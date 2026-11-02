Pressemitteilung 2. November 2026: Libanon wird von Doha-Verhandlungen unter dem Druck israelischer Drohungen und interner Brüche ausgesetzt

Libanon steht vor neuen militärischen Bedrohungen, während die Doha-Verhandlungen eine Lösung für die Spannungen zwischen Washington und Teheran suchen. Die Presse vom 2. November prüft auch Berichte mit Damaskus, den Fall von Dahr Al Baidar, die Beschlagnahme von Kokain in Beirut und wirtschaftliche Konflikte. Löhne, Steuern, Erinnerung an den Süden, Bücher, kulturelle Agenda, libanesischer Rugby-Sieg und künstliche Intelligenz ergänzen die Hauptthemen der elf arabischsprachigen Zeitungen.

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Auf der ersten Seite: Verhandlungen unter der Gefahr eines neuen Krieges

Allgemeine Ansicht von Doha, Katar, 4. März 2013. Fotoarchiv, verwendet als geografische Illustration. Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

Doha im Zentrum des regionalen Wartens

Die Verhandlungen gehen voran, die militärischen Vorbereitungen gehen voran. Diese Spannung kreuzt die ersten Seiten des 2. November 2026 mit einer gemeinsamen Sorge: Der Libanon könnte in eine Konfrontation hineingezogen werden, deren Entscheidungen weitgehend anderswo getroffen werden. In Doha setzen die katarischen Vermittler ihre Gespräche mit iranischen Vertretern fort. Gleichzeitig halten amerikanische und israelische Warnungen die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten offen.

Al Akhbar gibt dieser Erwartung das Gesicht eines Kriegsrennens. Seine Ausgabe vom 2. November 2026 beschreibt anhaltende Gespräche zwischen der iranischen Delegation und katarischen Vermittlern, die selbst in Kontakt mit Washington stehen. Die Zeitung stellt die Verhandlungen in ein Machtgleichgewicht, in dem jede militärische Bedrohung auch versucht, die Zugeständnisse der anderen Partei zu belasten.

Der Optimismus bleibt auf iranischer Seite gemessen. Abbas Araghchi kündigt Fortschritte an, aber kein endgültiges Ergebnis. Al Arabi Al Jadid vom 2. November 2026 besteht auf diesem Vorbehalt: Die amerikanischen Antworten auf die von Teheran übermittelten Fragen müssen noch die Zukunft bestimmen. Der Minister stellt auch in den Worten von Al Sharq Al Awsat fest, dass die Anwesenheit der Delegation in Doha nicht die Eröffnung direkter Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten bedeutet.

Die diskutierten Punkte geben jedoch dem Austausch Konsistenz. Al Binaa vom 2. November 2026 erinnert an eine zweitägige Umsetzungsformel rund um die Wiedereröffnung der Straße von Ormuz. Die Tageszeitung kombiniert Maßnahmen in Bezug auf iranisches Öl, eingefrorene Vermögenswerte und maritime Vereinbarungen mit dem Oman. Das Nukleardossier würde in einer zweiten Phase des vorgestellten Systems geprüft.

Diese diplomatische Entwicklung wird von einer Kriegssprache begleitet. Al Quds Al Arabi, 2. November 2026, spricht Donald Trumps Drohungen gegen iranische Atomanlagen an. Teheran antwortete, dass eine neue Konfrontation länger dauern könnte als die vorherige und dass Washington die Frist nicht alleine festlegen würde. Auch Al Sharq hält diese Koexistenz zwischen den Diskussionen und der Androhung eines Angriffs aufrecht.

Libanon in Konfliktverlängerungsszenarien

Für Beirut führt regionale Unsicherheit zu spezifischen Bedrohungen. Ad Diyar vom 2. November 2026 enthält Informationen aus der israelischen Presse über eine mögliche Ausweitung der Operationen im Süden auf Saida sowie über Streiks gegen die südlichen Vororte der Hauptstadt. Die Zeitung berichtet auch über mehrere Kanäle Warnungen an die libanesischen Behörden.

Die von ihren Quellen beschriebene Botschaft richtet sich an die Hisbollah: Die Teilnahme an einem neuen Krieg gegen den Iran würde den Libanon einer beträchtlichen Zerstörung aussetzen. Drohungen versuchen daher, die Entscheidung der Bewegung zu beeinflussen, noch bevor eine regionale Konfrontation wieder aufgenommen wird.

Reifen, Saida und Nabatiyah sind auch in den militärischen Annahmen enthalten, die von Al Sharq Al Awsat vom 2. November 2026 auf der Grundlage von Informationen von Maariv veröffentlicht wurden. Nida Al Watan gibt diesem Szenario eine hohe Sichtbarkeit und kombiniert auf der ersten Seite eine mögliche Invasion des Südens mit der Zerstörung der südlichen Vororte. Diese Geschichten beziehen sich auf militärische Projekte und Warnungen, deren Ausführung von der Entwicklung des Konflikts abhängig bleibt.

Die Bedrohung hat bereits Auswirkungen auf die Bewohner. Al Sharq Al Awsat berichtet, dass einige Bewohner des südlichen Vororts nach Unterkünften für den Rückzug suchen. Die Aussicht auf eine neue Vertreibung trifft somit tägliche Entscheidungen, während die Familien immer noch nicht wissen, ob die Doha-Gespräche dazu beitragen werden, die Gefahr fernzuhalten.

