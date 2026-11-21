Das Dar Hashem Haus eröffnet Kitab in der Hamra Street in Beirut. Die Buchhandlung bringt eigene Publikationen und Bücher anderer Verlage zusammen. Zwei Übersetzungen erhellen den Katalog des Hauses, von Munira Khayyats Untersuchung des Südlibanon bis hin zur irischen Fiktion. Der Zeitplan für die Sitzungen muss noch festgelegt werden.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Dar Hashem Haus eröffnete Kitab, eine Buchhandlung in der Hamra Street in Beirut. Es präsentiert eigene Publikationen und Werke anderer Verlage. Die Eröffnung bietet einen physischen Verkaufspunkt für einen arabischen Katalog, der von der literarischen Übersetzung bis zur Untersuchung des Krieges im Südlibanon reicht.

Der Verlag hatte seinen Eröffnungstermin am Mittwoch, den 11. November, festgelegt und am nächsten Tag bekannt gegeben, dass die Buchhandlung ihre ersten Leser begrüßt habe. Er präsentiert Kitab sowohl als Verkaufsstelle als auch als Leseplatz. In seiner Ankündigung sagte Dar Hashem, er wolle Raum für Diskussionen über Bücher schaffen. Sie enthält noch keinen Zeitplan für die Sitzungen in den konsultierten öffentlichen Informationen.

Kitab Buchhandlung in Hamra: vom Katalog zur Straße

Der Ort hat einen anderen Namen als der Herausgeber, der ihn erstellt hat. Es ist jedoch nicht nur ein Gegenstück für die Rücknahme von Dar Hashems Befehlen: In seiner Eröffnungspräsentation legt das Haus fest, dass die Regale Bücher anderer Verlage enthalten müssen. Es veröffentlicht keine vollständige Liste dieser Häuser oder ein Verzeichnis der Vor-Ort-Titel. Dar Hashems Online-Katalog informiert über die Redaktion des Gründers, nicht jedoch über die Verfügbarkeit eines bestimmten Bandes im Buchladen.

Zwei Übersetzungen geben eine Vorstellung von dieser Linie. Anthropologin Munira Khayyat gewidmet Eine Landschaft des Krieges zum Leben der Dörfer im Südlibanon in einem von jahrelangen Konflikten geprägten Umfeld. Das Buch erschien erstmals 2022 auf Englisch. Dar Hashem veröffentlichte die arabische Übersetzung von Ahmad A. Mohsen im Jahr 2026. Der Heimkatalog enthält auch eine Übersetzung der irischen Schriftstellerin Sally Rooney. Diese Titel haben unterschiedliche Aufzeichnungen: die Felduntersuchung im Libanon und zeitgenössische Fiktion in der Übersetzung.

Diplomatische Texte nehmen einen anderen Platz ein. Dar Hashem veröffentlicht auf Arabisch Die Stärke der Verhandlungen, d’Abbas Araghchi. Seine zweite Ausgabe, die 2026 veröffentlicht wurde, fügt ein Kapitel über die Verhandlungen des Iran um den 12-tägigen Krieg von 2025 hinzu. Das Buch präsentiert den Bericht des Autors, der Teil der Diskussionen ist. Das Haus stellt eine seiner ersten öffentlichen Aktivitäten um dieses Werk herum, als es im April 2025 in Muscat unterzeichnet wurde. Die Eröffnung in Hamra markiert eine weitere Etappe: Der Verlag hat jetzt eine Verkaufsstelle in Beirut.

Ein offener Ort, noch zu spezifizierende Meetings

Kitab lässt sich in einer Straße nieder, in der Geschäfte und Cafés seit langem neben Buchhandlungen stehen. Die Wahl dieser Adresse gibt einen Ort, um Werke zu konsultieren und zu kaufen, die bereits über andere Kanäle erhältlich sind. Er sagt noch nicht, wie die Buchhandlung Bücher aus anderen Häusern auswählen wird oder welche Treffen Leser besuchen können.

Die Anzeige befindet sich Kitab in der Hamra Street in Beirut. Es gibt keine reguläre Straßennummer oder Öffnungszeiten an. Die veröffentlichten Informationen ermöglichen es uns, den Buchladen zu finden und einige Titel aus dem Katalog des Gründers zu identifizieren, um nicht den Zugang zu einem bestimmten Zeitpunkt oder das Vorhandensein eines Buches in den Regalen zu garantieren.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews