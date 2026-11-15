Martial Arts: 13 Titel im Mont La Salle

Die Technische Kommission für die Kunst der weißen Arme unter dem Vorsitz von Wissam Bou Serhal und dem libanesischen Karate-Verband organisierte die Libanon-Meisterschaft 2026 im Mont La Salle. Die am 15. November gemeldeten Ergebnisse beschreiben die ersten beiden Plätze von dreizehn Kategorien. Zehn sind Jungen, von unter 10 bis unter 18, und drei Mädchen. Hier ist die vollständige Liste mit den von den Organisatoren angekündigten Alters- und Gewichtskategorien.

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Die technische Kommission für die Kunst der weißen Arme organisierte die Meisterschaft des Libanon 2026 im Club Mont La Salle. Unter dem Vorsitz von Wissam Bou Serhal ist diese Kommission der libanesischen Karate-Föderation angeschlossen, unter deren Aufsicht der Wettbewerb stattfand.

Die am 15. November veröffentlichte Liste enthält dreizehn Kategorien nach Alter und Gewicht: zehn für Jungen und drei für Mädchen. Es gibt die ersten zwei Plätze von jedem.

Martial Arts: Ergebnisse der Jungen

Weniger als 10 Jahre, weniger als 30 kg: 1. Antonios Younes; 2. Joseph Antouri.

1. Antonios Younes; 2. Joseph Antouri. Weniger als 10 Jahre, weniger als 35 kg: 1. James Nahas; 2. Charbel Assaad.

1. James Nahas; 2. Charbel Assaad. Unter 10 Jahren, unter 40 kg: 1. Anthony Freifer; 2. Tony Hajj.

1. Anthony Freifer; 2. Tony Hajj. Unter 12 Jahren, unter 45 kg: 1., Anthony Zgheib; 2., Salim Hajj.

1., Anthony Zgheib; 2., Salim Hajj. Unter 12 Jahren, unter 70 kg: 1. Charbel Younes; 2. Youssef Najjarine.

1. Charbel Younes; 2. Youssef Najjarine. Unter 14 Jahren, unter 50 kg: 1. Antonios Chaaya; 2. Charbel Kharrat.

1. Antonios Chaaya; 2. Charbel Kharrat. Unter 14 Jahren, unter 65 kg: 1. Charbel Bou Serhal; 2. Joe Hamouche.

1. Charbel Bou Serhal; 2. Joe Hamouche. Unter 14 Jahren, unter 80 kg: 1. Fadi Hajj Hassan; 2. Hussein Ballout.

1. Fadi Hajj Hassan; 2. Hussein Ballout. Unter 16 Jahren, unter 50 kg: 1. Alain Hammoud; 2. Georges Eid.

1. Alain Hammoud; 2. Georges Eid. Unter 18 Jahren, unter 80 kg:1. Georges Madi; 2. Christopher Hajjar.

Die drei Kategorien von Frauen

Weniger als 10 Jahre, weniger als 30 kg: 1. Kay Madi; 2. Nay Bou Serhal.

1. Kay Madi; 2. Nay Bou Serhal. Weniger als 10 Jahre, weniger als 35 kg: 1. Leah Abu Gharib; 2. Sila Ballout.

1. Leah Abu Gharib; 2. Sila Ballout. Unter 12 Jahren, unter 55 kg:1. Königin Raffoul Khoury; 2. Lynn Ayoub.

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