Eine Woche, die Machtbeziehungen neu zeichnen kann

Die amerikanischen Wahlen und die israelischen Verhandlungen fügen eine weitere Unsicherheit hinzu. Al Joumhouria vom 2. November 2026 beschreibt eine heikle Woche, in der die politischen Ergebnisse die Berechnungen der Führer ohne sofortige Einigung verändern könnten.

Die in der Tageszeitung zitierten diplomatischen Kreise sehen drei Entwicklungen vor: eine Entspannung mit Verhandlungen, eine Ausweitung der Krise unter die Schwelle eines erweiterten Krieges oder ein diplomatisches Versagen, das zu einer neuen Eskalation führt. Für den Libanon haben diese Möglichkeiten ein sehr ungleiches Gewicht. Das Land braucht eine Zeit der Stabilität, um seine Institutionen wieder aufzubauen und zu betreiben; es bleibt besonders den Kosten einer neuen Konfrontation ausgesetzt.

Ein Nahar vom 2. November 2026 stellt diese Verletzlichkeit unter doppelten Druck. Israelische Bedrohungen entwickeln sich zu einer Zeit, in der sich die Beziehung zwischen Hisbollah und Macht um die Dahr al-Baidar-Akte herum ausbreitet. Die Außenfront und die innere Krise kommen in einer zentralen Frage zusammen: Wer kann über die Sicherheit des Landes entscheiden und mit welcher Fähigkeit, diese Entscheidung durchzusetzen?

Lokalpolitik: Waffenfrage stellt Regierung und Hisbollah ins Gesicht

The Grand Serail in Beirut, 12. August 2017. Fotoarchiv zur Darstellung des politischen Teils. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

Dahr Al Baidar geht über den abgefangenen LKW hinaus

Der Fall Dahr Al Baidar mit Waffen und Sprengstoffen nimmt eine Dimension an, die über die Umstände des Abfangens hinausgeht. Es umfasst nun die Umsetzung von Regierungsentscheidungen, die militärischen Aktivitäten der Hisbollah und die Wahl der Gerichtsbarkeit, um den Fall zu überprüfen.

Al Joumhouria vom 2. November 2026 berichtet, dass der Regierungskommissar des Militärgerichts, Richter Claude Ghanem, Anklage gegen dreizehn Personen erhoben hat. Die ausgewählten Qualifikationen geben der Datei einen wichtigen Umfang. Justizminister Adel Nassar verteidigt die Fortsetzung der Verfahren, die eine Überweisung an den Justizrat ermöglichen.

Die Regierung steht somit sowohl einem politischen als auch einem gerichtlichen Test gegenüber. Bis zum Ende des Verfahrens zu gehen bedeutet, die Fähigkeit der Institutionen zu behaupten, sich mit einem Fall zu befassen, der Hisbollah-Waffen betrifft. Aber diese Aussage kommt in einem angespannten regionalen Klima, in dem jede Entscheidung als Element einer breiteren Konfrontation interpretiert werden kann.

Genau dieses Risiko stellt Al Akhbar vom 2. November 2026 vor. Die Zeitung beschreibt Kontakte, die verhindern sollen, dass der Fall zu einem Bruch zwischen der Bewegung und den Institutionen führt. In seiner Lektüre bezieht sich das Dossier auf die Uneinigkeit über die Aufrüstung der Hisbollah und die Legitimität, die sie gegen Israel beansprucht.

Nida Al Watan nimmt eine viel kritischere Position ein. In seiner Ausgabe vom 2. November 2026 werden die Argumente gegen die Übertragung des Falls an den Justizrat angefochten. Während Al Akhbar auf den politischen Gefahren der Konfrontation besteht, hebt Nida Al Watan die Hindernisse für die institutionelle Behandlung des Falls hervor.

Ein Nahar beschreibt einen Versuch, den Konflikt einzudämmen, ohne seine Ursachen gelöst zu haben. Kontakte zwischen Beamten helfen, die unmittelbare Eskalation zu begrenzen, aber es gibt weiterhin Meinungsverschiedenheiten über die Strafverfolgung, die Übergabe von gesuchten Personen und den Umfang der Entscheidungen des Staates.

Béchara Rai fordert eine nationale Entscheidung über Krieg und Frieden

Von Bkerké ersetzte der maronitische Patriarch die Diskussion auf dem Boden der Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Den Libanon vor einem neuen Krieg zu bewahren, ist laut Ad Diyar vom 2. November 2026 eine große nationale Verantwortung.

Béchara Rai besteht auf den menschlichen Folgen einer neuen Konfrontation: Zerstörung, Vertreibung und zusätzliches Leid für bereits getestete Bewohner. Sie verteidigt eine einzige Entscheidung über Krieg und Frieden sowie die Rüstungskontrolle durch den Staat und seine rechtlichen Institutionen.

Diese Aussage erreicht direkt Dahr Al Baidar Nachrichten. Al Joumhouria vom 2. November 2026 berichtet, dass der Patriarch auf die Gefahren des Waffenhandels verweist und eine verstärkte Grenzkontrolle fordert. Der Schutz des Landes geht in seinem Diskurs durch externe Souveränität und die Autorität der Institutionen im Inneren.

Gebran Bassil greift in ein benachbartes Register ein, wenn er einseitige Entscheidungen kritisiert, die den Libanon in einen regionalen Konflikt einbeziehen könnten. Ein Nahar vom 2. November 2026 berichtete über seine Unterscheidung zwischen der Verteidigung des Territoriums und einer Entscheidung, anzugreifen oder zu klettern. Seiner Ansicht nach setzt letzteres eine nationale Entscheidung voraus, die die Interessen des Landes berücksichtigt.

Bei بي

Das Gedenken an die Geburt von Rafic Hariri rückt eine weitere Erinnerung an Macht in den Vordergrund. Ad Diyar vom 2. November 2026 beschreibt eine politische und soziale Versammlung, die auf Initiative von Bahia Hariri im Zentrumshaus organisiert wurde.

Das Treffen verbindet einen Rückblick auf die Reise des ehemaligen Premierministers mit einer Präsentation der neuen Ausrichtung seiner Stiftung. Ein Film verfolgt die wichtigsten Phasen seines Lebens, von seinen Anfängen bis zu seiner Ermordung, während Werkzeuge der künstlichen Intelligenz mobilisiert werden, um seine Texte zu hören und seine Anwesenheit zurückzugeben.

Bahia Hariri nutzt diese Gelegenheit, um ihre Besorgnis über die aktuellen Spannungen und Diskurse zum Ausdruck zu bringen, die die Beziehungen zwischen den Libanesen bedrohen. Saad Hariri würdigt auch seinen Vater und verbindet sein Gedächtnis mit Bildung, Modernisierung und der Fähigkeit, eine Zukunft aufzubauen.

Diplomatie: Beirut belebt die Akten mit Damaskus wieder und versucht, die Auswirkungen der regionalen Krise einzudämmen

Besuch in Damaskus mit konkreten Fällen

Grenzen, Flüchtlinge und Häftlinge: Die in Damaskus erwartete libanesische Delegation muss sich mit langjährigen Fragen befassen, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern betreffen. Ad Diyar vom 2. November 2026 präsentiert diesen Besuch als Versuch, mehrere Kooperationsprojekte neu zu starten.

Die Delegation wird von dem stellvertretenden Premierminister Tarek Mitri geleitet. Ein Nahar vom 2. November 2026 erwähnt die Teilnahme der Minister für Inneres, Arbeit, Bildung und Soziales. Diese Zusammensetzung gibt einen Eindruck vom Ausmaß der Diskussionen, die Sicherheitsfragen mit den Bedingungen für die Rückkehr und Neuansiedlung von Flüchtlingen verbinden.

An den Grenzen muss der Handel Schmuggel, Überquerung und Verfolgung von Bewegungen umfassen. Ad Diyar bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen den betreffenden Diensten. Die Zeitschrift berichtet auch über die Suche nach Verfahren, um Passagen kontrollierbarer und Bewegungen lesbarer zu machen.

Die Rückkehr der Flüchtlinge wirft eine weitere Reihe von Herausforderungen auf. Es erfordert Wohnraum, Schulen, Betreuung und Umsiedlungsmöglichkeiten. Nach den von Ad Diyar veröffentlichten Informationen müssen sich die Diskussionen auch auf die materiellen Bedingungen für diese Rückkehr und die Abstimmung mit internationalen Akteuren beziehen.

Auch die Akten der Insassen bleiben sensibel. Die Tageszeitung bezieht sich auf die Untersuchung neuer Entlassungen syrischer Gefangener nach einer ersten Phase mit 264 Personen. Die relevanten Rechtslagen und Garantien werden zwischen den beiden Parteien diskutiert.

Sicherheitsvorfälle beeinträchtigen bilaterale Beziehungen

In Nahar vom 2. November 2026 heißt es, dass die Delegation sich auch mit den jüngsten Sicherheitsereignissen im Libanon im Zusammenhang mit gesuchten Personen in Syrien befassen muss. Diese Vorfälle erinnern daran, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Ländern auch in den Dienstleistungspraktiken und in der Zuständigkeit jedes Staates abspielt.

Ad Diyar besteht in seiner Ausgabe des Tages auf der Notwendigkeit, zwischenstaatliche Beziehungen aufzubauen. Dieser Ansatz umfasst den institutionellen Austausch, identifizierbare Verfahren und die bilaterale Behandlung von Streitigkeiten.

Der Besuch ist Teil einer umfassenderen diplomatischen Tätigkeit. Al Liwaa vom 2. November 2026 gibt auch die Ankunft des jordanischen Außenministers in Beirut bekannt. Die Kontakte mit den Nachbarländern werden fortgesetzt, da die libanesischen Behörden versuchen, die Auswirkungen eines möglichen Scheiterns der regionalen Verhandlungen zu begrenzen.

Schutz der Navigation und Aufrechterhaltung diplomatischer Kanäle

Die maritime Sicherheit nimmt einen wichtigen Platz in der diplomatischen Berichterstattung über Al Sharq Al Awsat vom 2. November 2026 ein. Das Papier blickt auf die Diskussionen im Manama-Dialog zurück, bei denen es um Seeüberquerungen, Energieversorgung und die Gefahr einer neuen Konfrontation mit dem Iran geht.

Die berichtete saudische Position betont die kollektive Verantwortung, die Navigation zu schützen. Bahrain verteidigt einen regionalen Sicherheitsrahmen, der dem Iran vorbehaltlich der Achtung der Souveränität und des Völkerrechts offen stehen könnte.

Die Tageszeitung bezieht sich auch auf französische und britische Initiativen zur Stärkung der maritimen Zusammenarbeit. Ziel ist es, Schiffe zu schützen und auf Bedrohungen zu reagieren, auch im Zusammenhang mit Minen. Manamas Austausch versucht daher, den Verkehr zu erhalten und gleichzeitig die Möglichkeit einer Deeskalation zu erhalten.

