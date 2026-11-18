London bestraft acht Unternehmen, die mit den Siedlungen im Westjordanland und der Tzav-9-Bewegung verbunden sind, die beschuldigt werden, die Hilfe in Gaza zu blockieren. Einfrieren von Vermögenswerten, E1-Projekt und israelische Reaktion: Die Maßnahmen vom 17. November zielen auf bestimmte Akteure ab, ohne ein allgemeines Embargo einzuführen. Handelsbeschränkungen bleiben ein separater Rechtsakt.

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Das Vereinigte Königreich kündigte am 17. November 2026 Sanktionen gegen acht Unternehmen an, die am Bau, der Förderung und der Architektur israelischer Siedlungen im besetzten Westjordanland beteiligt sind. Die Bewegung Tzav 9, die von London beschuldigt wird, die Einreise von humanitären Konvois in den Gazastreifen zu blockieren, wird ebenfalls angegriffen. Das Paket umfasst daher neun Einheiten, nicht neun Immobiliengesellschaften.

Nach Angaben des britischen Außenministeriums unterliegen alle einem Einfrieren von Vermögenswerten und einem Verbot der Ausübung von Verwaltungsfunktionen. Er präsentierte diese Entscheidung als Umsetzung der am 8. September vom Chef der Diplomatie, Ed Miliband, angekündigten Verpflichtung zur Beschleunigung der Kolonisierung.

Acht Unternehmen, mehrere Bauverbindungen

Die offizielle Liste umfasst Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd und Z.F. Building Company Ltd.

Die von der britischen Regierung angeführten Gründe betreffen mehrere Tätigkeiten: Wohnungsbau und Infrastrukturgestaltung, Bauarbeiten, Bereitstellung von Wohneinheiten und Vermarktung von Immobilien in Siedlungen. Die Maßnahme ist daher nicht auf Unternehmen beschränkt, die die Arbeiten durchführen. Es erreicht auch Stakeholder bei der Vorbereitung und dem Verkauf von Wohnungen.

Dies sind die Gründe, die die britischen Behörden für ihre Benennung gewählt haben. Die Sanktionsentscheidung sollte nicht mit einem Strafurteil gegen jedes Unternehmen verwechselt werden.

E1 im Zentrum der politischen Botschaft

London stellt die Ankündigung kurz vor der endgültigen Frist für die E1-Ausschreibung. Die britische Regierung ist der Ansicht, dass dieses Projekt die für einen künftigen palästinensischen Staat notwendige territoriale Kontinuität untergraben und die Gefahr einer Trennung der Westbank von Ostjerusalem darstellen würde. Ed Miliband fordert die Wirtschaftsakteure auf, sich nicht an ihrer Realisierung zu beteiligen.

Der verwendete Mechanismus ist das erweiterte britische Sanktionsregime gegen Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht. Das Ministerium gibt an, dass die entsprechenden Rechtsvorschriften am 13. Oktober vorgelegt wurden. Erklärtes Ziel ist es, Personen und Unternehmen zu identifizieren, die an schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts beteiligt sind.

Tzav 9 gezielt für Hilfshindernisse

Im selben Paket ist Tzav 9 ein separates Ziel für Bauunternehmen. Das britische Ministerium beschuldigt ihn, Blockaden von Passagen, Häfen und Straßen zu organisieren und durchzuführen, die von Konvois benutzt werden, die für Gaza bestimmt sind. London berichtet, dass solche Barrieren noch im Oktober aufgetreten sind.

Diese Bezeichnung wird als Mittel zur Beseitigung von Hindernissen für die humanitäre Hilfe dargestellt. Dies bedeutet nicht allein, dass die inhaftierten Konvois einreisen durften oder dass die Zugangsbeschränkungen aufgehoben wurden.

Kein generelles Embargo gegen Israel

Das Kommuniqué unterscheidet ausdrücklich den Handel mit Israel innerhalb der Grünen Linie von wirtschaftlichen Aktivitäten in Siedlungen. Die am Dienstag, dem 17. November angekündigten Sanktionen stellen daher kein generelles Verbot des britischen Handels mit Israel dar.

Das Ministerium wies auch darauf hin, dass es separate Rechtsvorschriften für die Einfuhr von Kolonialprodukten und für Immobilienwerbungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich ausarbeitet. Es handelt sich um ein separates Projekt: Diese Beschränkungen sollten nicht allein aufgrund der neun Bezeichnungen vom 17. November als bereits in Kraft befindliche dargestellt werden.

Israel kündigt Gegenmaßnahmen an

Der Chef der israelischen Diplomatie, Gideon Saar, wies die britische Entscheidung am Dienstag zurück. Er stellte es als feindliche Maßnahme gegen private Unternehmen dar, die er als gesetzestreue ansah, und kündigte eine israelische Antwort an. Er wies auch darauf hin, dass er weitere Wege zur Stärkung der Siedlungen in der Westbank in Betracht ziehen wolle.

Diese Antwort unterstreicht die politische Meinungsverschiedenheit über die Benennungen. Die Ankündigung von Gegenmaßnahmen führt jedoch nicht zu dem Schluss, dass bereits ein neues Vergeltungsinstrument implementiert wurde. Ebenso wird die konkrete Auswirkung des Einfrierens der Vermögenswerte auf die betroffenen Unternehmen von ihren Vermögenswerten und finanziellen Beziehungen innerhalb des Vereinigten Königreichs abhängen.

Abbildung: MaRon Almog, lizenziertCC BY 2.0Boxen und redaktionelle Kleidung Libnanews. Diese Ansicht stellt nicht die E1-Website oder die Arbeit dar, die den sanktionierten Unternehmen zugewiesen wurde.

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