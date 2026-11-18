Die am 12. November angekündigte Beschränkung betrifft die neuen Zulassungen für drei Gemüsesorten. Seine Auswirkungen auf die Preise werden von den tatsächlich auf den Binnenmarkt umgeleiteten Mengen und ihrer Verteilung abhängen.

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Marokko setzt die Erteilung neuer Ausfuhrgenehmigungen für Tomaten, Zwiebeln und Kartoffeln vorläufig aus. Die Entscheidung, die dem EZB-Rat am 12. November 2026 bekannt gegeben wurde, zielt darauf ab, die Inlandsversorgung zu schützen. Sie stellt im Sinne des offiziellen Kommuniqués kein generelles Verbot aller Gemüseexporte dar.

Eine Maßnahme zu neuen Zulassungen

Die Regierung sagt, sie wolle den nationalen Markt erhalten und dabei afrikanische Landwirte und Partner berücksichtigen. Im Kommuniqué wird kein Enddatum festgelegt. Sie kündigt nicht die Aufhebung bereits erteilter Genehmigungen oder eine spezifische Ausnahme nach Bestimmungsort an. Die Gleichsetzung dieser Ankündigung mit der Schließung aller Handelsgrenzen würde daher über ihren ausdrücklichen Anwendungsbereich hinausgehen.

Preiserhöhungen über einen Monat, aber nicht über ein Jahr

Die Daten des Büros des Hohen Kommissars für den Plan lieferten eine Erklärung vor dieser Entscheidung. Im September 2026 stiegen die Gemüsepreise gegenüber August um 4,3%. Alle Lebensmittelprodukte wuchsen innerhalb eines Monats um 1,6%, während der allgemeine Verbraucherpreisindex um 1,0% wuchs.

Der Jahresvergleich gibt jedoch ein anderes Bild: Lebensmittel waren 2,5% billiger als im September 2025, und der allgemeine Index zeigte einen Anstieg von 0,5%. Ein monatlicher Anstieg kann daher mit einem Rückgang von 12 Monaten koexistieren. Diese September-Zahlen messen weder die November-Preise noch die Auswirkungen der am 12. September angekündigten Entscheidung.

Kompromisse zwischen Chancen und Angebot

Die Begrenzung von Neuanfängen kann grundsätzlich die für lokale Käufer verfügbaren Mengen erhöhen, sofern die Waren auf diesen Markt umgeleitet werden können. Dieser Mechanismus führt nicht automatisch zu einem entsprechenden Rückgang der Einzelhandelspreise. Transportkosten, Erhaltung, kommerzielle Margen und die Geschwindigkeit der Verteilung zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Verbraucher.

Für Produzenten ist das Schiedsverfahren anders. Der Binnenmarkt bietet eine Möglichkeit, aber seine Preise und Zahlungsbedingungen sind nicht unbedingt die eines Exportvertrags. Eine Beschränkung kann den erwarteten Wert der Ernte verändern, ohne die bereits entstandenen Kosten zu verringern. Für ausländische Käufer hängen ihre Auswirkungen hauptsächlich von ihren Verträgen und der Möglichkeit ab, eine andere Bezugsquelle zu finden.

Auch die drei betroffenen Erzeugnisse sind nicht gleich haltbar. Eine frische Tomate wartet weniger als eine richtig gelagerte Menge Zwiebeln. Dieser Unterschied macht die Art und Weise, in der Waren angewendet werden, und den tatsächlichen Warenverkehr über die administrative Ankündigung hinaus entscheidend.

Dies wird die Wirkung der Entscheidung messen

In einer Bewertung müssen die lokal vermarkteten Mengen, die Großhandelspreise und die von den privaten Haushalten über vergleichbare Zeiträume gezahlten Mengen verglichen werden. Saisonale und Qualitätsänderungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein durchschnittlicher nationaler Preis beschreibt nicht alle lokalen Situationen.

In dieser Phase muss zwischen dem Ziel der Versorgungsunterstützung, der angekündigten administrativen Beschränkung und ihren wirtschaftlichen Ergebnissen unterschieden werden. Eine Entscheidung über Zulassungen allein reicht nicht aus, um zu bestimmen, wie viele Tonnen mehr auf den Markt gelangen oder welche Wirtschaftsleistung die Verbraucher erzielen.

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