Im Gazastreifen unterhielten das Edward Said National Music Conservatory und Partnerverbände Aktivitäten nach der Vertreibung ihrer Studenten und Teams. Ihre Arbeit zeigt, was die Kontinuität des Unterrichts bedeutet, wenn Kurse nicht mehr in den gleichen Räumlichkeiten abgehalten werden können.

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Im Gazastreifen unterhielten das Edward Said National Music Conservatory und Partnerverbände Aktivitäten nach der Vertreibung ihrer Studenten und Teams. Ihre Arbeit zeigt, was die Kontinuität des Unterrichts bedeutet, wenn Kurse nicht mehr in den gleichen Räumlichkeiten abgehalten werden können.

Finde einen Ort zum Lernen

Das Edward Said Konservatorium widmet einen Teil seiner Veröffentlichungen den Aktivitäten seines Gaza-Zweigs. Am 31. Oktober berichtete er, dass der Musikunterricht trotz des Krieges fortgesetzt wurde. Seit Ende 2023 erreicht sein musikalisches Praxisprogramm Vertriebene in Notunterkünften, Schulen und Gemeindezentren. Der Internationale Musikrat, der das Projekt auszeichnete, zitierte auch Aktivitäten, die unter Zelten organisiert wurden. Diese Kontinuität bedeutet nicht, dass die üblichen Räumlichkeiten umgebaut oder wiedereröffnet wurden.

Partnerschaften haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Die Delia Arts Foundation erklärte, dass sie im Januar 2024 einen Ort für Künstler in Rafah mit dem Konservatorium und dem Verein Al Kamanjati eröffnete. Sie beschreibt dann einen Mechanismus, der lokale Künstler mobilisiert, um musikalische und pädagogische Aktivitäten anzubieten. Der erste Platz und seine Nachfolgeprojekte sind nicht austauschbar: Die Erzählung ihrer Entstehung reicht nicht aus, um zu bestätigen, dass sie jetzt am gleichen Ort operieren.

Ein Kurs ist kein Konzert

Ein Teil der Arbeit beinhaltet einfache Funktionen: ein Instrument zu haben, einen Ort zu finden, an dem mehrere Schüler zuhören und üben können, und dann den Kontakt mit ihnen aufrechtzuerhalten, wenn Familien gehen müssen. Die vom Konservatorium und seinen Partnern zitierten Programme beschränken sich daher nicht auf öffentliche Konzerte. Dazu gehören auch Lernen, kollektive Aktivitäten und Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen. Ohne genauere Informationen ist es nicht möglich, Fahrpläne oder eine Liste der Orte festzulegen, an denen Kurse für die Registrierung geöffnet wären.

Der Internationale Musikrat hat seit Beginn seines Programms fast 40.000 betroffene Menschen gemeldet, hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Die Zahl umfasst Gaza, die Westbank und Aktivitäten für Familien in Gaza, die in Kairo vertrieben wurden. Sie sind weder eine Studentenbevölkerung, die derzeit in Gaza eingeschrieben ist, noch die Zahl der Menschen, die regelmäßige Kurse besuchen.

Lernen bewahren ohne vielversprechende therapeutische Wirkung

Die UNESCO identifiziert künstlerische und kulturelle Aktivitäten in ihrer Unterstützung für die Wiederaufnahme der Bildung in Gaza. Neben der Musik umfasst seine Bilanz Erzählung, bildende Kunst, Tanz und Erbe. Es beschreibt ein breiteres Handlungsfeld als das des Konservatoriums und sollte diesem nicht hinzugefügt werden.

Mehrere Verbände präsentieren diese Workshops als Momente der Erholung und des Ausdrucks. Dies liefert Informationen über den Zweck des Programms, nicht seine klinische Wirkung. Für Lehrer ist das überprüfbare Problem woanders: Den Schülern die Möglichkeit zu geben, nach einer Reise eine Praxis fortzusetzen, auch wenn das Instrument, der Ort und die Gruppe nicht mehr gleich sind.

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