Internationale Politik: Iran, Israel und die Vereinigten Staaten in der gleichen Abfolge der Unsicherheit

Washington zwischen Verhandlungen und militärischem Druck

Der amerikanische Ton bleibt doppelt. Donald Trump hält die Diskussionen für nützlich, behält aber die Drohung eines Angriffs bei. Al Quds Al Arabi und Al Sharq Al Awsat vom 2. November 2026 geben dieser Kombination einen wichtigen Platz, die den Druck auf Teheran aufrechterhält und es den Vermittlern ermöglicht, ihre Arbeit fortzusetzen.

Die iranischen Reaktionen konzentrieren sich auf mögliche Ziele und die Dauer des Konflikts. Al Sharq Al Awsat berichtete von Aussagen von Militärs, die eine Reaktion über die geografischen Grenzen früherer Konfrontationen hinaus vorsahen. Diese Warnungen zielen darauf ab, die Kosten einer Angriffsentscheidung in US-Berechnungen zu erhöhen.

Al Arabi Al Jadid zeigt in seiner Ausgabe vom 2. November 2026, dass Diplomatie inmitten militärischer Vorbereitungen stattfindet. Die Zeitung berichtet von israelischen Übungen, um komplexe Notfälle und Zusammenstöße an mehreren Fronten zu simulieren.

Die Bildung der israelischen Regierung bleibt offen

Die israelischen Wahlergebnisse führten nicht zu einer einfachen Mehrheit der Regierungen. Al Joumhouria vom 2. November 2026 beschreibt Benjamin Netanyahus Schwierigkeiten bei der Sicherung der notwendigen Unterstützung. Persönliche Beziehungen, Wahlkampfverpflichtungen und Parteiunterschiede erschweren Allianzen.

Gadi Eisenkot seinerseits sucht nach einer Formel für die Bildung einer Regierung. Al Binaa und Al Sharq Al Awsat vom 2. November 2026 beziehen sich insbesondere auf die Hypothese einer Minderheitsregierung und die Frage der Beziehungen zu arabischen Parteien.

In diesem Zusammenhang werden militärische Entscheidungen auch zum Gegenstand innenpolitischer Kämpfe. Die Zeitungen untersuchen die Möglichkeit einer Eskalation der Verhandlungen, die Position der Führer und ihre Chancen, die Macht zu behalten.

Al Akhbar vom 2. November 2026 hebt jedoch die Grenzen eines Koalitionswechsels für die Palästinenser hervor. Sein Dossier über israelische Parteien und die Westbank besteht auf der Kontinuität der Besatzungspolitik jenseits der Opposition zwischen den Führern. Wettbewerb um die Regierung bedeutet daher in ihrer Lesart nicht einen automatischen Bruch vor Ort.

Gaza und Jemen bleiben in regionaler Gewalt gefangen

Diplomatische Diskussionen lassen die Toten nicht an anderen Fronten verschwinden. Al Quds Al Arabi vom 2. November 2026 meldete acht Tote in Gaza, darunter ein Kind und fünf Polizeibeamte, bei israelischen Streiks. Die tägliche Situation stellt diese Angriffe inmitten der anhaltenden Gewalt trotz der Mechanismen, die Feindseligkeiten begrenzen sollen.

Im Jemen sind auch Kampf- und Luftoperationen wichtig. Al Quds Al Arabi ruft eine Eskalation zwischen der saudischen Luftfahrt und den Huthis hervor und kämpft an mehreren Landfronten.

Al Binaa vom 2. November 2026 verbindet diese Entwicklung mit Bedrohungen gegen Seewege und Raketenangriffe. Der Jemen-Konflikt erscheint auf den gleichen Seiten wie die Verhandlungen über Ormuz: Regionale Risiken betreffen die Gebiete, aber auch Handelsrouten und Energieinfrastruktur.

Wirtschaft: Staat sucht Einnahmen in einem Land, dessen Ressourcen fragil bleiben

Fähnrich der Bank des Libanon, fotografiert am 5. Juni 2011. Fotoarchiv zur Illustration des wirtschaftlichen Teils. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

Bankverluste kehren ins Zentrum des Steuerstreits zurück

Die Uneinigkeit zwischen Staat und Banken bewegt sich wieder in Richtung der Behandlung von Verlusten. Ein Nahar vom 2. November 2026 widmet sein wirtschaftliches Dossier der Bankenherausforderung in Bezug auf die internationalen Verpflichtungen des Staates.

Banken sind der Ansicht, dass die für die Steuerberechnung verwendeten Methoden tatsächliche Verluste in steuerpflichtige buchhalterische Gewinne umwandeln können. Der Streit umfasst die Wechselkurse, die zur Bestimmung der Wertpapierkosten und der Ergebnisse von Transaktionen verwendet werden.

Yassine Jaber verteidigt eine weitere Lesung. Der Finanzminister stellt in den Worten von An Nahar fest, dass die Verwaltung die Steuerregeln anwendet und keine Politik verfolgt, die auf den Bankensektor abzielt. Er fordert eine Weiterverfolgung der verfügbaren Überprüfung und Abhilfemaßnahmen.

Hinter dieser technischen Debatte steht ein breiterer Konflikt über die Verteilung der Kosten der Krise. Banken fordern Verluste aus ihren Vermögenswerten. Der Staat versucht, seine Einnahmen zurückzufordern. Die Einleger warten immer noch darauf, die Bedingungen zu kennen, unter denen ihre Gelder zurückgegeben werden können.

Gespräche mit dem Währungsfonds bleiben ein Konfrontationsfeld

Al Akhbar vom 2. November 2026 stellt die Entwicklung der Positionen des Internationalen Währungsfonds in Bezug auf die Vorschläge von Karim Suaid in Frage. Die Zeitung untersucht den Handel mit der Verteilung von Verlusten, die Behandlung von Einlagen und Anleihen der Bank of Lebanon.

