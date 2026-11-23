Die Huthia-Behörden in Sana’a berichteten von 17 getöteten und 11 verletzten Mitarbeitern nach Streiks im Gouvernement Hodeida im Jemen. Sie schreiben diese Streiks Saudi-Arabien zu. Die Bilanz ist vorläufig. Der Gouverneur wies darauf hin, dass die Forschung fortgesetzt werde und die Abteilung Telekommunikationskürzungen gemeldet habe.

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Die Huthies von Sana’a berichteten, dass am Montag, den 23. November, im jemenitischen Gouvernement Hodeida 17 Mitarbeiter getötet und 11 verletzt wurden. Das Ministerium für Telekommunikation dieser Behörden weist die Streiks nach Saudi-Arabien. Die Bilanz bleibt vorläufig.

Forschung geht weiter

Das Ministerium platziert die Streiks im Morgengrauen. Es gibt an, dass sie Gebäude eines öffentlichen Telekommunikationsunternehmens berührt haben, einschließlich der von seinen Mitarbeitern genutzten Räumlichkeiten. Auch der Gouverneur von Hodeida, Abdallah Atifi, meldete am Montag bei einem Besuch 17 Tote. Er wies darauf hin, dass die Teams ihre Forschung unter den Trümmern fortsetzten.

Mehrere Zwischenberichte wurden im Laufe des Tages verteilt. Die Zahl von 11 Verletzten wurde vom Ministerium für Telekommunikation gemeldet. Es konnte keine unabhängige Bewertung vorgenommen werden. Untersuchungen in öffentlichen saudischen Pressemitteilungen ergaben keine Reaktion auf diese Episode.

Vom Ministerium gemeldete Kürzungen

Das Ministerium meldete auch Unterbrechungen der Telekommunikation und des Internetzugangs in mehreren Bezirken des Gouvernements. Er gab keinen Genesungsplan. Umfang und Dauer der Kürzungen wurden nicht unabhängig überprüft.

Hodeida, am Roten Meer, wird von den Houthis kontrolliert, die von einer Koalition unter Führung von Saudi-Arabien bekämpft werden und die die international anerkannte jemenitische Regierung unterstützt. Am 20. November hatte die Koalition Zivilisten aufgefordert, den Hafen von Hodeida zu verlassen. Diese Warnung richtete sich an den Hafen und bestätigt nicht die Zuschreibung der am Montag gemeldeten Streiks.

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