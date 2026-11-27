Thanksgiving-Sturm lagerte bis zu 38 Zentimeter Schnee im Osten von Missouri ab. Im südosten des staates wurden etwa 10000 haushalte auf dem höhepunkt der episode des stroms beraubt. Am Freitag, Zugang zum Osten der Vereinigten Staaten, aber Duschen bestehen in der Nähe der Großen Seen vor dem Wochenende.

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Thanksgiving-Sturm lagerte bis zu 38 Zentimeter Schnee im Osten von Missouri ab. Im südosten des staates wurden etwa 10000 haushalte auf dem höhepunkt der episode des stroms beraubt. Am Freitag, Zugang zum Osten der Vereinigten Staaten, aber Duschen bestehen in der Nähe der Großen Seen vor dem Wochenende.

Der gleiche Sturm brachte schwere Schneefälle nach Missouri und schwere Regenfälle entlang der Atlantikküste der Vereinigten Staaten. Am Freitag, den 27. November, kündigte das Wettervorhersagezentrum, das Bundesvorhersagezentrum, eine allmähliche Verbesserung im Osten des Landes an. Die Aufzeichnung der Episode wurde im Mittleren Westen klarer: Paducahs Wetterdienst verzeichnete etwa 10.000 private Stromhaushalte auf dem Höhepunkt des Sturms im Südosten von Missouri.

Bis zu 28 cm geschätzt in Perryville

Das Weather Prediction Center meldet Kumulationen von 25 bis 38 Zentimetern in Teilen des östlichen Missouri und des südwestlichen Illinois. Weiter südlich fand das Büro in Paducah einen markierten Schneestreifen in sechs Bezirken von Missouri, darunter Perry, Bollinger und Cape Girardeau. In Perryville bestand die vorläufige Umfrage aus 10,4 Zoll, etwa 26 Zentimeter, und einer separaten Schätzung von 11 Zoll, fast 28 Zentimeter. Die Obergrenze von 38 Zentimetern der regionalen Bilanz ist daher nicht die Perryville-Maßnahme.

Die Fälle begannen am Mittwoch, den 25. November und wurden am Donnerstag, dem Erntedankfest, fortgesetzt. Regen wurde in Perryville nach der morgendlichen Akkumulation berichtet. Im äußersten Südwesten von Illinois und Kentucky verzeichnete das Zentrum von Paducah bis zu fünf Zentimeter in seinem Überwachungsgebiet. Diese Unterschiede erklären, warum die Erfahrung von Autofahrern von einer Reise zur anderen erheblich variiert haben kann. Die Zahl von 10.000 Haushalten entspricht dem Höhepunkt des Stromausfalls im Südosten von Missouri, nicht der Anzahl der Kunden, die am Freitag noch keinen Strom haben.

Arbeiten in der Nähe von Saint-Louis ausgesetzt

Das Verkehrsministerium von Missouri kündigte die Aussetzung der meisten Baustellen auf Autobahnen und Staatsstraßen rund um Saint-Louis bis Sonntag, 29. November. Die Regelung, die Wochenendreisen erleichtern soll, lässt die durch dauerhafte Barrieren auferlegten Beschränkungen bestehen und ermöglicht Notfallmaßnahmen. Der Dienst kündigte auch zwölfstündige Rotationen für Straßenverarbeitungsteams während der Episode an.

In der Freitagmorgen-Straßenerhebung wurden bereits mehrere Abschnitte in St. Louis County, darunter Teile der US 67 und der Missouri Route 100, gemeldet. Diese Angaben wurden zeitlich und spezifisch für jeden Abschnitt. Die regulären Baustellen sollen am Montag, den 30. November um 6 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen werden, so der Zeitplan der Straßenverkehrsbehörde.

Auf den Großen Seen, mehr lokalisierte Duschen

Im Staat New York prognostizierte das Wetter in Buffalo, dass die ausgedehnten Freitagsregen von Freitagabend bis Samstagabend mehr lokalisierten Schauern östlich von Lakes Erie und Ontario weichen würden. Das Bulletin kündigte hauptsächlich Regen an, mit einigen möglichen Flocken auf den Höhen, ohne eine signifikante Anhäufung in diesen Gebieten zu erwarten. Eine neue Störung, die sich von Thanksgiving unterscheidet, war, den Regen am späten Sonntag in das Buffalo-Gebiet zurückzubringen.

In New York bleibt der vor dem Sturm angekündigte Bericht in Kraft: Die Macys-Parade ist für Samstag, den 28. November um 8:30 Uhr Ortszeit geplant. Die neue Mitteilung der Stadt behebt bestimmte Straßensperrungen freitags, einschließlich des Central Park West. Verkehrshinweise und Fahrpläne für die Parade sind Teil dieses neuen Programms, nicht der ursprüngliche Donnerstagskalender.

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