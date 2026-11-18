Die wirtschaftliche Mobilisierung der Diaspora erfordert eine Unterscheidung zwischen Transfers an Familien und Kapital, das in Unternehmen investiert wird. In Saida schlug ein Treffen zwischen der Handelskammer und IDAL vor, Bedürfnisse zu ermitteln und Projekte auszuwählen. Die Agentur bietet auch rechtliche, steuerliche und administrative Unterstützung für förderfähige Projektträger. Diese Dienstleistungen sind nicht garantiert Finanzierung. Der Bericht vom 21. Oktober kündigt weder spezifische Fonds für Expatriates noch quantifizierte Zusagen von Investoren an.

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Die Mobilisierung der libanesischen Diaspora für Investitionen beinhaltet die Unterscheidung von zwei Ansätzen: einer Familie zu helfen und ein Unternehmen zu finanzieren. Die begleitenden Werkzeuge von IDAL und eine in Saida angekündigte Initiative veranschaulichen diese Passage. Sie stellen jedoch keinen Fonds für Expatriates oder Beweise dafür dar, dass bereits neues Kapital gebunden wurde.

In Saida identifizieren Sie Projekte vor Investoren

Am 21. Oktober 2026 präsentierte die Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Saida und Südlibanon ein Treffen mit IDAL. Mohammad Saleh, Sprecher des Repräsentantenhauses, und Majed Mneimneh, CEO der Agentur, diskutierten die Sanierung der betroffenen Unternehmen.

Mneimneh schlug gemeinsame Arbeiten vor, um Bedürfnisse zu identifizieren, Investitionsmöglichkeiten zu kartieren und Projekte auszuwählen, die gefördert werden sollen. Die gesuchten Partner können libanesisch, arabisch oder international sein. Der Ansatz richtet sich daher nicht ausschließlich an die Diaspora.

Die vorgeschlagene Verteilung basiert auf zwei Funktionen. Die Kammer bringt ihr Wissen über Unternehmen und ihre Prioritäten ein. IDAL hilft, die Projekte zu präsentieren und Investoren in Ansätzen innerhalb ihrer Kompetenz zu führen.

Mneimneh hat auch eine Grenze festgelegt: IDAL ersetzt keine Finanzierungs-, Entschädigungs- oder Wiederaufbauagenturen. Der Bericht gibt keine Finanzrahmen oder Investorenverpflichtungen bekannt. Er beschreibt eine zu organisierende Zusammenarbeit, nicht ein Programm mit bereits zugewiesenen Mitteln.

Diaspora: Investitionen werden nicht mit Transfers verwechselt

Diese Unterscheidung schließt sich der des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in seiner 2023-Studie über Transfers an. UNDP trennt die Überweisungen von ausländischen Arbeitnehmern, hauptsächlich für Familien, von den Einlagen von Nicht-Residenten, die mit einer Platzierungslogik verbunden sind.

Die Studie hebt die soziale Schutzrolle von Transfers nach der Finanzkrise von 2019 hervor. Für Empfängerhaushalte bieten sie unter anderem Zugang zu wesentlichen Gütern und Dienstleistungen. Ihre Nützlichkeit hängt daher nicht von einer Umwandlung in unternehmerisches Kapital ab.

Gleichzeitig empfiehlt UNDP einen transparenten Rahmen für die Kanalisierung von Diaspora-Ressourcen für lokale Investitionen. Er besteht auf Vertrauen, dem Geschäftsumfeld und einer besseren Messung der Ströme. Diese Empfehlungen, die 2023 veröffentlicht wurden, beschreiben keine Finanzierung, die 2026 tatsächlich erreicht wurde.

Administrative Unterstützung, keine Garantie für die Finanzierung

Die Business Support Unit bietet Einstiegspunkte für Projektentwickler. Die Agentur bietet kostenlose Informationen, Rechtsberatung und Steuerberatung sowie administrative und genehmigungstechnische Unterstützung. Externe Berater sind in die Unterstützung seines Teams eingebunden.

Auf der Empfängerseite werden Start-ups mit Geschäftsplänen in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Agrotechnologie, digitale Medien und andere produktive Sektoren erwähnt. Die Begleitung muss daher im Hinblick auf das Projekt und die geltenden Bedingungen geprüft werden, nicht nur auf den Expat-Status.

Für einen im Ausland niedergelassenen Unternehmer bleiben die Vorbereitung eines Projekts im Libanon und die Sicherung seiner Finanzierung zwei verschiedene Phasen. Informationen über Formalitäten sind weder eine kommerzielle Validierung noch eine Kreditverpflichtung. In Saida bleibt der nächste angekündigte Schritt die gemeinsame Anstrengung, von den Geschäftsanforderungen zu ausgewählten Projekten überzugehen.

Illustration: The Grand Serail in Beirut, 12. August 2017. Institutionelle Fotografie Archive, die nichts mit dem Treffen von Saida zu tun haben. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Original.

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