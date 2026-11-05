Einlagen im Libanon: BDL will Auszahlungen abziehen

Die Bank of Lebanon fordert, dass die bereits im Rahmen der Rundschreiben 158 und 166 gezahlten Beträge bei künftigen Rückzahlungen berücksichtigt werden. Diese Position erscheint in ihren Texten vom 3. November 2026. Es wirft ein Licht auf Mounir Youniss Informationen über Loss Sharing. Aber nicht alle fünf Beschwerden sind auf dem gleichen Niveau. Der Artikel unterscheidet zwischen offiziellen Entscheidungen, noch diskutierten Richtlinien und ungeprüften Zahlen und untersucht dann deren Auswirkungen auf Einleger, Bankaktionäre und Steuerzahler.

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Die Bank des Libanon fordert nun in zwei offiziellen Rundschreiben auf, die Rückzahlungen zu zählen, die bereits in zukünftigen Zahlungen an die Einleger geleistet wurden. Diese Position beleuchtet den Kampf um die Lagerstätten im Libanon. Hinter den Restitutionsversprechen bleibt ein Schiedsverfahren für Bankkapital, umstrittene Forderungen und Steuerbeiträge offen.

Die Debatte hat gerade einen konkreten Schritt getan. In den Präambeln seinerkreisförmige zwischenprodukte 780 und 781Am 3. November 2026 bekräftigt die Libanesische Zentralbank die Notwendigkeit, die bereits im Rahmen ihrer Rundschreiben gezahlten Beträge bei der Berechnung künftiger Zahlungen nach dem Deposit Return Law zu berücksichtigen. Es fordert Gerechtigkeit zwischen den Antragstellern und die Vermeidung von Doppelzählungen.

Diese Formulierung ist wichtig. Die Integration früherer Auszahlungen in den zukünftigen Rückzahlungsrahmen spiegelt sich nun in offiziellen Zentralbanktexten wider. Aber diese Rundschreiben stimmen nicht über das erwartete Gesetz ab. Sie stellen an sich keinen endgültigen Anspruch auf 100.000 US-Dollar oder die vollständige Methode zur Berechnung dieses Betrags fest.

Die Informationen des Wirtschaftsjournalisten Mounir Youniss geben Aufschluss über fünf Orientierungen, die von der BDL in den Verhandlungen verteidigt wurden. Sie betreffen die Kontrolle der Umstrukturierung, den Schutz von Kapitalerhöhungen, den Abzug von Rücknahmen, als unrechtmäßig betrachtete Einlagen und die Belastung des Staates. Ihr gemeinsames Merkmal ist die Verteilung der Verluste. Ihre Bestätigung ist jedoch nicht die gleiche.

Die Konsolidierung dieser Vorschläge mit endgültigen Entscheidungen würde die Kritik schwächen. Die Herausforderung ist besser: die Mechanismen zu identifizieren, die die Verpflichtungen der Banken verringern, zu bestimmen, wer die Kosten trägt und die Garantien zu überprüfen, die den Einlegern angeboten werden.

Einlagen im Libanon: was die bereits bezahlten Auszahlungen ändern

Der vom Ministerrat am 26. Dezember 2025 gebilligte Entwurfeine Restitution von bis zu 100.000 US-Dollar über vier Jahre. Höhere Beträge mussten durch über längere Zeiträume zurückgezahlte Finanzinstrumente gedeckt werden. Diese Regierungsarchitektur ist ein Ausgangspunkt für Verhandlungen, kein sofort verfügbarer Betrag am Schalter.

Die Ausgabe der Rundschreiben 158 und 166 bezieht sich speziell auf die Definition dieser ersten Rate. Ist dies eine zusätzliche $ 100.000 berechnet auf den Restbetrag noch blockiert? Oder einen kumulativen Umschlag, von dem die bereits seit Beginn der Regelung erhaltenen Beträge abgezogen würden? Für denselben Antragsteller können die beiden Messwerte zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Nehmen wir ein rein illustratives Beispiel. Ein Kunde besaß 200.000 $ und erhielt 30.000 $. Der Restbetrag bleibt bei $ 170.000. Wenn die zukünftige Barzahlung weitere 100.000 US-Dollar beträgt, werden die kumulativen Bareinnahmen 130.000 US-Dollar erreichen. Wenn die $ 30.000 in der Obergrenze enthalten ist, wird es nur $ 70.000 in dieser Rate erhalten.

Der Unterschied ist daher $ 30.000 in zukünftigen Bargeld. Es bedeutet nicht unbedingt, dass dieser Betrag in der Gesamtschuld gestrichen wird. Nach dem gewählten Wortlaut könnte es in ein Instrument mit einer entfernten Reife wechseln. Dieser Schritt reicht jedoch aus, um die Situation eines Rentners, einer Familie oder eines Unternehmens wesentlich zu verändern.

Ein anderes Beispiel zeigt, warum die Debatte Präzision erfordert. Ein Einleger, der $ 80.000 hatte und bereits 30.000 davon zurückgezogen hat, behält nur $ 50.000 in Schulden. Die Rückgabe dieser 50.000 Dollar an ihn stellte sein ursprüngliches Prinzip wieder her. Es hat kein automatisches Recht, zusätzliche $ 100.000 zu erhalten, nur wegen einer Schutzobergrenze.

Die BDL verteidigt daher ein echtes Argument der Gleichbehandlung. Aber dieses Argument muss mit den Modalitäten vergangener Rücknahmen konfrontiert werden. Ein tatsächlich erhaltener Dollar entspricht nicht einem Dollar, der zu einem ungünstigen Zinssatz vom Konto gegen Bücher abgebucht wird. Beide assimilieren würde bedeuten, einen bereits entstandenen Verlust als vollständige Rückerstattung zu zählen.

Das künftige Gesetz muss den Stichtag, die tatsächlich erhaltenen Beträge, die Verarbeitung von Zahlungen in Büchern und die Konsolidierung der Konten festlegen. Es muss auch verhindern, dass ein Betrag zweimal abgezogen wird. Ohne diese Regeln würde eine als Buchhalter vorgestellte Maßnahme zu einer neuen Quelle der Ungleichheit werden.

Die 7 bis 8 Milliarden sind keine Prüfung der Rechnung

Youniss schätzt zwischen $ 7 Milliarden und $ 8 Milliarden in Auszahlungen. Diese Größenordnung sollte nicht als konsolidierte Summe dargestellt, geprüft und am 5. November beschlossen werden.

Eine Erklärung von Karim Suaid,berichtet am 7. september 2026berichteten über 6,1 Milliarden Dollar an kumulativen Zahlungen. Am 18. September kündigte der Gouverneur eine erwartete Gesamtsumme von 8,1 Milliarden bis Ende 2026 an. Eine jährliche Prognose allein erlaubt nicht den genauen Betrag, der heute ausgezahlt wird.

Am wichtigsten ist, dass die Gesamtzahlungen nicht direkt die Einsparungen messen, die sich aus ihrem Abzug vom 100.000-Dollar-Limit ergeben würden. Diese Berechnung erfordert ihre Verteilung nach Einleger und Tranche der Bankaktiva. Kunden, deren Schulden bereits vollständig zurückgezahlt sind, haben nicht die gleiche Wirkung wie diejenigen, deren Saldo noch deutlich über der Obergrenze liegt.

Es ist auch notwendig, die Finanzierung von diesen Zahlungen zu unterscheiden. Die Eigenmittel der Banken, obligatorische Investitionen in die BDL und andere Zentralbankressourcen sind nicht austauschbar. Eine Überweisung zwischen diesen Kategorien kann die Darstellung von Konten ändern, ohne einen einzigen zusätzlichen Dollar zu erstellen.

20% Kapital: Welche Ressource schützen, zu welchem Risiko?

Die zweite Kritik bezieht sich auf die nach dem Zusammenbruch von 2019 beantragten Kapitalerhöhungen. Das Originaldokument existiert.Zwischenrundschreiben 532 vom 4. November 2019eine Erhöhung in Höhe von 20 % der Basiseigenmittel zum 31. Dezember 2018 verlangt hat. Es sah zwei 10-prozentige Tranchen vor, die ursprünglich durch Dollarbeiträge finanziert wurden.

Dies entspricht weder 20% der Einlagen noch 20% der Verluste noch 20% der Solvenz. Dies entspricht einer Erhöhung, die auf einer früheren Kapitalbasis berechnet wurde. Die Bedingungen änderten sich dann. Die regulatorische Anforderung beweist auch nicht, dass alle Banken unter den gleichen Bedingungen neue Dollars beigesteuert haben.

Youniss wirft der BDL vor, diese Kapitalerhöhung vor der Absorption von Verlusten bewahren zu wollen. Die von ihr übermittelten Informationen betreffen eine Verhandlungsrichtung und keine endgültig angenommene Ausnahmeregelung. Die Unterscheidung schmälert nicht ihren Anwendungsbereich: Die Beibehaltung bestimmter Eigenmittel würde die verfügbaren Mittel zur Verlustabsorption verringern.

Das wirtschaftliche Prinzip ermöglicht es jedoch, die damit verbundenen Einsätze zu messen. Eigenmittel absorbieren Verluste vor höheren Forderungen. IWF-Dienste erinnerten ausdrücklich daran13. februar 2026kein einleger sollte einen verlust vor aktionären oder nachrangigen gläubigern tragen.

Bestehende Aktienfonds von einer solchen Absorption auszuschließen und gleichzeitig die Rechte der Einleger zu verringern, würde daher eine genaue rechtliche und finanzielle Begründung erfordern. Das einzige Einbringungsdatum zeigt nicht, dass es mehr Schutz verdient als Bankersparnisse.

Es ist auch notwendig, dieses alte Geld von einer wirklich neuen Rekapitalisierung zu unterscheiden, die nach der Erfassung der Verluste vorgenommen wurde. Die Gewinnung neuer Investoren beinhaltet eine solide Bank, einen glaubwürdigen Einstiegspreis und eine akzeptable Governance. Dieser Bedarf an künftigem Kapital rechtfertigt nicht automatisch die Erhaltung des Wertes bestehender Beteiligungen.

Bei der Prüfung müssen Bank für Bank die Art der geleisteten Beiträge, ihre Herkunft und die mit den ausgegebenen Instrumenten verbundenen Rechte ermittelt werden. Eine Umwandlung von Kapitalschulden bietet nicht die gleiche Liquidität wie eine Auslandsübertragung. Eine Aufstockung der Bilanz reicht daher nicht aus, um den tatsächlichen Aufwand der Eigentümer zu messen.

Umstrukturierung kann nicht allein vom Zentralschuldner abhängen

Youniss’ erste Kritik bezieht sich auf die Entscheidungsmacht. Seiner Ansicht nach möchte die BDL eine Umstrukturierung allein durchführen und einen Teil des neuen Rechtsrahmens umgehen. Dieser Vorwurf muss in einer nun präzisen Chronologie zurückgestellt werden.

Libanon verabschiedetgesetz 23 vom 14. august 2025, dann gesetz 71 vom 10. september 2026. Der Verfassungsratteilweise zensur am 20. oktoberArtikel 3 und zwei Ausdrücke in den Artikeln 19 und 27. Er hat die ganze Reform nicht abgesagt.

Eine weitere wichtige Unterscheidung besteht darin, dass die High Banking Commission und die Banking Supervisory Commission zwei verschiedene Gremien sind. Der Rahmen organisiert eine Entscheidungsfunktion für den ersten und Überwachungs- und Bewertungsfunktionen für den zweiten. Der Gouverneur selbst behält einen wichtigen Platz in dieser Architektur. Die Wahl ist daher nicht auf eine völlig ausgeschlossene oder völlig souveräne BDL beschränkt.

Die Umsetzung der Regelung bleibt bis zur Annahme und Veröffentlichung des Gesetzes über die Einziehung und Rückgabe von Einlagen ausgesetzt. Alle seine Verfahren als bereits einsatzbereit darzustellen, wäre irreführend.

Diese institutionelle Organisation hat eine direkte finanzielle Konsequenz. Banken halten hohe Forderungen an BDL. Es ist daher gleichzeitig Zentralbank, Regulierungsbehörde und Schuldner im Mittelpunkt der Bewertung. Je mehr der erzielbare Wert dieser Forderungen überschätzt wird, desto stärker erscheinen die Banken und desto geringer erscheint ihr Kapitalbedarf.

