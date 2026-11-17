Das Festival BFL x Pro.Sec findet vom 20. bis 23. November 2026 in der Cité sportif Camille-Chamoun statt. Freitag um 7:00 Uhr geöffnet.

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Die dritte Ausgabe des BFL x Pro.Sec Festivals findet vom Freitag, 20. bis Montag, 23. November 2026 in der Cité sportif Camille-Chamoun in Beirut statt. Die von der Beirut Fighters League in Partnerschaft mit Pro.Sec organisierte Veranstaltung wird Muay-Thai- und Jujitsu-Wettbewerbe unter der Aufsicht der libanesischen Verbände beider Disziplinen zusammenbringen.

Nach dem von den Organisatoren kommunizierten Programm ist die Eröffnungszeremonie für Freitag, den 20. November um 19 Uhr, vor dem Abend der Muay-Thai-Kämpfe geplant. Athleten aus Libanon, Syrien, Palästina und Jordanien werden für diesen ersten Abend angekündigt, der in drei Ringen stattfinden wird.

Ein WMC-Titel im Spiel unter den 63,5 kg

Der Hauptkampf wird zwischen den beiden Libanesen Omar Serraj und Vasken Ayendjian stattfinden. Die Organisatoren kündigen eine Konfrontation um einen World Muaythai Council (WMC) Titel in der 63,5 kg Kategorie an. Die Präsentation des Abends am Ticketschalter von Ihjoz besagt, dass während der Veranstaltung zwei nationale WMC-Titel gespielt werden.

Vor diesem Abend ist eine persönliche Präsentation der Kämpfer am Donnerstag, den 19. November, um 18 Uhr im Hauptquartier von Pro.Sec in Hazmieh geplant. Es wird Athleten, Organisatoren und die Medien zusammenbringen.

Jujitsu am Samstag, Muay-Thai am Sonntag und Montag

Das Festival wird am Samstag, den 21. November mit dem Libanon Cup von Jujitsu fortgesetzt. Sonntag, 22. November, werden die Muay-Thai-Wettbewerbe den Alterskategorien von 4 bis 13 Jahren gewidmet, wobei die Treffen um 10 Uhr angekündigt werden.

Der letzte Tag, Montag, 23. November, ist für Muay-Thai-Teilnehmer ab 14 Jahren reserviert. Das Programm unterscheidet somit den Eröffnungsabend von den nächsten drei Tagen, an denen weitere Kategorien von Wettbewerbern teilnehmen werden.

Tickets und Zugang

Für Freitagabend kündigt die Pressemitteilung drei Kategorien von 10, 20 und 30 US-Dollar an. Reservierung wird auf deroffizielle Seite der Veranstaltung auf IhjozDer Eintritt ist frei am Samstag 21, Sonntag 22 und Montag 23 November, nach Angaben der Organisatoren.

In der Praxis:BFL x Pro.Sec, 20.-23. November 2026, Cité sportif Camille-Chamoun, Beirut. Eröffnungsfeier Freitag um 19 Uhr Die angegebenen Fahrpläne sind die des Libanon.

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