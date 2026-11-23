Tadschikistan hat den Vereinten Nationen am 20. November seinen Austritt aus dem Römischen Statut notifiziert. Sie wird erst im November 2027 in Kraft treten. Die Europäische Union und der Vorsitz der Versammlung der Vertragsstaaten haben am Montag geantwortet und daran erinnert, dass der Austritt die früheren Verpflichtungen des Landes gegenüber dem Gerichtshof nicht aufhebt.

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Tadschikistan notifizierte den Vereinten Nationen am 20. November seinen Rückzug aus dem Römischen Statut, dem Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Nach Ansicht der Verwahrstelle wird dieser Beschluss erst am 20. November 2027 wirksam. Die Europäische Union und die Präsidentschaft der Versammlung der Vertragsstaaten haben am Montag, den 23. November, Duschanbe aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken oder ihr Engagement für die Institution aufrechtzuerhalten.

Notifizierung beendet den Beitritt nicht

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen registrierte die Notifizierung in seiner Eigenschaft als Depositar des Vertrags. Artikel 127 sieht eine Frist von einem Jahr ab Eingang vor, sofern in der Mitteilung kein späterer Zeitpunkt vorgesehen ist. Tadschikistan bleibt daher bis zum Inkrafttreten des Austritts Vertragsstaat.

In demselben Artikel heißt es, dass mit dem Austritt die sich aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der bereits aufgelaufenen finanziellen Verpflichtungen, nicht aufgehoben werden. Sie berührt auch nicht die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Ermittlungen oder Strafverfahren, die vor ihrem Wirksamwerden eingeleitet wurden. Der Gerichtshof behält sich die Gelegenheit vor, die ihm an diesem Tag bereits vorliegenden Fragen zu prüfen.

Brüssel fordert Duschanbe auf, seine Entscheidung rückgängig zu machen

Im Namen der Europäischen Union forderte die Hohe Vertreterin Tadschikistan auf, seine Entscheidung zu überdenken. Der am Montag vom EU-Rat veröffentlichte Text zitiert sechs weitere Länder, die 2026 mit dem Rückzug begonnen haben: Niger, Burkina Faso, Mali, Tschad, Venezuela und Nauru. Diese Mitteilungen bedeuten nicht, dass sie bereits in Kraft getreten sind.

Die Präsidentschaft der Versammlung der Vertragsstaaten, die die Mitgliedstaaten des Statuts zusammenbringt, bedauerte den Prozess ebenfalls. Sie forderte Duschanbe auf, ihre Bedenken in der Versammlung vorzubringen, anstatt den Rahmen des Vertrags zu verlassen.

Ein früherer Streit über die Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof

Im März 2026 stellte eine Vorverfahrenskammer des IStGH in der Akte zur Situation in der Ukraine fest, dass Tadschikistan einem Antrag auf Festnahme und Übergabe von Wladimir Putin während seines Besuchs auf tadschikischem Territorium nicht nachgekommen war. Die Präsidentschaft des Gerichtshofs hat diese Feststellung der Versammlung im Mai übermittelt. Weder die Hinterlegungserklärung der Vereinten Nationen noch die Erklärungen vom Montag legen fest, dass dieser Streit die Entscheidung zum Rückzug motiviert hat.

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