Die Unabhängigkeit von Bewertungen ist keine dekorative Vorsichtsmaßnahme. Es schützt Einleger vor Restrukturierungen, die auf Werten basieren, die Schuldner nicht einhalten können. Es schützt auch effektiv tragfähige Banken vor einer kollektiven Behandlung, die Unterschiede zwischen den Institutionen maskiert.

Der IWF forderte im Februar einen unabhängigen, transparenten und effektiven Prozess.Im September begrüßten die Dienststellen die dann angenommenen ÄnderungsanträgeDiese Einschätzung ging der verfassungsmäßigen Zensur im Oktober voraus. Es lohnt sich daher nicht, alle Modalitäten, die sich aus den Verhandlungen ergeben könnten, frühzeitig zu validieren.

« 30% unregelmäßig » ist nicht 30% bewiesener Betrug

Der vierte Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit. Bestehend aus einem September-Interview mit dem Gouverneur schätzt der Gouverneur, dass Anomalien, die sich auf die Verpflichtungen gegenüber der BDL auswirken, 30% ihres Wertes erreichen könnten.

Dies ist eine vom Gouverneur vorgelegte Schätzung, nicht das öffentliche Ergebnis einer individuellen Prüfung. Und der Nenner ist wichtig: Die Verbindlichkeiten in der Bilanz der Zentralbank werden nicht automatisch mit allen Kundeneinlagen von Geschäftsbanken verwechselt.

Der Begriff « irreguläre Operationen » bringt auch verschiedene Situationen zusammen. Gelder krimineller Herkunft, außergewöhnlich hohe Zinsen, eine Umwandlung von Büchern in Dollar oder eine privilegierte Überweisung nach der Krise fallen nicht unbedingt unter dasselbe Verfahren. Ihre Behandlung erfordert separate Kriterien und eine identifizierbare Rechtsgrundlage.

Ein etablierter Betrugsanspruch verdient nicht den gleichen Schutz wie die rechtmäßigen Ersparnisse eines Mitarbeiters. Aber die Nützlichkeit dieser Unterscheidung schließt die Feststellung von Tatsachen nicht aus. Ein übergeordnetes Ziel der Verringerung der Verbindlichkeiten kann nicht als Beweis gegen jeden Kontoinhaber verwendet werden.

Auch die Verantwortung der Banken muss in die Berechnung einbezogen werden. Wer hat die Operation vorgeschlagen, seine Vergütung festgelegt, die Mittel angenommen und ihre Herkunft überprüft? Wenn der Einleger seine Forderung verliert, während das Institut die Erträge aus dem Geschäft ohne Prüfung behält, wird der Bilanzabschluss sehr asymmetrisch.

Schließlich sind die Streichung einer Schuld und die Wiederherstellung eines Vermögenswertes zwei verschiedene Aktien. Eine Einlagenreduktion reduziert eine buchhalterische Verpflichtung. Sie bringt die Dollars nicht aus dem System zurück. Die Rückforderung abgezweigter Gelder umfasst Untersuchungen, vollstreckbare Entscheidungen und tatsächliche Einnahmen. Das Hinzufügen dieser beiden Mechanismen, als ob sie die gleiche Ressource bereitstellen würden, würde die Finanzierung für den Plan künstlich aufblähen.

Staat zahlen zu lassen bedeutet, andere Verlierer zu wählen

Die letzte Beschwerde betrifft den öffentlichen Beitrag. Die Banken erinnern daran, dass sie den Staat finanziert und einen erheblichen Teil ihrer Ressourcen in die Zentralbank investiert haben. Der Staat ist im März 2020 mit seinen Fremdwährungsschulden in Verzug geraten. Seine Verantwortung für den Zusammenbruch kann nicht ausgeschlossen werden.

Aber die Anerkennung dieser Verantwortung gibt den Banken nicht automatisch eine unbegrenzte Garantie für zukünftige Steuereinnahmen. Drei Fragen bleiben unterschiedlich: Welche Staatsverschuldung ist rechtlich begründet, welche Verluste entstehen aus den eigenen Entscheidungen der BDL und welche Risiken haben sich die Banken bereit erklärt, sich auf ihre Bilanzen zu konzentrieren?

