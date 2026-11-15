Tennis: Abou Hashem und Jundi heilig in Kaslik

Christophe Abu Hashem und Haifa Jundi gewannen die Simples von Kasliks J30-Turnier, das für die Unter-18-Jährigen organisiert wurde. Der Wettbewerb brachte 41 Spieler auf den Plätzen des Automobile and Touring Club of Lebanon zusammen. In der Pressemitteilung werden auch die Doppelpodien und die Präsentation der Trophäen aufgeführt. Ein zweites Turnier wird ab Montag, den 16. November 2026 vor den Gerichten der NDU Tennis Academy in Zouk Mosbeh angekündigt.

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Christophe Abu Hashem und Haifa Jundi gewannen die einfachen Jungen und Mädchen des J30 World Tennis Juniors Turniers in Kaslik. Der Wettbewerb, der für Unter-18-Jährige reserviert war, brachte 41 Spieler zusammen. Der Libanesische Tennisverband organisierte sich mit dem Automobile and Touring Club des Libanon, auf den Plätzen des Clubs, unter der Aufsicht des Internationalen Tennisverbandes.

Die Liste der J30 von Kaslik

In alleinstehenden Jungen belegte Christophe Abu Hashem den ersten Platz vor Tarek Chaabi. Der Doppeljunge kehrte zu Yann Elefteriades und Rami Souli zurück. Elias Charabieh und Elie Elia belegten den zweiten Platz.

Unter den Mädchen gewann Haifa Jundi die Single vor Marianne Berberian. Letzterer gewann zweimal mit Lama Naaman. Rina Jisr und Liana Samad wurden Zweite.

Die Ergebnisse ermöglichen es den Gewinnern, Punkte für das vom Internationalen Tennisverband veröffentlichte internationale Ranking zu sammeln.

Auszeichnungen in Anwesenheit von Bundesbeamten

Am Finale nahmen der Bundespräsident Alain Sayegh und seine Vizepräsidenten Hassan Daouk und Nassib Haddad teil. Er sitzt auch im Vorstand des Automobile and Touring Club of Lebanon. Schatzmeister Abdel Kader Kamar Eddine und Mitglied der Raymond Kattoura Federation waren ebenso anwesend wie Familien und Tennisfans.

Bei der Preisverleihung dankte Alain Sayegh dem Club für die Ausrichtung des Wettbewerbs. Er gratulierte den Gewinnern und lobte die Eltern, Schiedsrichter und Einzelpersonen, die zur Organisation beigetragen hatten.

Nassib Haddad überbrachte Grüße vom Vorstand des Vereins und gratulierte den Spielern. Er wies auch darauf hin, dass die Gerichte des Clubs dem Verband zur Verfügung standen. Der Turnierdirektor, Louis Baz, gab dann die Namen der Gewinner bekannt, die von Bundesbeamten belohnt wurden.

Ein zweites Turnier bei der NDU angekündigt

Der libanesische Tennisverband gibt den Beginn eines zweiten Turniers am Montag, dem 16. November 2026 bekannt. Es wird mit der NDU Tennis-Akademie, unter der Aufsicht der Internationalen Föderation, auf den Gerichten der Akademie an der Universität Unserer Lieben Frau von Louaizé, in Zouk Mosbeh organisiert.

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