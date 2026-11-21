In Tall al-Burak, in der Nähe von Saida, mischten die Phönizier Keramik mit Mörtel aus einer Presse zerkleinert. Zwei Studien identifizierten diese Fragmente und stellten die hydraulische Natur der Beschichtung fest, die in einem Feuchtgebiet aushärten könnte. Es bleibt noch zu bestimmen, welche Behälter von den mit der Beschichtung der Becken vermischten Zähnen stammten.

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In Tell al-Burak, südlich von Saida, enthält die Beschichtung einer phönizischen Presse Bruchstücke aus zerkleinerter Keramik. Die Trümmer wurden nicht in großen Mengen neben der Anlage gefunden: Es war Teil des Kalkmörtels, der die Becken bedeckte. Im Jahr 2025 veröffentlichte Analysen zeigen, dass dieser Mörtel in Gegenwart von Wasser aushärten könnte.

Tessing in den Pressentank

Die Presse wurde etwa neun Kilometer von Saida entfernt am Hang einer ehemaligen libanesischen Küstensiedlung geräumt. Das Ausgrabungsteam platziert seinen Bau wahrscheinlich bei VIIejahrhundert v. Chr., ohne das Ende des VIIIeDie Forscher untersuchten die Oberfläche des Beckens, in dem die Trauben geschleppt wurden, und die Oberfläche des Saftsammelbeckens. Die Form der Installation, die auf dem Gelände gefundenen Traubensamen und das Vorhandensein vieler Amphoren unterstützen ihre Identifizierung als Weinpresse.

Durch die Beobachtung feiner Abschnitte der Beschichtung unter dem Mikroskop erkannten die Forscher Tonkörner, die mit Kalk gemischt wurden. Diese Körner sind das Hauptmaterial, das dem Bindemittel in den analysierten Proben zugesetzt wird. Tessons wurden auch in den Beschichtungen von zwei anderen Standortentwicklungen identifiziert, deren genaue Funktion nicht festgelegt ist. Die Methode war daher nicht einem einzigen Tank vorbehalten.

Warum die zerkleinerte Keramik den Mörtel veränderte

Die ersten Analysen, die 2020 veröffentlicht wurden, hatten das Vorhandensein von Keramik im Mörtel festgestellt und deuteten darauf hin, dass diese Zugabe die Beschichtung steifer und weniger anfällig für Risse machte. Die 2025-Studie kombinierte mehrere Methoden der Mikroskopie und Mineralanalyse. Das Team kam zu dem Schluss, dass es sich um einen hydraulischen Mörtel handelte: Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Kalkbeschichtung, die in Kontakt mit der Luft aushärtet, könnte sie auch in einer nassen Umgebung aufgenommen werden.

Der genaue Ursprung der Zähne bleibt weniger sicher als ihre Anwesenheit. Ihre Komposition erinnert an die, die in Tell al-Burak gefunden wurde, von denen einige wahrscheinlich in Sareptah, dem gegenwärtigen Sarafand, hergestellt wurden. Es ist nicht nachgewiesen, dass alle Fragmente aus diesen Behältern stammten, noch wurde die Technik vor Ort erfunden. Was die Proben zeigen, ist, dass südlich von Saida zerkleinerte Keramik eine neue Verwendung beim Bau einer Presse gefunden hatte.

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