Die Bank of Lebanon unterscheidet in ihrem Jahresbericht 2025 zwischen Einnahmen in Dollar aus ihren Vermögenswerten und Einziehungen in Bankdollar. Unter anderem werden die Dividendenkosten für Middle East Airlines in Höhe von 109,15 Millionen US-Dollar über zwei Jahre und Mieteinnahmen in Höhe von 195.600 US-Dollar im Jahr 2025 genannt. Diese Beträge bilden kein einziges Jahreseinkommen und messen nicht den Wert seiner Vermögenswerte. Die Einnahmen der BDL-Vermögenswerte beantworten eine spezifischere Frage als ihren Verkaufspreis. Ein Gebäude kann Miete generieren; ein Zinssatz kann eine Dividende zahlen; ein Anspruch kann zurückgefordert werden. Der Jahresbericht, der im November 2026 Katalog aufgeführt ist, unterscheidet diese Operationen. Ihre Art, Zeit und Verfügbarkeit müssen gehalten werden, um zu verstehen, was sie tatsächlich bringen.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Bank of Lebanon unterscheidet in ihrem Jahresbericht 2025 zwischen Einnahmen in Dollar aus ihren Vermögenswerten und Einziehungen in Bankdollar. Unter anderem werden die Dividendenkosten für Middle East Airlines in Höhe von 109,15 Millionen US-Dollar über zwei Jahre und Mieteinnahmen in Höhe von 195.600 US-Dollar im Jahr 2025 genannt. Diese Beträge bilden kein einziges Jahreseinkommen und messen nicht den Wert seiner Vermögenswerte.

Die Einnahmen der BDL-Vermögenswerte beantworten eine spezifischere Frage als ihren Verkaufspreis. Ein Gebäude kann Miete generieren; ein Zinssatz kann eine Dividende zahlen; ein Anspruch kann zurückgefordert werden. Der Jahresbericht, der im November 2026 Katalog aufgeführt ist, unterscheidet diese Operationen. Ihre Art, Zeit und Verfügbarkeit müssen gehalten werden, um zu verstehen, was sie tatsächlich bringen.

Erträge aus BDL-Vermögen: MEA-Dividenden decken zwei Jahre ab

Das Dokument zeigt die Sammlung von 109.151.898 Dollar an Dividendenkosten von Middle East Airlines über einen Zeitraum von zwei Jahren. Es gibt keine jährliche Aufschlüsselung dieser Summe in dieser Passage. Die Darstellung als Einkommen allein im Jahr 2025 würde möglicherweise die dem Leser vorgeschlagene Rate verdoppeln.

Teilen Sie diesen Betrag durch zwei würde einen arithmetischen Durchschnitt ergeben, nicht die tatsächliche Zahlung jedes Jahr erhalten. Die Verteilung kann unregelmäßig sein. Ohne einen detaillierten Zeitplan ist es nicht möglich, einen wiederkehrenden Jahresumsatz abzuziehen oder diesen Betrag in einer Prognose für 2026 oder 2027 auf den gleichen Betrag zu erweitern.

BDL nennt separat $ 715.000 in Dividendenkosten von The Arab Investment Company oder TAIC. Der Bericht weist auch auf eine Neubewertung seiner Beteiligungen in frischen Dollar hin. Eine Neubewertung und eine Dividende sind nicht zwei gleichwertige Ertragsformen: die erste verändert eine Wertschätzung, die zweite entspricht einer Verteilung.

Mieten geben nicht den Wert von Gebäuden an

Das geleaste Immobilienportfolio generierte 195.600 US-Dollar frisch im Jahr 2025. Dieser Betrag gilt für Mietobjekte. Es sollte nicht als Rendite für alle Zentralbankgebäude dargestellt werden, von denen einige andere Verwendungen haben können.

Der Bericht fügt hinzu, dass alle Immobilien in frischen Dollar neu bewertet wurden, aber diese Neubewertung wurde noch nicht in Büchern erfasst. Es liefert keine Gesamtsumme, um hier eine konsolidierte Rendite zu berechnen. Sie stellt auch nicht die notwendigen Kosten zur Umwandlung der erhaltenen Mieten in Nettomieteinnahmen bereit.

Eine Performance erfordert einen vergleichbaren Zähler und Nenner. Teilen Sie die Mieten von ein paar gepachteten Immobilien durch den Wert des gesamten Erbes würde zwei Perimeter mischen. Dividieren Sie die Bruttoeinnahmen durch einen alten Wert würde eine weitere Verzerrung erzeugen. Die verfügbaren Daten werden verwendet, um einen identifizierten Cashflow zu messen, nicht um einen Verkaufspreis zu ermitteln.

Verteilungen von Fonds haben nicht alle die gleiche Liquidität

Die Überwachung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Rundschreiben 331 sieht mehrere zusätzliche Beträge vor. BDL gibt an, dass es 164.934 US-Dollar an Gebühren vom Berytech Fund II und 54.803,08 US-Dollar an Gebühren von Leap Investments I erhalten hat. Es erwähnt auch $ 3 Millionen Bank des Azure Fund und $ 841.773 Bank des Phönizischen Fonds I.

Operation vorgestellt im Bericht 2025 Betrag Behaltene Qualifikation MEA Dividenden 109,151,898 Frische Dollar, über zwei Jahre Dividenden der TAIC 715.000 $ Frischer Dollar Einnahmen aus gemieteten Gebäuden 195.600 $ Frische Dollar, 2025 Verteilung des Berytech Fund II 164.934 $ Frischer Dollar Verteilung von Leap Investments I 54.803 $ 08 Frischer Dollar Verteilung des Azure Fund 3.000.000 $ Bank Dollar, « Lollare » Verteilung des phönizischen Fonds I $841,773 Bank Dollar, « Lollare »

In dieser Tabelle wird keine allgemeine Gesamtsumme freiwillig vorgeschlagen. Es stellt die beschriebenen Operationen mit ihren Eigenschaften gegenüber. Hinzufügen von frischen Dollars und « Lollaren », als ob sie die gleiche Verfügbarkeit hätten, würde die Unterscheidung durch das Dokument auslöschen. Es ist kein einheitlicher Haarschnitt vorgesehen, um sie in eine vergleichbare flüssige Menge umzuwandeln.

Auch sollte eine Verteilung der Mittel nicht automatisch als Gewinn behandelt werden. Abhängig von seiner Art kann es eine Rückkehr des Kapitals einschließen. In der Passage des Berichts wird diese Aufschlüsselung nicht detailliert beschrieben. Die erhaltenen Beträge reichen daher nicht aus, um die Rentabilität der Erstinvestitionen zu berechnen.

Bank Recovery ist keine Dividende

In einem anderen Abschnitt erwähnt BDL $ 415.107 Bank-Dollar von Byblos Bank gesammelt. Sie sind mit der Beitreibung der Schulden der Banque Pharaoh & Chiha als Teil der Kreditfazilitäten verbunden, die mit den Fusions- und Bankenreformmechanismen verbunden sind. Dieser Betrag entspricht einer Schuldenrückzahlung, nicht einer Miete oder Dividende.

Diese Unterscheidungen machen es unmöglich, drei Fragen zu verwechseln: Wie viel der BDL besitzt, wie viel er sammelt und wie viel dieser Einnahmen Einkommen darstellen. Sie vermeiden auch, die identifizierten Einnahmen in Umschläge umzuwandeln, die bereits für die Rückzahlung von Einlegern vorgesehen sind. Der Bericht entscheidet nicht über eine solche Zuweisung.

Für die Fonds und Unternehmen, die mit dem Rundschreiben 331 verbunden sind, gibt die Zentralbank schließlich an, dass sie 2025 keine neue Genehmigung erteilt hat, wie 2024. Ausschüttungen dokumentieren somit die Überwachung bestehender Investitionen. Eine Bewertung ihrer Leistung würde immer noch Kapital, potenzielle Verluste, Kosten und genaue Zahlungstermine erfordern.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews