Am 22. November bestätigten die Vereinten Nationen, dass Streiks ihre Räumlichkeiten in Khartum beschädigt hatten, während die Angestellten drinnen waren. Sie gab keine Bilanz für das Gebäude oder schrieb die Streiks zu. Diese Vorbehalte verdeutlichen einen wesentlichen Unterschied in der Dokumentation des sudanesischen Konflikts: eine Tatsache zu bestätigen, ihre Folgen zu ermitteln und einen Verantwortlichen zu benennen, sind drei verschiedene Werke.

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Am 22. November bestätigten die Vereinten Nationen, dass Streiks ihre Räumlichkeiten in Khartum beschädigt hatten, während die Angestellten drinnen waren. Sie gab keine Bilanz für das Gebäude oder schrieb die Streiks zu. Diese Vorbehalte verdeutlichen einen wesentlichen Unterschied in der Dokumentation des sudanesischen Konflikts: eine Tatsache zu bestätigen, ihre Folgen zu ermitteln und einen Verantwortlichen zu benennen, sind drei verschiedene Werke.

Eine Notfallfreigabe ist kein Untersuchungsbericht

Die Koordinatorin für humanitäre Hilfe, Denise Brown, machte die Elemente, die ihrem Büro zur Verfügung standen, öffentlich bekannt: ein beschädigtes Gebäude in einem Wohngebiet und Kollegen im Haus zum Zeitpunkt der Streiks. Es erinnerte daran, dass das humanitäre Völkerrecht die Zivilpersonen sowie die Personen und das Eigentum schützt, die der Hilfe zugewiesen werden. Sein Kommuniqué enthält keine Schlussfolgerung über die Verantwortung oder den absichtlichen Charakter eines Angriffs auf dieses Gebäude.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte führt über Monate Folgearbeit durch. In einer separaten Studie vom Juni 2026 über konfliktbezogene sexuelle Gewalt erklärte sein Büro im Sudan, dass es Feldmissionen innerhalb und außerhalb des Landes sowie Fernüberwachung durchgeführt habe. Es basiert auf Interviews mit Opfern, Zeugen und Interessengruppen. Dies beschreibt das Protokoll dieser Studie, nicht wie der Schaden vom 22. November gefunden wurde.

Der Schutz von Zeugen erfordert möglicherweise, dass nicht alles veröffentlicht wird

Die Juni-Studie gibt ein konkretes Beispiel. Werden weniger als zehn Vorfälle dokumentiert, so lässt das Amt detaillierte geografische Verweise und bestimmte Querverweise aus, die eine Identifizierung ermöglichen könnten, einschließlich der Kombination von Standort und Profil des mutmaßlichen Täters. Ein öffentlicher Bericht reproduziert daher nicht unbedingt alle Informationen der Organisation. Diese wahl schützt diejenigen, die informationen zur verfügung gestellt haben; es macht nicht unveröffentlichte gegenstände in beweise, die der leser überprüfen könnte.

Ein anderes Gremium, die unabhängige internationale Erkundungsmission für den Sudan, erklärte im Juni 2024, dass es etwa 80 Interviews mit Opfern und Zeugen durchgeführt habe, obwohl es noch keinen physischen Zugang zum Land gehabt habe. Insbesondere hatte sie bei Besuchen in Kenia Informationen gesammelt. Dieses Beispiel zeigt, was Interviews außerhalb des Territoriums tun können. Es bedeutet nicht, dass Ermittler alle Standorte sehen oder jeden Vorfall dokumentieren können.

Eine geprüfte Bilanz ist keine vollständige Bilanz

Der am 17. November vorgelegte Halbjahresbericht umfasste Januar bis Juni 2026. Während der Präsentation stellte OHCHR separat eine erweiterte Zählung bis Ende Oktober zur Verfügung. Er erklärte, dass die Zahlen für Todesfälle waren, die er bestätigen konnte und dass das tatsächliche Gleichgewicht wahrscheinlich schwerer war. Diese Daten beinhalten nicht den Vorfall vom 22. November.

Eine Aussage sollte daher unter Berücksichtigung des Autors, des Zeitraums und dessen, was sie festlegt, gelesen werden. Der Koordinator meldet hier Schäden an Notfalleinrichtungen; Folgeberichte dokumentieren Opfer oder Verstöße in einem definierten Umfang. Keines dieser Dokumente allein ist für die Beurteilung der individuellen Verantwortung gültig.

Archiv: Nil in Khartum, Januar 2024. Das Bild zeigt weder die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen noch die Schäden vom 22. November 2026. سندس ادريس / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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