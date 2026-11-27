Die Eastern Library of the USJ widmet eine Ausstellung dem Jesuiten René Mouterde, der die alten Inschriften des Libanon und Syriens dokumentierte. Die Eröffnung findet am 3. Dezember in Beirut statt. Hefte, Fotografien und Publikationen beleuchten die Arbeit, die es ermöglicht, lange bekannte Inschriften durch Fragmente nachzulesen.

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Die Eastern Library of the USJ widmet eine Ausstellung dem Jesuiten René Mouterde, der die alten Inschriften des Libanon und Syriens dokumentierte. Die Eröffnung findet am 3. Dezember in Beirut statt. Hefte, Fotografien und Publikationen beleuchten die Arbeit, die es ermöglicht, lange bekannte Inschriften durch Fragmente nachzulesen.

In den frühen 1940er Jahren veröffentlichte René Mouterde mehrere Fragmente eines im Zentrum von Beirut entdeckten Steuersatzes. Jahrzehnte später ermöglicht uns die Erstellung des Katalogs der griechischen und lateinischen Inschriften des Beirut Nationalmuseums, diesen Text zu finden und andere Fragmente zu identifizieren. Das vom HiSoMA-Labor untersuchte Dossier zeigt, wie eine erste Publikation als Ausgangspunkt für eine neue Sammlungsarbeit dienen kann.

Am 3. Dezember 2026 eröffnete die Eastern Library of Saint Joseph University in Beirut eine Ausstellung, die dem 1880 geborenen und 1961 verstorbenen Jesuiten gewidmet ist. Unter dem Titel « Rene Mouterde: Perspektiven auf Libanon und Syrien » vereint sie eine Auswahl von Fotografien, Notizbüchern und Publikationen in drei Vitrinen. Die Eröffnungskonferenz um 18:00 Uhr geht der Eröffnung in Ashrafieh voraus.

Was ein Notebook finden kann

Mouterde lehrte Geschichte und Archäologie an der USJ. Er leitete auch die Eastern Library und die Mischungen der Saint Joseph UniversitätIhre wichtigste wissenschaftliche Stätte war die Veröffentlichung der ersten Bände des Griechische und lateinische Inschriften von Syrienzwischen 1929 und 1959 veröffentlicht. Im Titel des Corpus bezeichnet Syrien ein altes Territorium. Das Programm umfasst heute Standorte im Libanon, in Syrien und Jordanien.

Bücher, Fotografien und gedruckte Texte erfüllen unterschiedliche Funktionen. Eine Umfrage hält die Reihenfolge der Briefe ein Forscher dachte zu sehen. Ein Foto ermöglicht es Ihnen, zur Oberfläche des Steins zurückzukehren. Die gedruckte Ausgabe bietet eine Lesung, die andere mit diesen Dokumenten oder den Exponaten im Museum konfrontieren können. Im Falle des Beirut-Tarifs hat der Katalog nicht nur die alte Publikation übernommen: Die Prüfung der Sammlungen hat es ermöglicht, dem gleichen Text zusätzliche Fragmente beizufügen.

Ein zwischen Beirut und Lyon verteilter Fonds

Die Ostbibliothek behält einen Teil des Mouterde-Fonds. Der andere befindet sich im Maison de l’Orient et de la Méditerranée in Lyon. Beide Institutionen arbeiten daran, diesen Satz zu identifizieren und zu dokumentieren. Die drei wissenschaftlichen Kommissare, Julien Aliquot, Pierre-Louis Gatier und Jean-Baptiste Yon, sind Forscher am CNRS und Mitglieder des Teams, das den Korpus verfolgt. In Lyon pilotiert HiSoMA nun das Programm; in Beirut veröffentlicht das French Institute of the Near East seine Bände.

Die Ausstellung ist Teil des Programms des Jesuit Photography Museum. Die Fotobibliothek der Eastern Library enthält mehr als 500.000 Fotografien mit allen Hintergründen. Es hat bereits eine breitere Auswahl des im Libanon zwischen 1864 und 1970 fotografierten Erbes, in Paris und dann in Marseille präsentiert. Die Dezember-Ausstellung konzentriert sich auf die Arbeitspapiere eines Forschers und was sie zum Studium der Einschreibungen bringen.

In der Praxis: konferenz und Eröffnung Donnerstag, 3. Dezember 2026 um 18 Uhr, U.S.J. Eastern Library, St. Joseph Street, Ashrafieh, Beirut.

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