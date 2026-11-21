In Syrien hat die Nationale Kommission für Übergangsjustiz ihr Pilotformular geschlossen. Bereits registrierte Familien müssen beim offiziellen Start nicht erneut beginnen. Ihre Akten müssen noch überprüft werden. Dieser Ansatz ist nicht gleichbedeutend mit einer Entschädigungsentscheidung oder einer automatischen Berichterstattung an die für die Untersuchung vermisster Personen zuständige Kommission.

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In Syrien müssen sich diejenigen, die das Pilotformular des nationalen Opferregisters ausgefüllt haben, zum Zeitpunkt seiner offiziellen Eröffnung nicht erneut registrieren. Die Nationale Kommission für Übergangsjustiz kündigte die Schließung der Studiensammlung an. Sie sagte, dass die bereits eingereichten Akten berücksichtigt und verifiziert würden. Es wurde kein Datum für die Eröffnung des Registers festgelegt oder Reparaturen angekündigt.

Nationales Register der Opfer: keine zweite Registrierung

Die Kommission eröffnete die Sammlung am 14. November. Sie konzentrierte sich auf die Opfer schwerer Angriffe und ihre Familien unter den am stärksten gefährdeten Menschen in Syrien. In ihrer Mitteilung vom 19. November erklärte die Kommission, es gehe darum, die Datenerhebung zu testen, nicht um eine endgültige Registrierung aller Opfer. Sie fordert, dass personenbezogene Daten nicht in inoffizieller Form übermittelt werden.

Die Unterscheidung ist wichtig für Familien: kein zweites Formular auszufüllen bedeutet nicht, dass keine Ergänzung beantragt werden kann. Die Ankündigung gibt nicht an, wie eine Familie ihre Akte einsehen oder korrigieren kann oder unter welchen Bedingungen Menschen, die außerhalb Syriens leben, sich registrieren können.

Die Archive näher bringen, ohne die Geschichten zu wiederholen

Am 4. November unterzeichneten die Kommission und das Syrische Menschenrechtsnetzwerk ein Kooperationsabkommen. Sie sieht den Austausch einschlägiger Informationen im Rahmen der geltenden Vorschriften und vorbehaltlich der Garantien vor. Die Wiederverwendung bereits gesammelter Informationen könnte Familien daran hindern, dieselben Fakten mehrmals zu melden. Die Vereinbarung beweist jedoch nicht, dass nominative Dateien übertragen wurden oder dass die Archive der Organisationen nun in einer gemeinsamen Datenbank zusammengefasst werden.

Der Reparationsdienst identifiziert verschiedene Formen von Schäden: physisch, psychisch, materiell oder sozial. Er kann Rehabilitation, Rückgabe von Rechten oder Entschädigung vorschlagen. Bei der Erhebung der für diese Programme erforderlichen Daten geht es nicht um die Zuweisung einer Reparatur, und die Ankündigung des Abschlusses des Tests enthält keine individuelle Entscheidung.

Die Suche nach einer vermissten Person fällt unter eine andere Kommission

Die Nationale Kommission für Vermisste startete ihren eigenen Mechanismus, Athar, am 30. August. Seine Aufgabe ist es, Berichte zu sammeln und herauszufinden, was mit vermissten Personen passiert ist. Das Opferregister muss schwerwiegende Verstöße und ihre Auswirkungen dokumentieren. Ein erzwungenes Verschwinden kann daher in den Anwendungsbereich beider Verfahren fallen, ohne dass eine automatische Registrierung beim anderen erfolgt.

Der nächste angekündigte Schritt ist die Eröffnung der offiziellen Form der Übergangsjustizkommission. Bis dahin ist die einzige angekündigte Ausnahme für diejenigen, die das Testformular bereits ausgefüllt haben.

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