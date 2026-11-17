Eine Untersuchung der New York Times, die durch ihre zugänglichen Titelseiten untersucht wurde, stellt die iranische Spur des Verschwindens von Ron Arad in Frage. Angebliche Entführungen, nachrichtendienstliche Meinungsverschiedenheiten und Durchsuchungen im Libanon: Enthüllungen bleiben zugeschrieben, ohne gerichtlich Verantwortlichkeiten festzulegen oder das Schicksal des israelischen Navigators zu klären.

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Eine am 15. November veröffentlichte Umfrage der New York Times stellte die seit Jahrzehnten verfolgte iranische Spur in Frage, Ron Arad zu finden. Den zugänglichen Berichten zufolge hatten die israelischen Dienste iranische Beamte entführt, um sie zu verhören, während mehrere Einschätzungen die Forschung bereits auf den Libanon ausgerichtet hatten. Diese Enthüllungen bleiben journalistische Schlussfolgerungen, keine Fakten, die durch eine Gerichtsentscheidung festgestellt wurden.

Libnanews konsultierte die detaillierten Berichte von Ynet, der Times of Israel und der Jerusalem Post sowie die Archive in der Akte. Da der Originaltext der New York Times während dieser Überprüfung nicht zugänglich ist, werden ihr durch diese Gelegenheiten die folgenden neuen Elemente zugeschrieben. Ihre Übereinstimmung ist keine unabhängige Bestätigung: Sie beziehen sich auf die gleiche Untersuchung.

Ron Arad: Die Untersuchung überprüft Entführungen

Zwei iranische Beamte nehmen einen zentralen Platz in den veröffentlichten Erzählungen ein. Der erste ist Alireza Asgari, der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister, der in Istanbul verschwunden ist. Der zweite ist Abdullah Saberi, ein Kommandeur der Revolutionsgarden, der Berichten zufolge im September 2021 in Damaskus entführt wurde.

Laut dem Bericht der Jerusalem Post schreibt die New York Times ehemaligen amerikanischen Beamten die Behauptung zu, dass Asgari von Mossad-Agenten gefangen genommen, verhört und getötet wurde. Dies ist eine besonders ernste anklage, basierend auf berichteten zeugnissen. Libnanews konnte die Umstände seines Verschwindens oder die Umstände seines angeblichen Todes nicht unabhängig überprüfen.

Für Saberi basiert die Geschichte auf iranischen und syrischen Quellen, die in der Untersuchung zitiert wurden. Berichten zufolge wurde er nach Israel gebracht und über Arad verhört, bevor er in Südafrika freigelassen wurde. Die Zusammenfassungen berichten auch von Foltervorwürfen. Sie allein erlauben nicht, dass diese Tatsachen oder individuelle Verantwortlichkeiten gerichtlich festgelegt werden.

Meinungsverschiedenheiten im israelischen Geheimdienst

Das Interesse der Untersuchung geht über diese Geschäftsvorgänge hinaus. Es beschreibt eine Diskrepanz zwischen den privilegierten Annahmen und den innerhalb der israelischen Dienste geäußerten Vorbehalten.

In seiner Rückeroberung berichtet Ynet über die nominativen Bemerkungen von Rami Igra, dem ehemaligen Leiter des Mossad, der für die Verschwundenen verantwortlich ist. Er stellte ein medizinisches Zeugnis in Frage, das die Idee einer Inhaftierung von Arad im Iran genährt hatte. Der Zeuge behauptete, er habe den Navigator behandelt, ohne irgendwelche Beweise zu liefern, um seine Geschichte zu bestätigen.

Ynet zitiert auch Yuval Diskin, den ehemaligen Direktor von Shin Bet. Laut der New York Times hatte eine 2006 durchgeführte Neubewertung einen Transfer in den Iran ausgeschlossen. Avi Kalo, ein ehemaliger Militärbeamter, der für den Fall der vermissten Personen verantwortlich ist, soll 2016 zu einem Abschluss gekommen sein, der die Suche nach Nabi Chit in der Bekaa leitete.

Diese nominativen Konten unterscheiden sich von anonymen Konten von geheimen Operationen. Sie identifizieren diejenigen, die die alten Einschätzungen in Frage stellen. Sie liefern jedoch keinen eindeutigen Ort eines Überrestes oder einen endgültigen Beweis für die Umstände des Verschwindens.

Israelische Leugnung und offene Fragen

Die Vorwürfe rund um Asgari sind nicht neu, auch wenn die Untersuchung ihnen eine neue Geschichte bringt. Am 7. März 2007 meldete eine Agentur die Ablehnung des israelischen Verteidigungsministers Amir Peretz. Er lehnte Mossads Beteiligung am Verschwinden des ehemaligen iranischen Führers ab.

Diese historische Leugnung muss in Erinnerung gerufen werden, kann aber nicht als Antwort auf die Enthüllungen vom November 2026 dargestellt werden. Die eingesehenen Unterlagen geben das Recht auf Beantwortung der Ausgangsuntersuchung nicht vollständig zurück. Sie können auch nicht das Fehlen einer offiziellen Bestätigung in ein Geständnis verwandeln.

Nabi Chit, eine bereits bekannte Forschungsstätte

Ron Arad verschwand, nachdem er 1986 aus seinem Flugzeug über dem Libanon ausgestoßen war. Fotografien und Briefe bezeugten später seine Gefangenschaft. Der Fall durchlief mehrere Jahrzehnte Verhandlungen, widersprüchliche Einschätzungen und Forschungsarbeiten.

Nabi Chit taucht bei dieser Untersuchung nicht plötzlich auf. In der Nacht vom 6. auf den 7. März 2026 hatte eine israelische Operation in diesem Gebiet bereits die Suche nach navigatorbezogenen Gegenständen zum Ziel. Libnanews berichtete dann die Kommuniqués der beiden Armeen: Israel räumte ein, dass es keine Beweise auf dem gesuchten Ort gefunden hatte, während die libanesische Armee den Tod von drei ihrer Soldaten und Zivilisten bei den Bombenanschlägen, die die Intervention begleiteten, bekannt gab.

Die Hypothese von Arads Tod im Libanon im Jahr 1988, die in der Untersuchung berichtet wurde, löst nicht alle Fragen. Der Aufenthaltsort seiner Überreste und die genauen Umstände seines Verschwindens müssen noch bestimmt werden. Die neuen Vorwürfe bezüglich geheimer Operationen erfordern auch nachprüfbare Beweise, die über die veröffentlichten Beweise hinausgehen.

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