Sein Ansatz ist entscheidend für Mechanismen, die den anerkannten Wert von Einlagen reduzieren oder den Beitrag bestimmter Akteure zur Lösung der Krise verringern könnten. Die Tageszeitung unterscheidet die Diskussionen zur Bankenrestrukturierung von den Konten der Zentralbank.

Die in einem gestellte Frage bleibt offen. Die berichteten Elemente beziehen sich auf Verhandlungen, Vorschläge und Zeichen der Flexibilität, die den Gesprächspartnern zugeschrieben werden. Sie stellen nicht die Ankündigung einer endgültigen Vereinbarung mit dem Währungsfonds dar.

Diese Debatte spiegelt die von An Nahar vorgebrachten Einwände des Bankwesens wider, während sie sie von einem anderen Standpunkt aus anspricht. Die beiden Fälle befassen sich mit Verlusten, aber die verteidigten Interessen und die hervorgehobenen Verantwortlichkeiten unterscheiden sich.

Einhundertsieben Fälle, die der Finanzstaatsanwaltschaft übermittelt wurden

Der Finanzminister wählt einen stärkeren Ton bei der Steuererhebung. In einem von Ad Diyar am 2. November 2026 veröffentlichten Interview kündigte Yassine Jaber die Übermittlung von 107 Geschäfts- und institutionellen Akten an die Finanzstaatsanwaltschaft an.

Sie unterscheidet echte wirtschaftliche Schwierigkeiten von der Nichterfüllung steuerlicher Verpflichtungen. Der Minister besteht insbesondere auf den im Namen der Krone gesammelten Beträgen, die an den Consolidated Revenue Fund zurückgegeben werden müssen. Gleichzeitig verwies er auf Maßnahmen zur Festsetzung und Reduzierung von Strafen zur Erleichterung der Regularisierung.

Diese Entschlossenheit wird von einer Rede zur Vereinfachung begleitet. Ad Diyar berichtet über die Entwicklung elektronischer Dienstleistungen, die Abrechnung und datenbasierte Kontrollprojekte. Die Abteilung stellt diese beiden Wege als komplementär dar: die Erleichterung der Einhaltung und die Erschwerung von Betrug.

Mehr Sampling bedeutet nicht mehr Aktivität

Die Frage der Zahlungsfähigkeit geht durch wirtschaftliche Seiten. In Al Joumhouria, 2. November 2026, kritisiert Fouad Zmokhol eine Politik, die in erster Linie darauf abzielt, die Einnahmen zu erhöhen, ohne die Produktionsbedingungen wiederherzustellen.

Sein Argument basiert auf den Kosten, die bereits von Haushalten und Unternehmen getragen werden: entgangene Einsparungen, hohe Betriebskosten, unzureichende Bankfinanzierung und private Bezahlung wesentlicher Dienstleistungen. Eine Erhöhung der Abgaben erfolgt somit in einer Wirtschaft, deren Ressourcen geschwächt bleiben.

Al Akhbar wirft weiteres Licht mit seiner Untersuchung der Steuereinnahmen. Die Tageszeitung vermerkt einen Rückgang der inländischen Mehrwertsteuer und sieht darin ein Zeichen der Schwäche des lokalen Verbrauchs. Sie unterscheidet diese Entwicklung von der der einfuhrbezogenen Einnahmen, die durch Preise und angewandte Sätze beeinflusst werden können.

Die Abstimmung der beiden Analysen zeigt eine gemeinsame Schwierigkeit auf: Eine Verbesserung der Sammlung reicht nicht aus, um eine Erholung der Wirtschaft nachzuweisen. Unternehmen müssen verkaufen, investieren und einstellen, damit die Staatseinnahmen nachhaltig wachsen können.

Dedolisierung bezieht sich auf Vertrauen in Institutionen

Al Joumhouria vom 2. November 2026 widmet auch ein Dossier zur Reduzierung der finanziellen Dollarisierung. Die Studie vergleicht mehrere Schwellenländer und untersucht die Rolle der Stabilität, der lokalen Finanzmärkte und der vom Internationalen Währungsfonds unterstützten Programme.

Der zentrale Punkt ist das Vertrauen. Haushalte und Unternehmen kehren zu einer nationalen Währung zurück, wenn sie ihre Ersparnisse dort halten können, ohne einen weiteren Wertverlust befürchten zu müssen. Verwaltungsbeschränkungen reichen nicht aus, um diese Änderung herbeizuführen.

Für den Libanon spiegelt dieses Dossier andere wirtschaftliche Debatten des Tages wider. Die Währungsfrage bleibt mit der Glaubwürdigkeit der Institutionen, der Behandlung von Verlusten und dem Schutz der Einleger verbunden.

Justiz: Dahr Al Baidars Strafverfolgung und Flughafenuntersuchungen stehen im Fokus

Ein Verfahren, dessen Zahlen sich laut Zeitungen unterscheiden

Die Behandlung von Dahr Al Baidars Fall hat eine Lücke zwischen den Tageszeitungen. Al Jumhouria und Al Akhbar vom 2. November 2026 beziehen sich auf dreizehn Personen, die verfolgt werden, während An Nahar vierzehn erwähnt. Diese Zahlen bleiben daher jeder Veröffentlichung zugeordnet.

Über die Zählung hinaus bezieht sich die Meinungsverschiedenheit auf den Umfang des Falls. Das Militärgericht wird beschlagnahmt, aber die Möglichkeit einer Übertragung an den Justizrat bleibt im Mittelpunkt der politischen und rechtlichen Debatte.

