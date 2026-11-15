Die libanesische Armee gibt bekannt, dass in Charawna, in der Nähe von Baalbek, etwa eine Million gefangene Tabletten beschlagnahmt wurden, sowie Raketen, Waffen und 18 Kilogramm Drogen. Ein gesuchter Verdächtiger wurde bei einem Schusswechsel verletzt, so seine Erklärung vom 15. November 2026. Vier weitere wurden verhaftet. Die Gebühren bleiben Gebühren und das Inventar wurde nicht unabhängig überprüft. Die Untersuchung wird unter gerichtlicher Aufsicht fortgesetzt. Diese Operation bleibt getrennt von der Cannabiszerstörung, die zwei Tage zuvor angekündigt wurde.

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Die libanesische Armee berichtet, dass sie etwa 1 Million gefangene Tabletten, Raketen, Waffen und Munition während einer Operation in Charawna in der Region Baalbek beschlagnahmt hat. In ihrer Erklärung vom Sonntag, dem 15. November 2026, meldete sie auch 18 Kilogramm Betäubungsmittel und mehrere beschlagnahmte Fahrzeuge. Der gesuchte Verdächtige wurde bei einem Schusswechsel verletzt, so das Konto des Kommandos.

In Charawna, eine Operation, die auf einen gesuchten Mann abzielt

Die militärische Führung wies darauf hin, dass die Intervention durch Überwachung und Überwachung vorbereitet wurde. Sie zielte auf einen libanesischen Staatsangehörigen ab, der durch die Initialen F.J. bezeichnet wurde, die als Gegenstand zahlreicher Haftbefehle dargestellt wurden.

Laut dem Kommuniqué wurde während der Operation eine Einheit erschossen und das Militär reagierte. Der Verdächtige wurde erreicht und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Armee beschreibt ihre Verletzungen als moderat, ohne die Einrichtung oder den Zeitpunkt der Intervention anzugeben.

Der Befehl bezieht sich unter anderem auf Schüsse auf eine Patrouille und Zivilisten, gewalttätige Vorfälle und Drogenhandel unter den Anklagepunkten gegen ihn. Diese anklagen und die angekündigte existenz von haftbefehlen stellen keine gerichtliche verurteilung dar.

Vier weitere verhaftet

Zwei weitere Libanesen und zwei Syrer seien ebenfalls festgenommen worden, sagt die Armee. In dem Kommuniqué werden weder die individuellen Anklagen gegen diese vier Personen noch ihre möglichen Verbindungen zu dem ursprünglich gesuchten Verdächtigen aufgeführt.

Das angekündigte Inventar unterscheidet etwa 1 Million gefangene Tabletten und 18 Kilogramm erstaunliche Substanzen, deren Natur nicht spezifiziert ist. Es bietet keine Schätzungen des Marktwerts, der Anzahl der Raketen oder Waffen oder der Menge der Munition. Diese Zahlen sind die des Kommandos und wurden nicht unabhängig verifiziert.

Untersuchung unter gerichtlicher Aufsicht

Die beschlagnahmten Gegenstände wurden den zuständigen Behörden übergeben und die Ermittlungen mit den Festgenommenen begannen unter Aufsicht der Justiz, sagt die Armee.

Diese Intervention unterscheidet sich von den Operationen in Marjhin und Bouday, die am 13. November angekündigt wurden. Dazu gehörten die Zerstörung von etwa 215 Tonnen Cannabis und Marihuana und die Beschlagnahme von Maschinen. Sie sollten nicht zu den Charawna-Beschlagnahmen hinzugefügt oder als eine einzige Transaktion dargestellt werden.

Titelbild: Libnanews Bankarchiv, Februar 2025. Es zeigt nicht die am 15. November 2026 angekündigte Operation. Foto: Libanesische Armee / Orientierungsrichtung.

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