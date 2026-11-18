Der Brooklyn Federal Court setzte das Urteil gegen Asif Merchant auf 271⁄2 Jahre, das im März in einer Verschwörung politischer Morde in den Vereinigten Staaten für schuldig befunden wurde. Der Fall betrifft Fakten von 2024 und Verbindungen zu den Guardians of the Revolution, so die amerikanische Staatsanwaltschaft. Die chronologie unterscheidet seine verhaftung von der entscheidung und dem urteil der jury. Seine Verteidigung weckte Ängste für seine Familie; Ein Anwalt kündigte einen Anruf an.

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Asif Merchant wurde am Dienstag, den 17. November 2026 in Brooklyn zu 330 Monaten Gefängnis oder 271⁄2 Jahren verurteilt. Bundesrichter Eric Komitee verhängte dieses Urteil nach dem Schuldspruch vom 6. März. Dieser 48-jährige pakistanische Staatsbürger wurde wegen geordneten Mordes und versuchten transnationalen Terrorakten in einem politischen Mordprojekt in den Vereinigten Staaten verurteilt.

Asif Merchant in Brooklyn verurteilt

Das US-Justizministerium präsentiert Merchant als Agenten der iranischen Revolutionsgarden. Laut seinem Prozessbericht dachte er, Donald Trump wäre das endgültige Ziel. Joe Biden und Nikki Haley waren auch unter den möglichen Zielen erwähnt. Dies ist ein verhindertes Komplott, kein tatsächliches Attentat.

Der Fall geht zurück auf die Präsidentschaftskampagne von 2024. Der Händler kam im April nach einem Aufenthalt im Iran in die Vereinigten Staaten. Ein Bekannter, um den er gebeten hatte, alarmierte das FBI und arbeitete dann mit den Ermittlern zusammen. Die männer, von denen er dachte, dass er als mörder rekrutiert, waren undercover-agenten.

Festnahme im Juli 2024, Urteil im März 2026

Am 21. Juni 2024 gab Merchant ihnen einen Vorschuss von $ 5.000 nach New York, nach Dokumenten, die von der Staatsanwaltschaft eingereicht wurden. Er plante dann, die Vereinigten Staaten zu verlassen und Anweisungen aus dem Ausland herauszugeben.

Die Behörden verhafteten ihn am 12. Juli 2024 vor seiner Abreise. Dieses Datum wird in der im August 2024 veröffentlichten ersten Erklärung der Staatsanwaltschaft sowie in der Verkündung des Urteils vom März 2026 festgelegt. Das am Dienstag verhängte Urteil ist daher eine neue gerichtliche Phase, mehr als zwei Jahre nach seiner Festnahme.

Defence kündigt Berufung an

Laut einer Nachrichtenagentur bei der Anhörung behauptete die Verteidigung, dass der Händler aus Angst um seine Familie im Iran gehandelt habe. Er behauptete, sich auf das Scheitern des Projekts verlassen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte diese Einschränkung in Frage. Teheran bestritt den Versuch, amerikanische Beamte zu töten.

Sein Anwalt Avraham Moskowitz kündigte seine Absicht an, Berufung einzulegen. Der Richter behielt das von der Staatsanwaltschaft geforderte Leben nicht. Die Ankündigung einer Beschwerde stellt noch keine Bestätigung ihrer Einreichung dar.

Quellen und Referenzen

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