Ein Nahar besteht auf den Konsequenzen der Strafverfolgung für das Verhältnis zwischen der Regierung und der Hisbollah. Al Akhbar untersucht weiter die Grundlagen und Qualifikationen. Nida Al Watan bestreitet die Argumente, die darauf abzielen, eine Überweisung an den Justizrat zu verhindern.

Befragte und gemeldete Strafverfolgungsmaßnahmen greifen zukünftigen Entscheidungen nicht vor. Der Fall bleibt im Gange, an der Schnittstelle von individuellen Verantwortlichkeiten und Konflikten um die Umsetzung staatlicher Entscheidungen.

Ermittler suchen nach Kokain-Empfängern

Am Flughafen Beirut eröffnet das Abfangen einer Kokainlieferung eine weitere wichtige Untersuchung. Ein Nahar vom 2. November 2026 meldet eine Beschlagnahme von 46,7 Kilogramm und die Festnahme eines syrischen Reisenden aus Accra.

Al Joumhouria gibt an, dass die Operation in der Nacht des 31. Oktober dank der Zusammenarbeit des Zolls und der allgemeinen Sicherheit durchgeführt wurde. Das Medikament wurde in 40 Packungen verteilt, versteckt durch einen Prozess, um seinen Nachweis zu erschweren. Tracking-Geräte wurden auch in den Paketen gefunden.

Die ersten von den Zeitungen zitierten Artikel beziehen sich auf eine frühere Passage des Verdächtigen in den Libanon von Masnaa, dann auf eine Reise nach Accra vor seiner Rückkehr mit der Ladung. Die Untersuchungen betreffen Sponsoren, Empfänger und den Umfang des Netzes.

Nida Al Watan vom 2. November 2026 gibt auf der ersten Seite eine Schätzung von zweihundert Kilogramm nach Vorbereitung auf die Vermarktung. Diese Schätzung betrifft das potenzielle Volumen auf dem Markt; das abgefangene Gewicht, das von anderen Tageszeitungen gemeldet wird, bleibt 46,7 Kilogramm.

Eine professionelle Sanktion mangels ausreichender Beweise aufgehoben

Ad Diyar vom 2. November 2026 veröffentlicht auch eine Kolumne über eine Entscheidung des Zivilberufungsgerichts von Beirut über einen Apotheker, der durch seine berufliche Anordnung sanktioniert wurde.

Der Fall basiert auf dem Vorwurf der Diskontierung von Medikamenten. In der Spalte werden die durchgeführten Inspektionen, die gesammelten Erklärungen und der Wert der Elemente zur Rechtfertigung der Sanktion aufgeführt. In dem genannten Protokoll wurde die beanstandete Praxis nicht berücksichtigt.

Der Gerichtshof befand, dass die Beweise unzureichend waren, und hob die angefochtene Disziplinarentscheidung auf. Diese Datei erinnert an den Ort des Beweises in einer professionellen Sanktion, über eine Beschwerde oder Informationen von Wettbewerbern zur Verfügung gestellt.

Gesellschaft: Gehälter, Reisen und Erinnerung an den Süden

Mindestlohn bleibt gehandelt

Die Lohnverhandlungen gehen ohne Vereinbarung weiter. Al Akhbar vom 2. November 2026 berichtet über den Ablauf der Zeit, die den Diskussionen der zuständigen Kommission zur Prüfung der Erhöhung des Mindestlohns eingeräumt wurde.

Die Tageszeitung beschreibt einen starken Rückgang der gewerkschaftlichen Ambitionen. Nach anfänglichen Beträgen von 1.100 bis 1.200 US-Dollar verwies er auf eine Bestimmung des Allgemeinen Arbeiterbundes, einen Vorschlag von rund 475 US-Dollar anzunehmen. Die Arbeitgeber stimmten jedoch keinen Kompromissen zu, so sein Konto.

Die Kritik der Zeitung bezieht sich auf die Methode. Seiner Ansicht nach sollten die Diskussionen auf Preisen, Inflation und Haushaltsbedürfnissen basieren. Vielmehr finden sie in einem Gleichgewicht der politischen Kräfte statt, das das Niveau der Forderungen allmählich reduziert.

Die Akte behandelt auch die sozialen Rechte, die mit dem erklärten Gehalt verbunden sind. Die Grundvergütung wirkt sich auf die Beiträge, Zulagen und den Schutz der Arbeitnehmer aus. Eine begrenzte Vereinbarung kann daher Effekte erzeugen, die das unmittelbare monatliche Einkommen übersteigen.

Familien im Süden haben immer noch die grundlegendsten Bedürfnisse

Die Besuche der Sozialministerin Haneen Sayed im Süden werden von Ad Diyar vom 2. November 2026 berichtet. Die Zeitung beschreibt unter anderem den Austausch um Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Pflegeeinrichtungen und vom Krieg betroffene Familien.

Bedürfnisse beziehen sich auf Betreuung, Unterkunft und Kontinuität der Bildung. Die Zeitung bezieht sich auf temporäre Einrichtungen und Räumlichkeiten, um Familien unterzubringen oder schulische Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

Diese Situationen geben den Diskussionen über den Wiederaufbau einen konkreten Inhalt. Für die Bewohner erfordert die Sanierung des Territoriums nutzbare Wohnungen, eine zugängliche Schule und angemessene Unterstützung. Temporäre Lösungen können verwendet werden, um auf den Notfall zu reagieren, aber die Bedürfnisse sind zeitaufwendig.

Die Bedenken von Al Sharq Al Awsat über die Suche nach Rückzugsheimen in den südlichen Vororten fügen eine weitere Dimension hinzu. Einige Familien müssen einen Neuanfang in Betracht ziehen, noch bevor sie wieder Stabilität erlangen können.

Hula bewahrt die Erinnerung an das Massaker von 1948

In Houla erinnert die Gemeinde an das Massaker vom 31. Oktober 1948. Al Akhbar vom 2. November 2026 wiederholt eine Erklärung, in der an den Tod von 90 Zivilisten erinnert wird.

Der Gemeindetext verbindet diese Erinnerung mit den aktuellen Prüfungen des Ortes: Zerstörung, Vertreibung und Schädigung der Lebensweise. Er forderte, Verbrechen zu dokumentieren und Zeugnisse für die nächsten Generationen zu bewahren.

Das Gedenken betrifft somit die Übermittlung einer lokalen Geschichte, aber auch die Verbindung der Bewohner zu ihrem Dorf. Die Erhaltung dieses Gedächtnisses bleibt untrennbar von der Möglichkeit der Rückkehr in der Pressemitteilung.

Kultur: Chouchou gewinnt seinen Platz in der Geschichte des Theaters zurück, während Beirut und Saida ihre Ernennungen bekannt geben

Zurück nach Chouchou ohne Nostalgie

Das libanesische Theater kehrt mit Fares Ywakims Buch über Shuchou zurück. Nida Al Watan vom 2. November 2026 präsentiert dieses Buch als ein Werk der Erinnerung und Restitution um eine wichtige Figur in der populären Szene.

Die Geschichte geht über das Gedächtnis eines Schauspielers hinaus. Es umfasst die Shows, Mitarbeiter, Orte und Bedingungen, in denen ein Theatererlebnis gebaut wurde. Die Aufmerksamkeit, die Dokumenten und Zeugnissen geschenkt wird, macht es möglich, Chouchou in eine kollektive Geschichte zurückzuversetzen.

Die Frage der Verantwortlichkeiten nimmt einen wichtigen Platz in der von der Zeitung vorgeschlagenen Lesung ein. Der Wiederaufbau eines Pfades beinhaltet die Anerkennung der Rolle von Autoren, Künstlern und Teams, die an den Werken teilgenommen haben. Die Erinnerung an das Theater ist auch in dieser Präzision aufgebaut.

Das Buch erinnert schließlich an die Stärke der Verbindung zwischen einer Szene und ihrem Publikum. Durch Shuchou ist es ein Teil des libanesischen sozialen und kulturellen Lebens, das seine Sehenswürdigkeiten, seine Stimmen und seine Orte findet.

Beirut Publikationen zwischen Poesie und Lebensgeschichten

Nida Al Watans literarische Seiten vom 2. November 2026 präsentieren mehrere Publikationen zu Beirut, Poesie und persönlichen Flugbahnen. Gibran nimmt dort einen Platz mit einer Arbeit um Sable und Ecumen ein, während andere Bücher das städtische Gedächtnis und die Erfahrungen ihrer Autoren erforschen.

Die Vielfalt dieser Werke gibt kulturellen Seiten ein anderes Tempo als politische Nachrichten. Die Geschichten beziehen sich auf Orte, Begegnungen und persönliche Spuren. Sie beteiligen sich an der Erhaltung einer Erinnerung, die auch außerhalb offizieller Gedenkfeiern übertragen wird.

Al Joumhouria am 2. November 2026 eröffnet seinerseits eine Reflexion über den Platz der Briefe und der Geisteswissenschaften. Der Beitrag von Dalia Kherbani von der Libanesischen Universität verteidigt ihre Rolle in Forschung, Übertragung und Arbeit, auch in einem Umfeld, das vom technologischen Wandel dominiert wird.

Drei Ernennungen im Libanon angekündigt

Das Programm der Woche beginnt mit der Philosophie. Al Akhbar vom 2. November 2026 kündigt für Dienstag, den 3. November um 19 Uhr ein Treffen mit der Schriftstellerin und Forscherin Regina Sneifer im Al Madina Theater in Hamra an. Die Diskussion konzentriert sich auf das philosophische Erbe der Mashrek. Auch eine Fernteilnahme ist geplant.

In Saida übernimmt die Musik am Samstag, den 7. November um 20 Uhr im Hammam Al Jadid in der Altstadt. Die Zeitung kündigt eine erste Präsentation des Projekts des libanesischen Künstlers und Komponisten Anwar Al Bizri an, bekannt als Anou, das sich der Migration widmet.

Die Show kombiniert Musik, narrative und visuelle Elemente. Es befasst sich mit dem Aufbruch, der Rückkehr und der Suche nach einem Ort, zu dem man gehören kann, in einer Form, die die Zeitung einer zeitgenössischen Musik- und Bühnenkreation näher bringt.

Am Donnerstag, den 12. November um 18 Uhr unterschreibt Raeda Taha vier ihrer Stücke im T Marbouta Café in Hamra. Al Akhbar hebt den Ort der Erinnerung, der palästinensischen Erfahrung und der persönlichen Erzählung in seinen Theaterschriften hervor.

Sport: Libanon stürzt Frankreich nach einem spannenden Rugby-Match

Ein Gewinn nach dem Ende der regulatorischen Zeit

Rugby bietet Sportseiten eine Geschichte der Umkehrung. Al Joumhouria vom 2. November 2026 widmet dem Sieg des Libanon gegen Frankreich, 24 zu 20, in Sydney einen großen Platz.