In seinem Bericht von 2023Der IWF beschrieb bereits die Unmöglichkeit für einen überschuldeten Staat, die Zentralbank im erforderlichen Umfang zu rekapitalisieren. Kreuzforderungen erforderten daher die Erfassung von Verlusten. Die Verlagerung einer Anleihe von Banken an die BDL, dann von der BDL an das Finanzministerium, macht das Land nicht reicher.

Öffentliche Kosten nehmen verschiedene Formen an. Zusätzliche Schulden erfordern zukünftige Rückzahlungen. Die Verteilung der Einnahmen verringert die für kollektive Dienste verfügbaren Mittel. Durch die Veräußerung von Vermögenswerten werden dem öffentlichen Vermögen Mittel oder künftige Einnahmen entzogen. Ein Steuerzahler ohne Bankeinlage kann die Rettung einer Kreditforderung finanzieren.

Weltbank schätzt finanzielle Verluste auf über 72 Milliarden Dollarin ihrer analyse vom november 2022Diese alte Zahl stellt keine neue Prüfung im Jahr 2026 dar. Es zeigt jedoch, warum die undifferenzierte Mobilisierung öffentlicher Vermögenswerte nicht bereits eine ausreichende oder faire Lösung bot.

Der IWF verhängt in seinen jüngsten Erklärungen kein absolutes Verbot für staatliche Beiträge. Sie fordert, dass sie mit der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar bleibt. Diese Einschränkung erfordert die Veröffentlichung einer realistischen mehrjährigen Finanzierung, anstatt eine Verpflichtung, die der Steuerzahler allmählich den Preis entdecken würde.

Die Rückzahlungsfrist ist auch ein Verlust

Bei dem Konflikt geht es nicht nur um den zurückgegebenen Nominalbetrag. $ 100.000 über vier Jahre oder länger zu bekommen, verändert Wohn-, Pflege- und Investitionsmöglichkeiten. Eine verhandelbare Sicherheit bietet auch nicht die Sicherheit, ihren Nennwert durch sofortigen Verkauf wiederzuerlangen.

Um dies zu veranschaulichen, ohne zu behaupten, für zukünftige libanesische Wertpapiere zu sorgen: 100.000 Dollar, die in zwanzig Jahren einmal gezahlt wurden, sind heute etwa 37.700 Dollar wert, mit einem hypothetischen Diskontsatz von 5%. Mit 10 Prozent liegt ihr Barwert bei rund 14.900 Dollar. Diese Berechnungen deuten darauf hin, dass es keine Zwischenzahlungen gibt. Sie beschreiben kein angenommenes Produkt.

Die Leistung, der Zeitpunkt der Zahlungen, die Garantien und das Ausfallrisiko würden dieses Ergebnis ändern. Genau deshalb kann ein Versprechen der « vollständigen » Rückgabe nicht allein anhand des auf einem Wertpapier gedruckten Betrags bewertet werden.

Kurzfristig werden die Rundschreiben vom 3. Novembermonatliche obergrenzen von 1.200 usd unter 158 usd und 600 usd unter 166 usdab 1. Dezember. In beiden Fällen ist ein Teil für Kartenzahlungen reserviert: $ 400 bzw. $ 200. Die verfügbaren Aktien, unter anderem in Banknoten, bleiben bei $ 800 und $ 400.

Diese Verbesserung der Zahlungen hilft den Begünstigten. Es bietet keine allgemeine Rückgabe von Einlagen oder eine Lösung für die Verlustteilung. In den gleichen Texten bereitet sich die BDL bereits auf ihre Aufnahme in die künftige Verordnung vor. Der nächste Entwurf muss daher für jede Kategorie von Einlegern den anerkannten Saldo, die zuvor einbehaltenen Zahlungen, den ausstehenden Betrag und das Schicksal der Forderung oberhalb der Obergrenze ausweisen.

Referenzdokumente

Die Beschlüsse 13901 und 13902 vom 3. November 2026 sind bei der Libanesischen Zentralbank erhältlich:kreis 780undrundschreiben 781Die Mounir Youniss zugeschriebenen Informationen unterscheiden sich in dieser Analyse von offiziellen Bestimmungen und ungeprüften verschlüsselten Erklärungen.

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