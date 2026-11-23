Ein Ausfall der Computerdienste kann eine Aktivität ohne das Recht auf vollständige Entschädigung stoppen. Microsofts Bedingungen vom November 2026 unterscheiden eine Haftung, die auf den Servicegebühren berechnet wird, von anderen Verlusten. In dem Vertrag werden die für jedes Angebot geltenden Messverfahren, Ausschlüsse und Fristen festgelegt.

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Eine Panne kann das Messaging, die Besprechungen und die Abrechnung eines Unternehmens gleichzeitig unterbrechen. Die Bereitstellung eines Cloud-Computing-Vertrags wird jedoch nicht anhand dieses Gewinnausfalls berechnet. In seinen Bedingungen vom November 2026 für volumenlizenzierte Online-Dienste unterscheidet Microsoft die für den betroffenen Dienst gezahlten Beträge von den Verlusten, die die Unterbrechung für den Kunden verursachen kann.

Ein Service-Level-Asset, kein Umsatzverlust

Eine Service Level Agreement legt Indikatoren, einen Messzeitraum und Regeln fest, die je nach Produkt variieren. Der Beginn und das Ende eines öffentlich angekündigten Vorfalls müssen von der tatsächlichen Nichtverfügbarkeit für den Kunden unterschieden werden. Im Text von Microsoft werden geplante Wartungsarbeiten und bestimmte vom Vertrag ausgeschlossene Nichtverfügbarkeiten nicht in diese Berechnung einbezogen. Eine Incident-Meldung stellt keine Anerkennung der Eignung für einen Vermögenswert dar.

Wenn der Antrag angenommen wird, ist die Gebühr für die betreffende Dienstleistung, Ressource oder Lieferung enthalten. Der Text legt eine Obergrenze fest, die den anwendbaren monatlichen Gebühren entspricht, und schließt den Verlust von Einnahmen und Betriebskosten aus. Es stellt Kredit als Abhilfe dar, der in dieser Vereinbarung für ein Leistungs- oder Verfügbarkeitsproblem vorgesehen ist. Dies berührt nicht die Rechte, die sich aus anderen Bestimmungen oder aus dem auf einen bestimmten Rechtsstreit anwendbaren Recht ergeben.

Bedingungen und Fristen variieren je nach Vertrag

Das Dokument vom 17. November sieht in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Erhalt von 60 Tagen nach dem Vorfall für Azure vor. Für andere vom Bericht erfasste Dienste wird eine Frist am Ende des anwendbaren Zeitraums nach dem Monat des Vorfalls angegeben. Dies ist keine universelle Frist; die anwendbare Ausgabe kann vom Datum des Abonnements oder der Erneuerung abhängen. Ein Kunde unter einem anderen Vertrag muss sich auf seine eigene Vereinbarung beziehen.

Das Unternehmen muss in der Lage sein, den Vorfall, die Stunden, die tatsächlich betroffenen Dienste und das Ausmaß der Unterbrechung zu dokumentieren. Diese Elemente werden verwendet, um den Vermögenswert zu untersuchen. Die Messung eines Betriebsverlustes, wenn dieses Problem separat auftritt, ist eine andere Berechnung.

Die Europäische Datenverordnung befasst sich insbesondere mit Hindernissen für den Anbieterwechsel. Es beantwortet die Frage der Übertragbarkeit von Dienstleistungen, nicht die Berechnung, nach einer Panne zu haben. Die Verringerung der Abhängigkeit von einem Lieferanten und die Bestimmung, was er für einen Vorfall schuldet, sind zwei verschiedene Probleme.

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