus anonymen Quellen bleiben von dieser Ankündigung verschieden. Ein Aufschub bedeutet keine endgültige Stornierung des Umzugs.

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Der für Mittwoch, den 18. November, geplante Besuch des irakischen Ministerpräsidenten Ali Faleh al-Zaïdi in Beirut wird bis auf weiteres verschoben. Die Ankündigung wurde am Dienstagabend von mehreren irakischen und libanesischen Medien weitergeleitet. Mit dieser Verschiebung wird kein neuer Termin verbunden.

Der irakische Botschafter im Libanon, Mohammed Reda al-Husseini, kündigte laut den konsultierten Berichten die Änderung des Zeitplans bei der offiziellen irakischen Agentur an. Eine irakische Nachrichtenagentur wiederholt ihre Erklärung vom 17. November. Ein weiterer irakischer Medienbericht erhielt am Mittwoch eine kurze Pressemitteilung des Pressebüros des Premierministers, in der die Verschiebung der geplanten Vertreibung bestätigt wurde.

Vertagter Besuch in Beirut, ohne offizielle Gründe

Diese Ankündigungen geben keinen offiziellen Grund für die Programmänderung. Sie erlauben es daher nicht, sie als endgültige Annullierung darzustellen oder einem Streit zwischen Bagdad und Beirut zuzuschreiben.

Eine irakische Agentur berichtet auch über die Verschiebung auf der Grundlage ihrer eigenen Regierungs- und diplomatischen Quellen. Diese Gesprächspartner beziehen sich auf die Situation der inneren Sicherheit im Irak. Dieser Grund ist jedoch nicht in der kurzen Pressemitteilung des Büros des Premierministers enthalten. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigte offizielle Erklärung.

Der Zeitpunkt des bilateralen Handels muss noch präzisiert werden

Die Reise sollte Gespräche über bilaterale Beziehungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie regionale Fragen ermöglichen. Ihre Verschiebung ist weder eine Ankündigung eines neuen Abkommens noch eine allgemeine Aussetzung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Die Ankündigungen über eine Ankunft des irakischen Regierungschefs an diesem Mittwoch müssen daher im Lichte der am Dienstagabend angekündigten Verschiebung gelesen werden. Ein neuer Termin muss noch festgelegt werden.

Archivfoto: Ali al-Zaïdi mit Donald Trump in Washington, DC, 14. Juli 2026. Daniel Torok / Weißes Haus, gemeinfrei. Es zeigt keinen Besuch im Libanon und beinhaltet keine amerikanische Rolle bei seiner Verschiebung.

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