Die CNSS kündigt 363 Milliarden Pfund an Vorschüssen für Vertragskrankenhäuser und Ärzte an. Die Entscheidungen vom 19. November betreffen 4.809 bereits abgeschlossene Pflegefälle. Es wird keine Übertragung bestätigt. Die Sätze von 90% und 85% berechnen den Vorschuss an den Antragsteller, nicht den Teil der Rechnung erstattet.

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Der Nationale Sozialversicherungsfonds (CNSS) beschloss am 19. November, 363 Milliarden Libanesische Pfund im Voraus an Krankenhäuser und Ärzte zu verteilen, die für 4.809 bereits abgeschlossene Fälle unter Vertrag genommen worden waren. Der Fonds kündigt Überweisungen in den folgenden Tagen an, ohne Datum der Zahlung bestätigt.

Die Entscheidungen 603, 604 und 605 betreffen die Betreuung von Versicherten im Auftrag der CNSS. In der am 20. November veröffentlichten Pressemitteilung von Public Relations wurde angekündigt, dass die Mittel auf die Konten der Antragsteller überwiesen würden, es wurde jedoch nicht angegeben, dass die Aufträge ausgeführt wurden oder dass die Mittel eingegangen waren. Es bietet keine Aufteilung zwischen Institutionen und Ärzten. Die 4.809 Aufzeichnungen stellen keine separate Anzahl von Patienten dar und die Mittel werden nicht direkt an die Versicherten ausgezahlt.

Von der Einreichung bis zur Zahlung des Vorschusses

Information Note Nr. 822 organisiert die allgemeine Schaltung. Die beauftragten Krankenhäuser reichen monatliche Gutscheine ein, die die Anzahl der Fälle, ihren Wert nach den Raten des Fonds und den Anteilen der Institution und des medizinischen Teams angeben. Sobald die Gutscheine von der zuständigen Stelle unterzeichnet worden sind, sieht die Regelung bis zu 15 Tage für die Übermittlung an die Konten und dann bis zu 15 Tage für die Zahlung vor. Diese Fristen beziehen sich auf die Verarbeitung von Gutscheinen: Sie erlauben nicht die Berechnung eines Zahlungsdatums ab dem 19. November.

Diese Schaltung ermöglicht es den Antragstellern, einige der fälligen Beträge vor der endgültigen Abwicklung ihrer Dateien zu erhalten. In der Freigabe dieser Tranche wird nicht der für jedes Organ oder für alle Zahlungen erreichte Stand angegeben. Es misst daher nicht die Zeit zwischen dem Abschluss der Pflege und seiner Abrechnung.

Auf die die Sätze von 90% und 85% gelten

Zu Beginn des Jahres sah die Anmerkung Nr. 822 einen Vorschuss von 75% des Wertes der förderfähigen Krankenhausakten vor, ohne Dialyse. Mit der Anmerkung Nr. 833 vom 8. Juni wurde dieser Satz auf 90 % für chirurgische Eingriffe bei der Pauschale und auf 85 % für die übrigen betroffenen Krankenhausfälle, die noch keine Dialyse hatten, angehoben. Diese Sätze gelten für den Mai 2026 und die folgenden Monate. Die Grundlage ist der Wert der Datei nach den von der CNSS anerkannten Raten, nicht unbedingt die gesamte Krankenhausrechnung.

Die beiden Prozentsätze werden verwendet, um den Vorschuss an den Antragsteller zu berechnen. Sie legen nicht den Zahlungssatz für jede Handlung oder den Rest für den Versicherten fest. Die Pressemitteilung spezifiziert nicht die Verteilung von 4.809 Fällen auf die Kategorien von Handlungen.

Zwei Kumulierungen für 2026, nicht zwei Umschläge werden hinzugefügt

Durch die Integration dieser Tranche hat die CNSS die Krankenhausvorschüsse seit Anfang 2026 auf rund 6.475 Milliarden Pfund erhöht. Für das gleiche Jahr hat es insgesamt rund 7.900 Milliarden für den Sektor, einschließlich der Dialyse, aber ohne Zahlungen an Institutionen, die nicht von dem Vorschusssystem profitieren. Die erste Kumulierung ist in der zweiten enthalten. Beide beinhalten die Tranche, deren Überweisung noch zu bestätigen ist: Sie belegen nicht allein den erhaltenen Betrag.

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