In Zahlé hebt eine von Al-Akhbar erwähnte Umbildung die Regeln der Handelskammern hervor. Der Rat mischt gewählte und ernannte Mitglieder per Dekret, wählt aber seinen eigenen Präsidenten. Der Gesetzestext unterscheidet auch Urlaub und Auflösung. Eine tatsächliche Änderung kann ohne die entsprechenden Amtshandlungen nicht vorgenommen werden.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Zahlé heben die Informationen über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer einen wesentlichen Unterschied hervor: Die Ernennung von Direktoren bedeutet nicht die Ernennung des Präsidenten. Das Rechtssystem kombiniert gewählte Vertretung, Ernennung per Dekret und interne Wahl des Präsidiums.

In seiner Ausgabe vom 17. November,Al-Akhbar bezieht sich auf ein Projekt zur Umgestaltung der Verwaltung der KammerDiese Information bleibt die der Zeitung: In den eingesehenen Dokumenten wurde kein entsprechender offizieller Akt festgestellt. Sie macht es daher unmöglich, entweder eine tatsächliche Ernennung oder eine rechtlich festgestellte Unregelmäßigkeit anzukündigen.

Salim Aoun bestreitet, einen Termin angenommen zu haben

In einem Antwortrecht, das Al-Akhbar am 18. November 2026 (Seite 5) als Reaktion auf seinen vorherigen Artikel über die Zahlé-Kammer veröffentlichte, bestritt der Abgeordnete Salim Aoun, die Ernennungslösung genehmigt zu haben. Er wies darauf hin, dass er bei einem Treffen mit dem Minister und zwei seiner Kollegen stattdessen eine Gesetzesänderung verteidigt habe, gefolgt von Wahlen.

Er fügte hinzu, dass keine Namen vor ihm von den Teilnehmern diskutiert oder vorgeschlagen wurden. Er beschuldigt die Zeitung auch, ihn nicht kontaktiert zu haben, weil er seine Position gesammelt und nur eine unvollständige Präsentation gemeldet habe. Diese Antwort legt daher ihren Widerstand gegen die Ernennungslösung fest; sie stellt nicht die Ankündigung einer verabschiedeten Gesetzesänderung oder einer einberufenen Wahl dar.

Zwei Arten des Zugangs zum Rat

Diegesetzesdekret Nr. 36 vom 5. August 1967, herausgegeben vom Libanesischen Universitätszentrum für Rechtsinformatikorganisiert Handelskammern. Artikel 23 unterteilt die Sitze des Verwaltungsrats in zwei Kategorien. Zwei Drittel werden von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung gewählt. Das verbleibende Drittel wird per Dekret auf Vorschlag des Wirtschaftsministers ernannt. Der Text besagt, dass die Wahl dem Ernennungsbefehl vorausgeht.

Diese Kombination gibt dem Minister nicht die Befugnis, alle Beamten zu benennen. Es muss unterschieden werden zwischen dem Ministervorschlag, dem Dekret zur Ernennung von Direktoren und der Stimmenverteilung innerhalb des Rates. Die Präsentation dieser drei Schritte als eine einzige « Ernennung » würde einen entscheidenden Unterschied auslöschen.

Der Vorsitz berichtet zu einer internen Abstimmung

Artikel 31 sieht vor, dass der Rat unter seinen Mitgliedern in geheimer Abstimmung einen Vorsitzenden, zwei Vizepräsidenten und einen Schatzmeister auswählt. Zusammen bilden sie das Raumbüro. Ein ernannter Direktor kann sich somit an der Arbeit dieses Gremiums beteiligen, ohne dass er automatisch den Vorsitz im Leitungsorgan erhält.

Eine vorübergehende oder rücktrittsbedingte Ersetzung unterliegt noch einer anderen Regelung. Gemäß Artikel 34 werden bei Abwesenheit, Versetzung oder Rücktritt des Präsidenten seine Befugnisse dem ältesten Vizepräsidenten und gegebenenfalls dem anderen Vizepräsidenten übertragen. Sind der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden abwesend, so wählt der Ausschuss unter seinen Mitgliedern die für den Vorsitzenden zuständige Person aus.

Ferien haben nicht alle den gleichen Effekt

Artikel 26 unterscheidet auch freie Sitze: Für ein gewähltes Mitglied verweist es den ersten Stellvertreter vom letzten Stimmzettel; für ein ernanntes Mitglied bei der Ernennung eines Stellvertreters. Es sieht Neuwahlen und Ernennungen vor, wenn die Zahl der Mitarbeiter weniger als die Hälfte der erwarteten Zahl beträgt.

Diese Schwelle muss genau gelesen werden. Ein Rat, der auf genau die Hälfte seiner Mitglieder reduziert ist, befindet sich nicht allein dadurch in der in diesem Artikel beschriebenen « weniger als die Hälfte ». Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die anderen Betriebsbedingungen oder die Gültigkeit einer bestimmten Entscheidung.

Schließlich sieht Artikel 39 eine mögliche Auflösung bei Verletzung des Gesetzesdekrets oder der allgemeinen Gesetze vor: sie erfolgt durch Dekret auf Vorschlag des Ministers mit der Einberufung von Wahlen innerhalb von höchstens zwei Monaten.

Um den Fall von Zahlé beurteilen zu können, ist es daher weiterhin erforderlich, Zugang zur offiziellen Zusammensetzung des Rates, zu den Akten, in denen die freien Stellen verzeichnet sind, und zu etwaigen Ersatzentscheidungen zu haben. Ohne diese Dokumente beleuchtet die Erklärung der Regeln die Debatte, ersetzt aber nicht die Faktenfindung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews