Die 19 Besatzungsmitglieder von Gas Husky wurden nach einem Vorfall im Schwarzen Meer am 17. November nach Varna evakuiert. Die bulgarischen Behörden bestätigen die Rettung dieser philippinischen Seeleute. Ein nautischer Hinweis beschreibt den steil geneigten und unbemannten Gastanker mit seiner untergetauchten Brücke. Sein Manager berichtet, dass das Gebäude getroffen wurde, ohne anzugeben, was. Die konsultierten offiziellen Dokumente erlauben es nicht, die Katastrophe zuzuordnen oder einen Drohnenangriff zu bestätigen.

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Die 19 Matrosen von Gas Husky wurden am Dienstag, den 17. November 2026 im Schwarzen Meer vor Bulgarien gerettet. Das bulgarische Verkehrsministerium bestätigte ihre Evakuierung aus einem Rettungsfloß und ihren Transfer per Hubschrauber zum Luftwaffenstützpunkt Chaika in Varna. Die Operation endete um 1315 Ortszeit oder 1115 UTC.

Der Gastanker fuhr unter liberianischer Flagge mit einer philippinischen Besatzung. Es transportierte etwa 3.400 Tonnen Propanbutan zwischen Ägypten und Rumänien. Sein griechischer Manager, Stealth Maritime Corporation, listet Gas Husky als IMO 9507764.

Gas Husky: eine Warnung vor Byala

Nach Angaben des Verkehrsministeriums verschwand das Schiff kurz nach Mitternacht vom Radar. Sein Notfeuer wurde um 0802 bulgarischer Zeit, etwa 50 nautische Meilen östlich von Byala, aktiviert. Luftaufklärer entdeckten ein Floß etwa 300 Meter von einem zurückgegebenen Schiff entfernt, das dann als Gas Husky galt.

Luftwaffe, Grenzpolizei und medizinische Hilfe waren beteiligt. Die Rettung der gesamten Besatzung wird bestätigt; er allein liefert keine Informationen über die Herkunft des Vorfalls.

Ein Schiff berichtet, um zu driften, ein Verlust nicht zugeschrieben

Der bulgarische Schifffahrtshinweis NAVWARN 854/26 enthält eine genaue Beschreibung des Zustands des Gastankers am 17. November um 1050 UTC. Er berichtete von einer 45-Grad-Neigung, einer untergetauchten Brücke und einem Schiff ohne Besatzung, unfähig zu manövrieren und zu driften. Er klassifizierte es als eine Gefahr für die Navigation im Südosten des Kap Kaliakra.

Diese zeitliche Beobachtung sollte nicht in eine Bestätigung des nachfolgenden vollständigen Eintauchens umgewandelt werden. Der endgültige Status des Schiffes wird durch diese Mitteilung nicht festgestellt.

In einer von der maritimen Presse reproduzierten Erklärung erklärt Stealth Maritime, dass das Schiff in der bulgarischen ausschließlichen Wirtschaftszone getroffen wurde. Der Manager gibt nicht an, was ihn getroffen hat. Der Kapitän bezog sich laut derselben Presse auf Drohnen, aber die konsultierten Rettungsbenachrichtigungen bestätigen diesen Mechanismus oder seinen Autor nicht.

Eine andere bulgarische Meinung, NAVWARN 852/26, berichtete am 16. November die gekenterten Betul 8, mit seiner Besatzung evakuiert. Diese geographische und zeitliche Nähe zeigt keine gemeinsame Verantwortung in beiden Fällen.

Quellen und Referenzen

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