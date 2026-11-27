Das US-Militärkommando behauptet, den Massengutfrachter Pacific Archer am Donnerstag, den 26. November, im Golf von Oman festgehalten zu haben. Ihm zufolge hatte das Schiff unter Palaus Flagge Bandar Abbas trotz der amerikanischen Blockade verlassen. Das Kommando zeigt an, dass die Zivilbesatzung nicht verletzt wurde. Der Zustand des Schiffes muss noch bestätigt werden.

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Das US-Militärkommando behauptet, den Massengutfrachter Pacific Archer am Donnerstag, den 26. November, im Golf von Oman festgehalten zu haben. Ihm zufolge hatte das Schiff unter Palaus Flagge Bandar Abbas trotz der amerikanischen Blockade verlassen. Das Kommando zeigt an, dass die Zivilbesatzung nicht verletzt wurde. Der Zustand des Schiffes muss noch bestätigt werden.

Das amerikanische Militärkommando für den Nahen Osten (CENTCOM) gab am Freitag, den 27. November bekannt, dass es am Vortag gestoppt wurdePazifischer Archer, ein Handelsschiff unter der Flagge von Palau. Seiner Aussage zufolge hatte der Massengutfrachter den iranischen Hafen von Bandar Abbas verlassen und seine Route trotz mehrerer amerikanischer Warnungen fortgesetzt. Command führte die Immobilisierung einem amerikanischen Streik im Golf von Oman zu.

CENTCOM gibt an, dass die zivile Besatzung nicht verletzt wurde. Er gab nicht die Anzahl der Seeleute an Bord, die Art der Ladung oder Informationen über eine Hilfsaktion an. Das Ausmaß des Schadens und das Schicksal des Schiffes nach dem Streik wurden nicht unabhängig bestätigt.

Die Blockade iranischer Häfen geht weiter

Das US-Kommando behauptet, 158 Handelsschiffe umgeleitet und sechs von ihnen festgenommen zu haben, die sich seiner Meinung nach weigerten, dies zu tun. Diese Zahlen stammen aus der US-Bilanz der Operation. Sie beschreiben nicht den gesamten Seeverkehr in der Region. Am 7. November hatte CENTCOM bereits eine Intervention gegen das Frachtschiff angekündigtHudaim Golf von Oman.

Die Aufhebung der Blockade ist eine der von Teheran vorgeschlagenen Bedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Die amerikanische Ankündigung auf derPazifischer Archerkeine Änderung der Anwendung des Embargos meldet. Es reicht auch nicht aus, festzustellen, dass das Schiff Öl transportierte: Es handelt sich um einen Massengutfrachter, und in der Pressemitteilung wird nicht angegeben, was es transportierte.

Störungen übersteigen den Golf von Oman allein

In ihrer am 26. November veröffentlichten jährlichen Überprüfung prognostiziert UN Trade and Development eine Stagnation des weltweiten Seehandels im Jahr 2026 nach einem Anstieg von 1,9 Prozent im Jahr 2025. Der Organismus schreibt diese Verlangsamung mehreren gleichzeitigen Störungen zu, darunter in der Straße von Ormuz, dem Roten Meer, dem Schwarzen Meer und dem Panamakanal. Es werden längere Fahrten, höhere Kraftstoffkosten und mehr Unsicherheit für die Fluggesellschaften festgestellt. Dies ist eine jährliche Projektion, keine Schätzung der Auswirkungen des Streiks auf diePazifischer Archer.

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