Das Spiel sollte nicht mehr über eine Qualifikation entscheiden. Beide Auswahlen hatten bereits ihre Chancen verloren, den Rest der Konkurrenz zu erreichen, so die Tageszeitung. Es war jedoch immer noch notwendig, das Turnier auf einem anderen Bild zu beenden, als es von früheren Spielen hinterlassen wurde.

Das Ende des Spiels konzentriert die ganze Spannung. Während Frankreich daran denkt, den Sieg abzuhalten, ermöglicht eine letzte Gelegenheit, die dem Libanon gegeben wurde, die Rückkehr zur Gleichheit. Die Punktzahl wird überall nach einer Überprüfung einer Aktion durch die Schiedsrichter auf 20 reduziert.

Die Verlängerung gibt dem Libanon dann die Möglichkeit zum Abschluss. Abbas Miski hat den entscheidenden Test nach einer Einzelaktion gemacht, die den letzten Satz des Spiels in einen libanesischen Sieg verwandelt hat.

Abbas Miski im Zentrum der sportlichen Erzählung

Al Joumhourias Bericht besteht auf der Rolle von Miski in den Momenten, in denen sich das Treffen ändert. Der Spieler nimmt an der libanesischen Rückkehr teil, bevor er den Test erzielt, der das Spiel beendet.

Die Tageszeitung gab auch Captain Alex Twal, der Spannung des Endes des Treffens und den Schiedsentscheidungen einen Platz. Der Sieg basiert auf einer Kette von Glücksspiel-Fakten, defensivem Widerstand und Gelegenheiten, die im letzten Moment ergriffen wurden.

In den Foren verleiht die Präsenz der libanesischen Gemeinschaft diesem australischen Treffen eine besondere Dimension. Die Zeitung beschreibt Unterstützung, die über das Thema des Rankings hinausgeht und das Team mit seinem Diaspora-Publikum verbindet.

Dieser Erfolg änderte nichts an der Eliminierung des Libanon, aber er veränderte die Art und Weise, wie sein Turnier endete. Die Spieler kehren mit einem Sieg in einem langen unsicheren Spiel zurück, nachdem eine Anstrengung bis zur letzten Aktion fortgesetzt wurde.

Technologie: Rechenleistung wird zum eigentlichen Thema des Rennens mit künstlicher Intelligenz

Europa steht vor materiellen Zwängen

Die Modelle ziehen Aufmerksamkeit auf sich, aber ihr Betrieb hängt von sehr konkreten Installationen ab. Al Joumhouria vom 2. November 2026 widmet sein technologisches Dossier dem europäischen Bedarf an Rechenleistung, Rechenzentren und Energie.

Der Artikel bewegt somit die Diskussion auf Einsatzbedingungen. Ein Unternehmen hat möglicherweise ein Projekt oder ein Leistungsmodell und verfügt nicht über die Ressourcen, um es in großem Maßstab zu trainieren, zu betreiben oder zu nutzen.

Einschränkungen kombinieren: Zugriff auf Prozessoren, Speicher, Stromversorgung, Kühlung und Anschlüsse. Die Kosten für ein Rechenzentrum sind daher nicht auf den Kauf von Maschinen beschränkt. Seine Inbetriebnahme umfasst Netzwerke und Ausrüstung, die seine Tätigkeit unterstützen können.

Modulare Installationen versprechen schnelleren Einsatz

Die Tageszeitung präsentiert insbesondere die von Nvidia vorgeschlagenen modularen Systeme. Ihr Interesse liegt in der Montage von Einheiten, die die Installationszeiten reduzieren und die schrittweise Erhöhung der Kapazität erleichtern können.

Dieser Ansatz reagiert auf die industrielle Nachfrage. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz entwickelt sich bei Design, Wartung, Robotik und Organisation der Produktion. Sie erfordern Verarbeitungsfähigkeiten, aber auch einen zuverlässigen Datenfluss zwischen Geräten.

Der Artikel betont jedoch, dass die Geschwindigkeit der Installation nicht alle Schwierigkeiten löst. Energiebedarf, Teambildung und Datenkontrolle bleiben kritisch.

Souveränität findet unter Zugangsbedingungen statt

Die europäische Frage betrifft auch die Abhängigkeit von externen Lieferanten. Wer kontrolliert die Infrastruktur? Unter welchen Bedingungen werden Daten verarbeitet? Welche Lösungen bleiben verfügbar, wenn ein Lieferant sein Angebot oder seine Regeln ändert?

Al Joumhouria verteidigt einen Ansatz, der Ausrüstung mit Fähigkeiten und Anwendungen kombiniert. Neue Fähigkeiten wirken nachhaltig, wenn sie von Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt werden können.

Im Libanon berichtet Ad Diyar vom 2. November 2026 über eine andere Verwendung dieser Werkzeuge während des Gedenkens an Rafic Hariri. Die Texte und die Anwesenheit des ehemaligen Premierministers werden über digitale Geräte zurückgegeben. Die Hariri Foundation präsentiert auch eine Orientierung auf die « intelligente Transformation » ihrer Programme.

Diese beiden Behandlungen zeigen unterschiedliche Anwendungen derselben Technologie: einerseits den Aufbau industrieller Kapazitäten; andererseits Anwendungen im Zusammenhang mit Gedächtnis, Kommunikation und Bildung.

Fotografische Credits

Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.Quelle: Wikimedia Commons—CC BY-SA 3.0. Fotografie von Archiven, die ohne Änderung reproduziert wurden.

Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Quelle: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografie von Archiven, die ohne Änderung reproduziert wurden.

Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Quelle: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografie von Archiven, die ohne Änderung reproduziert wurden.

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