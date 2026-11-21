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Vom Radio bis zur Platte, von Baalbek bis zum Kino haben Fairouz’ Songs das Publikum verändert und funktionieren manchmal. Drei Werke folgen dieser Bewegung: ein Stück seines Radiodebüts, ein Lied, das beim Baalbek-Festival aufgenommen wurde, und eine Ode in Jerusalem, die zum Soundtrack einer palästinensischen Dokumentation wurde.

Im Oktober 2018 präsentierte im französischen Chateaubriand-Institut in Jerusalem eine Sitzung zur Darstellung der Stadt im palästinensischen Kino einen siebenminütigen Kurzfilm aus dem Jahr 1969. Fairuz war nicht auf dem Poster als Bühnenbildner. Wir haben es im Film gehört. Der Dokumentarfilm von Ali Siam, dessen Bilder von Hani Jawharieh signiert sind, hatteZahrat al-Madāinein zweites leben: das eines liedes, das man hört, während man die stadt beobachtet, an die sie sich wendet.

Diese Vorführung, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Film, ermöglicht es uns zu verstehen, was ein berühmtes Lied von einem kulturellen Wahrzeichen trennt. Der erste ist identifizierbar für seine Stimme oder Melodie. Die zweite wird auch durch die damit verbundenen Verwendungen übertragen: zu Hause Radio zu hören, eine Aufführung von Baalbek zu finden, dasselbe Lied in einem Raum zu hören, in dem man die Geschichte Jerusalems diskutiert.

« Etab »: ein Repertoire, das im Radio gebildet wird

Der Name Fairouz erschien bereits im Sommer 1950 in den Programmen des libanesischen Radiosenders, so Dar El-Nimer, der diesen frühen Jahren mehrere Hörsitzungen widmete. Das Kulturzentrum, zusammen mit dem Verein IRAB, begann die Zusammenarbeit mit den Brüdern Rahbani im Herbst 1950 und seine Installation Anfang 1952. Radio ist nicht nur der Weg, um eine Platte an die Antenne zu übergeben: Es stellt die Studios und die Programme zur Verfügung, in denen ihr Repertoire aufgebaut ist.

Forscher und Sammler Rami Soudah OrteEtab(« Reproche ») unter den ersten drei Rahbani Songs, die Fairouz durchgeführt. Die Quellen erlauben es nicht, einen bestimmten Tag für die erste Sendung anzugeben. Sie beschreiben jedoch ein Arbeitsumfeld, das das libanesische Radio, das syrische Radio und die Nahost-Rundfunkstation verband. Dar El-Nimer bemerkte auch in der Presse von 1952, dass die Zuhörer darum baten, Fairouz-Songs zu proben. Dies gibt Auskunft über den Platz des Dolmetschers in der Luft, nicht über die Anzahl der Sendungen, die für dieEtab.

« Khedni Taht el aricheh »: von Baalbek bis 45 Runden

In Baalbek wird die Größenänderung bis zu den Rekordsammlungen dokumentiert. Die Bibliothèque nationale de France bewahrt eine 45-Touren berechtigtBaalbek Festival 1961, gesungen von Fairouz und herausgegeben in Frankreich von Pathé Marconi in der Voix de l’Orient Sammlung. In ihrer Bekanntmachung werden insbesondereKhedni Taht el arichehund unterscheidet den Ort und das Jahr der Registrierung, Baalbek 1961, von der französischen gesetzlichen Hinterlegung 1962.

Die Archive des Baalbeck International Festival, das an der American University of Beirut stattfand, beleuchteten diese Aufnahme. 1957 brachten die Libanesischen Nächte den Sänger, die Brüder Rahbani und andere Komponisten zusammen, darunter Toufic El Bacha, Zaki Nassif und Philemon Wehbe. Die 45-Touren geben nicht die gesamte Show oder ihr Dekor zurück. Es zeigt jedoch, wie ein Lied, das auf dem Festival aufgenommen wurde, anderswo veröffentlicht wurde, auf einem Medium, das ein Zuhörer finden konnte, ohne an der Aufführung teilgenommen zu haben.

„Zahrat al-Mada

InZahrat al-Madāin(« Die Blume der Städte ») greift der Film von 1969 das gleichnamige Lied von Fairouz auf, um seine Bilder von Jerusalem und dem palästinensischen Leben zu begleiten, das durch die israelische Besatzung nach dem Krieg von 1967 gestört wurde. Das Lied dient nicht mehr nur dazu, an eine abwesende Stadt zu erinnern: Es begleitet die Ansichten dieser Stadt und gibt der Montage ihren Soundtrack. Das Projekt The Void Project dokumentiert die Restaurierung des Films von Azza El-Hassan im Jahr 2017. Im folgenden Jahr wurde die Vorführung in Jerusalem von einer Diskussion über den Platz der Stadt im palästinensischen Kino begleitet.

In diesen drei Fällen erreicht das Lied das Publikum nicht allein. Radios haben es in Umlauf gebracht, ein Verleger hat eine Version eines Festivals aufzeichnen lassen, Filmemacher haben es zurückerobert und Gastronomen haben den Film in Projektion gebracht. Diese Spuren beweisen nicht, dass jeder die gleichen Erinnerungen mit Fairouz verbindet. Sie zeigen, wie mehrere Generationen seine Stimme in sehr unterschiedlichen Kontexten wiedererlangen konnten, ohne dass die Werke auf die Erinnerung an ihre erste Interpretation reduziert wurden.

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