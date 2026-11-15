Gaza: Brigadechef Rafah getötet

Die Hamas und die israelische Armee bestätigen den Tod von Samir Abu Younis, dem Kommandeur der Rafah-Brigade, bei einem Angriff im südlichen Gazastreifen. Die al-Qassam-Brigaden setzten den Angriff am Samstagabend, dem 14. November, ein. Israel zufolge hatte er die Führung der Brigade etwa zwei Monate zuvor übernommen, nach dem Tod von Nael Abu Obeid. Die volle Ausgewogenheit des Streiks muss noch entschieden werden. Die militärischen Ankündigungen und biographischen Elemente der Hamas bleiben ihren Autoren zugeschrieben.

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Samir Abu Younis, Kommandant der Rafah-Brigade der Hamas, wurde bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen getötet. Al-Qassam-Brigaden kündigten am Sonntag, den 15. November 2026, seinen Tod an, indem sie den Angriff am Samstagabend durchführten. Die israelische Armee und Shin Bet bestätigten dann, dass sie ihn ins Visier genommen hatten. Er hatte diese brigade seit etwa zwei monaten geführt, nach ihrer aussage.

Kommandant der Brigade Rafah getötet

Die Ankündigungen auf beiden Seiten stimmen über die Identität des Verantwortlichen und über seinen Tod überein. Sie geben jedoch keine genaue Streikzeit an. Die al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, setzten den Angriff am Abend des 14. November ein. Das israelische Kommuniqué bezieht sich auf eine Nachtoperation im Süden der Enklave.

Laut medizinischen und lokalen Quellen, die von Nachrichtenagenturen zitiert werden, traf der Streik das Gebiet al-Mawasi westlich von Khan Yunes. Verletzte Personen werden ebenfalls gemeldet. Die verfügbaren Details erlauben keine vollständige und unabhängig verifizierte Bewertung des Angriffs. Die Funktion des Kommandanten von Rafah bedeutet daher nicht, dass der Streik in dieser Stadt stattfand.

Der vollständige Name der israelischen Armee lautet Samir Mahmoud Hassan Abu Younis. Die Hamas stellt ihn auch als Mitglied des Allgemeinen Militärrats ihrer Brigaden vor. Diese Bestätigung unterscheidet ihren Fall von dem eines Beamten, der nur als Ziel angekündigt wurde, dessen Schicksal unbekannt bleiben würde.

Eine schnelle Nachfolge an der Spitze der Brigade

Nach Angaben der israelischen Armee folgte Abu Younis Nael Abu Obeid, der am 15. September getötet wurde. Zuvor war er stellvertretender Kommandant der Rafah-Brigade und Leiter des Tel al-Sultan-Bataillons. Seine Reise ist somit Teil der lokalen Struktur des militärischen Flügels der Hamas.

In seinem Tribut erklärt die Bewegung, dass er sich 1991 den al-Qassam-Brigaden angeschlossen hatte und dass er in Israel inhaftiert war. Er schrieb ihm zu, an der Planung und Überwachung des Angriffs vom 7. Oktober 2023 teilzunehmen. Diese biographischen Elemente und Verantwortung werden von seiner Organisation als Aussagen präsentiert.

Die israelische Armee beschuldigte ihn, die Vorbereitungen für Angriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten zu leiten. Sie behauptet auch, dass er daran arbeitete, die militärischen Fähigkeiten der Brigade wieder aufzubauen. Die Pressemitteilung veröffentlicht keine Dokumente, um diese Gebühren unabhängig zu überprüfen.

Angriffe, die trotz Waffenstillstand weitergehen

Israel versichert, dass es Vorkehrungen getroffen hat, um die Risiken für die Zivilbevölkerung zu begrenzen, einschließlich der Verwendung von Präzisionsmunition und Luftüberwachung. Diese Aussage ist keine unabhängige Feststellung zu den Auswirkungen des Streiks.

Der Tod von Abu Younis ereignete sich, während der Waffenstillstand vom Oktober 2025 die israelischen Angriffe in der Enklave nicht beendete. Es folgt der Streik am Donnerstag, dem 12. November gegen das Nasser Hospital in Khan Yunes. Israel gab dann bekannt, dass es einen anderen Beamten, Mohamed Abu Ismail, als Kommandeur der Khan Yunes Brigade ins Visier nahm. Sein Tod war in dem damals veröffentlichten Material nicht bestätigt worden.

Diese beiden Operationen betreffen unterschiedliche Beamte. Die Bestätigung des Todes von Rafahs Kommandant offenbart daher nicht das Schicksal der Person, die für den Angriff in Nasser verantwortlich ist. Kein Nachfolger von Abu Younis wird in den an diesem Sonntag untersuchten Anzeigen identifiziert.

Illustration aus dem Archiv: Jabaliya, 31. Mai 2024. Das Foto zeigt weder Rafah noch den Streik vom 14. November 2026. Foto: Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Libnanews Kleidung unter der gleichen Lizenz.

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