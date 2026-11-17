Bewerbungen sind seit dem 16. November in Abu Dhabi eingegangen. In Dubai wird die Eröffnung später in der Woche angekündigt, ohne ein bestimmtes Datum.

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Libanesische Einwohner der Vereinigten Arabischen Emirate können jetzt einen biometrischen Pass bei der libanesischen Botschaft in Abu Dhabi beantragen. Die allgemeine Sicherheit legt den Beginn des Eingangs der Anträge am Montag, den 16. November 2026 fest. Für das Generalkonsulat in Dubai kündigte sie später in dieser Woche eine Eröffnung an, ohne einen bestimmten Tag anzugeben.

Abu Dhabi operativ, Dubai noch angekündigt

Die Unterscheidung ist für die Nutzer wichtig: Die Pressemitteilung bestätigt einen Starttermin in Abu Dhabi, lässt aber nicht zu, dass das Dubai-Fenster bereits als offen gilt. Eine allgemeine Ankündigung über den Einsatz von Geräten im Ausland ersetzt nicht die lokale Bestätigung des Eingangs von Anträgen.

Der Allgemeine Sicherheitsrat stellt diese Verlängerung als einen Schritt in seinem schrittweisen Einsatzplan für libanesische diplomatische Missionen dar. Das angekündigte Ziel besteht darin, die Reise- und Formalitäten für Expatriates zu verringern, indem es ihnen ermöglicht wird, mehr Formalitäten in ihrem Wohnsitzland auszuführen.

Was die Ankündigung nicht spezifiziert

Die Pressemitteilung enthält keine detaillierten Angaben zu den bereitzustellenden Dokumenten, den Preisen oder den Fristen für die Ausstellung. Es wird auch nicht angegeben, ob der Empfang nur nach Vereinbarung erfolgt oder welche individuellen Situationen zulässig sind. Die Eröffnung eines Depotdienstes bedeutet daher nicht, dass der Pass vor Ort ausgestellt oder sofort zurückgegeben wird.

Vor der Reise sollten die Antragsteller von der betreffenden diplomatischen Stelle eine Bestätigung über die Förderfähigkeit, das Ernennungsverfahren und die Liste der Belege erhalten. Für Dubai bleibt die erste Überprüfung das Datum der Inbetriebnahme. Die für andere Konsulate veröffentlichten Verfahren sollten in den Emiraten nicht automatisch umgesetzt werden.

Progressive konsularische Erweiterung

Diese Eröffnung ist Teil einer Ausweitung biometrischer Dienstleistungen im Ausland, die auch vom Innenministerium in Bezug auf mehrere diplomatische Posten erwähnt wurde. Für Einwohner der Emirate ist das konkrete Novum die angekündigte Möglichkeit, den Antrag seit dem 16. November in Abu Dhabi einzureichen. Der nächste überprüfbare Schritt wird der effektive Beginn des Empfangs in Dubai sein, gefolgt von der Veröffentlichung der praktischen Modalitäten für die beiden Posten.

Illustration: Libanesische Pässe, Fotoarchive Libnanews. Datum der Schießerei nicht festgelegt; Es ist nicht das neue Fenster in Abu Dhabi. © Archives Libnanews.

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